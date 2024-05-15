Ситуация на поле боя в Украине сложная, армия РФ воспользовалась этим и пытается продвинуться вперед, - Пентагон

В Министерстве обороны США заявили, что российские войска сейчас пытаются продвинуться вперед на территории Украины. Ситуация на поле боя - сложная, и все это вызывает беспокойство.

Об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сейчас в Украине - сложная ситуация на поле боя. Но по всем данным, вы знаете, что украинцы продолжают принимать меры для защиты своей территории. И мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важное вооружение и припасы, в которых они нуждаются", - подчеркнул он.

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На вопрос, что могло стать причиной обострения ситуации, Райдер ответил, что это была совокупность различных факторов, среди которых - и задержка с одобрением помощи со стороны США.

"Понятно, что есть другие партнеры по всему миру, которые оказывают помощь Украине. Но россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвинуться вперед. Какими бы незначительными ни были эти продвижения, это, безусловно, вызывает беспокойство", - добавил представитель Пентагона.

Наступление РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

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Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

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По состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Генштаб сообщал, что в результате интенсивного огневого воздействия противника, а именно - авиационных ударов с применением 10 КАБов по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Также по данным Генштаба, продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация - контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Представитель Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил, что на Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. В районах Лукьянцов и Волчанска враг пытается закрепиться на выгодных позициях.