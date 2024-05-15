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Новости Война
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Ситуация на поле боя в Украине сложная, армия РФ воспользовалась этим и пытается продвинуться вперед, - Пентагон

Речник Пентагону Патрік Райдер

В Министерстве обороны США заявили, что российские войска сейчас пытаются продвинуться вперед на территории Украины. Ситуация на поле боя - сложная, и все это вызывает беспокойство.

Об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сейчас в Украине - сложная ситуация на поле боя. Но по всем данным, вы знаете, что украинцы продолжают принимать меры для защиты своей территории. И мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важное вооружение и припасы, в которых они нуждаются", - подчеркнул он.

Также читайте: Наступление российских войск на Харьковщине не было неожиданным. Они получили "досадные преимущества" из-за задержки помощи Украине, - Пентагон

На вопрос, что могло стать причиной обострения ситуации, Райдер ответил, что это была совокупность различных факторов, среди которых - и задержка с одобрением помощи со стороны США.

"Понятно, что есть другие партнеры по всему миру, которые оказывают помощь Украине. Но россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвинуться вперед. Какими бы незначительными ни были эти продвижения, это, безусловно, вызывает беспокойство", - добавил представитель Пентагона.

Наступление РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Читайте также: Кое-что из первого пакета оборонной помощи уже попало на поле боя в Украине, - Белый дом

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районах Лукьянцев и Волчанска на Харьковщине продолжаются бои, оккупанты пытаются получить тактическое преимущество, - Нацгвардия

По состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Генштаб сообщал, что в результате интенсивного огневого воздействия противника, а именно - авиационных ударов с применением 10 КАБов по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Также по данным Генштаба, продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация - контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Представитель Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил, что на Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. В районах Лукьянцов и Волчанска враг пытается закрепиться на выгодных позициях.

Автор: 

армия РФ (19011) Пентагон (1446) боевые действия (3917)


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Топ комментарии
+10
Не що,а хто.Корупція в Україні заважає і влада Єрмака
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15.05.2024 09:24
+5
Київ відкинув допомогу НАТО? Можна детальніше?
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15.05.2024 09:48
+4
Чому "моя Німеччина" проти запрошення України до НАТО?
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15.05.2024 10:02
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А ви за цим всім спостерігали і НІЧОГО не робили. І це незважаючи на те, що у байдена було 4,2 мільярди з попередніх пакетів. Що заважало надати нам допомогу з цих грошей??? Тоді б і не було такої критичної ситуації на фронті. І люди б від ракет не гинули, бо можна було б хоча б одну батарею петріотів надати.

Але вони все тягнуть, тягнуть кота за хвіст. Радяться, обіцяють, висловлюють підтримку/занепокоєння.
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15.05.2024 09:22 Ответить
Не що,а хто.Корупція в Україні заважає і влада Єрмака
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15.05.2024 09:24 Ответить
Є посилання, що вони таке заявляли та привязували до умов надання допомоги?

Про 4.2млрд, є
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3643869/pentagon-press-secretary-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/ GEN. RYDER: And so yes, while we do have that $4.2 billion in authority

Q: The Pentagon, I think still has $4 billion of authority...
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ MS. SINGH : That's right.

Проте не надавали, тому що "не комфортно"
при цьому не послались на закон, котрий забороняє, тому що закону не існує
це узгоджена позиція "не комфортно"
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ MS. SINGH : So if we can't do that, then we're not able or we don't feel comfortable enough to draw down or to give another PDA until we have those replenishment funds.
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15.05.2024 09:40 Ответить
Штати насрали у штани українській владі, он воно шо.
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15.05.2024 09:54 Ответить
Штаты не хотят помогать не производя взамен оружия. Чтобы дать на 4.2 ярда помощи техникой, они хотят на 4.2 ярда её возместить. А эти деньги на возмещение закончились.
Нам это неприятно, но так они решили для себя. А когда жопа голая союзников не выбирают и не выделываются, а говорят - спасибо и за это.
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15.05.2024 10:16 Ответить
Это все пропаганда
Т.к. в это же время идет утилизация оружия - которое можно передать, в рамках не использованного PDA или беслатно
Также в другие страны в это же время оружие продавалось и передавалось

Конгрес выдели 25.9млрд на возмещение, и 25.5млрд на PDA
В итоге деньги на возмещение закончились быстрее

Факт, что танки передали со снятой броней, артилерию без компьютерного управления, плюс техника не новая.
Если ее замещать новой (которая дороже), с броней, с компьютерным управлением и т.п. - то конечно, что деньги закончатся быстрее.

Просто надо говорить как есть, за 2022-2023 года выделили 50+млрд на оружие,
фактически поставили примерно на 26млрд
В 2024 выделили 60млрд, но для Украины примерно 30млрд, из которын на оружие примерно 20млрд , 13млрд которых это USAI с 7+ лет поставок
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15.05.2024 11:26 Ответить
Ти зійшов із теми,твоя довга писанина ніякого відношення до Блінкіна не має
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15.05.2024 12:29 Ответить
Так ви ж самі зброї вже пів року не даєте.
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15.05.2024 09:26 Ответить
Скільки часу зайняв закон про мобілізацію? Чи ці дані не були раніше прописані? Але ж слуги себе обезпечували бронею...що ви про це ні гугу,а також фортифікації прикордоння? Також повинен хтось робити, а ви то Цензор, то Фейс....а не окопи
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15.05.2024 09:40 Ответить
Ваш чолові і син в якій бригаді служать?
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15.05.2024 09:42 Ответить
За себе говоріть,а то киваєте один на другого? Що ще моя Німеччина вам винна? Мого чоловіка, сина внука?! Ваш Київ допомогу НАТО відкинув,так що про себе рідного пишіть і про свою допомогу по захисту України.
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15.05.2024 09:45 Ответить
Київ відкинув допомогу НАТО? Можна детальніше?
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15.05.2024 09:48 Ответить
Чому "моя Німеччина" проти запрошення України до НАТО?
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15.05.2024 10:02 Ответить
тому,що Україна занадто корумпована
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15.05.2024 12:30 Ответить
Пані, не будьте тупою куркою.
Ну от мобілізували ви 500 000 солдатів. А зброї для них немає, на чому навчатися - немає.
Що, у м'ясні штурми ганять?
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15.05.2024 10:45 Ответить
Треба буде-поганяти!
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15.05.2024 11:52 Ответить
Если быть точным совсем США не помогали два месяца. Январь и февраль.
В октябре, ноябре, декабре... а также в марте помощь выделялась.
350 + 625 + 525 + 300 млн = 1 млрд 800 млн. Это не так уж мало... за это период больше дали тошько немцы... и то на чуть-чуть...
В апреле-мае и вовсе стартовала новый пакет помощи от США.
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15.05.2024 10:23 Ответить
А шо ж так...А потужній сигнал не допоміг,як же так...
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15.05.2024 09:55 Ответить
К концу мая подойдут серьезные обьемы помощи и ситуация изменится к лучшему, а в июне и чешские снаряды и еще американская помощь и ф16...
Ничего будет и на украинской улице праздник, нам бы ночь простоять да день продержаться...
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15.05.2024 10:13 Ответить
Текст Пентагону повинен бути таким "Ми перестали надавати зброю і цим скористалась армія РФ"
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15.05.2024 10:52 Ответить
Текс Петнагону повинен бути таким:"В Україні при владі д**ні,і Армія погано воює"
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15.05.2024 12:32 Ответить
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15.05.2024 11:02 Ответить
 
 