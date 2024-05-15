Закон об "иноагентах" отодвигает Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО, - Белый дом
Соединенные Штаты обеспокоены принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, и заявляют, что это оттолкнет страну от ЕС.
Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Грузинский народ выражал свое мнение относительно этого закона, протестуя на улицах. В эти выходные мы видели одни из крупнейших протестов в истории Грузии, когда десятки тысяч мирных протестующих, не испугавшись тактики запугивания, призвали свое правительство выступить против этого закона, потому что они хотят евроатлантического будущего", - отметила спикер.
Она также добавила, что США "глубоко обеспокоены" принятием закона в третьем чтении и ожидают, что президент Грузии наложит на него вето.
"Неясно, попытается ли парламент преодолеть потенциальное вето, мы открыто высказались о нашей обеспокоенности относительно закона, который противоречит демократическим ценностям и отодвинет Грузию еще дальше от ценностей Европейского союза, и не надо забывать также о НАТО", - резюмировала Жан-Пьер.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния".
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Чи нинішню владу в обох країнах рептилоїди підкинули?
Неприятно ,конечно
Но это выбор грузинского народа
Выбор украинского народа в 2019 ничем не лучше
Украинцы,как и грузины ,тоже выбрали российские ценности
А с ними в придачу получили Бучу
И весь остальной ужас
Неприятно, конечно
Но это выбор украинского народа
От которого скоро мало что останется
Зато как порезвились
Будет что детям рассказать
У кого они еще будут...