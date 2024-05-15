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Закон об "иноагентах" отодвигает Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО, - Белый дом

Білий дім про грузинський закон про іноагентів: це відсуне країну від ЄС

Соединенные Штаты обеспокоены принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, и заявляют, что это оттолкнет страну от ЕС.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Грузинский народ выражал свое мнение относительно этого закона, протестуя на улицах. В эти выходные мы видели одни из крупнейших протестов в истории Грузии, когда десятки тысяч мирных протестующих, не испугавшись тактики запугивания, призвали свое правительство выступить против этого закона, потому что они хотят евроатлантического будущего", - отметила спикер.

Она также добавила, что США "глубоко обеспокоены" принятием закона в третьем чтении и ожидают, что президент Грузии наложит на него вето.

Также читайте: Парламент Грузии окончательно одобрил закон об "иноагентах"

"Неясно, попытается ли парламент преодолеть потенциальное вето, мы открыто высказались о нашей обеспокоенности относительно закона, который противоречит демократическим ценностям и отодвинет Грузию еще дальше от ценностей Европейского союза, и не надо забывать также о НАТО", - резюмировала Жан-Пьер.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния".

Автор: 

Грузия (4497) протест (5854)


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Топ комментарии
+16
А обирати владу в Україні та Грузії теж повинен був Захід?

Чи нинішню владу в обох країнах рептилоїди підкинули?
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15.05.2024 01:49
+8
А це все наслідки безхребетності Заходу у 2007-2008-му роках, коли Україні та Грузії спочатку відмовили у перспективі вступу до НАТО, а потім ще й дозволили кацапам окупувати частину Грузії. Доумиротворялися, просравши Кавказ повністю. А будуть далі чухатися, то доведеться вчити фрази російською на кшталт "чєво ізволітє, барін?"
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15.05.2024 01:42
+8
Грузины выбрали российские ценности
Неприятно ,конечно
Но это выбор грузинского народа
Выбор украинского народа в 2019 ничем не лучше
Украинцы,как и грузины ,тоже выбрали российские ценности
А с ними в придачу получили Бучу
И весь остальной ужас
Неприятно, конечно
Но это выбор украинского народа
От которого скоро мало что останется
Зато как порезвились
Будет что детям рассказать
У кого они еще будут...
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15.05.2024 01:48
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Правила форума Совет форумчан
А це все наслідки безхребетності Заходу у 2007-2008-му роках, коли Україні та Грузії спочатку відмовили у перспективі вступу до НАТО, а потім ще й дозволили кацапам окупувати частину Грузії. Доумиротворялися, просравши Кавказ повністю. А будуть далі чухатися, то доведеться вчити фрази російською на кшталт "чєво ізволітє, барін?"
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15.05.2024 01:42 Ответить
А обирати владу в Україні та Грузії теж повинен був Захід?

Чи нинішню владу в обох країнах рептилоїди підкинули?
показать весь комментарий
15.05.2024 01:49 Ответить
Грузины выбрали российские ценности
Неприятно ,конечно
Но это выбор грузинского народа
Выбор украинского народа в 2019 ничем не лучше
Украинцы,как и грузины ,тоже выбрали российские ценности
А с ними в придачу получили Бучу
И весь остальной ужас
Неприятно, конечно
Но это выбор украинского народа
От которого скоро мало что останется
Зато как порезвились
Будет что детям рассказать
У кого они еще будут...
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15.05.2024 01:48 Ответить
Мова окупанта не пасує до патякання про життєві цінності та й взагалі для того, щоб когось повчати, а надто в Україні.
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15.05.2024 03:42 Ответить
Фарион? Ты?
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15.05.2024 07:11 Ответить
Бужанський? Ти?
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15.05.2024 07:14 Ответить
Болить за свинособачу, тунгусе?
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15.05.2024 14:30 Ответить
жовта кофта, зате.
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15.05.2024 01:48 Ответить
Грузії вже ні НАТО ні ЄС не потрібно.Владу там захопили проросійські сили.Єдина надія на силовий варіант зміщення прокремлівських маріонеток та й той мізерний.
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15.05.2024 02:08 Ответить
А у нас хіба краще ?
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15.05.2024 08:09 Ответить
Дім Стурбованості. Важко знайти клоуна при владі. за приблизно останні 20 років, що ще не показав «фака» Стурбованим Штатам Америки.
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15.05.2024 02:09 Ответить
Грузинские власти утверждают что это смягченная версия американского закона об иноагентах (FARA). Может американцы и грузины встретятся на симпозиуме и сделают точно как американский демократический закон. И все будут довольны.
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15.05.2024 02:14 Ответить
Цей час настав!!!Пора випускати "великого борця з баригами"-Саакашвілі.Він знає і вміє,як побороти грузиньского "баригу" Іванішвілі.В Україні у нього вийшло.
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15.05.2024 05:21 Ответить
Проблема грузинской власти в том, что Грузия действительно демократическая. Пашинян в Армении устраивает зачистки журналистов и оппозиции в стиле хрустальных ночей. Никто об этом даже не слышал, или не хочет слышать. Уже не говоря про остальные чисто авторитарные республики вроде Казахстана, Азербайджана и прочих в Средней Азии.
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15.05.2024 07:34 Ответить
 
 