Ситуация на поле боя в Украине сложная, армия РФ воспользовалась этим и пытается продвинуться вперед, - Пентагон
В Министерстве обороны США заявили, что российские войска сейчас пытаются продвинуться вперед на территории Украины. Ситуация на поле боя - сложная, и все это вызывает беспокойство.
Об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Сейчас в Украине - сложная ситуация на поле боя. Но по всем данным, вы знаете, что украинцы продолжают принимать меры для защиты своей территории. И мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важное вооружение и припасы, в которых они нуждаются", - подчеркнул он.
На вопрос, что могло стать причиной обострения ситуации, Райдер ответил, что это была совокупность различных факторов, среди которых - и задержка с одобрением помощи со стороны США.
"Понятно, что есть другие партнеры по всему миру, которые оказывают помощь Украине. Но россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвинуться вперед. Какими бы незначительными ни были эти продвижения, это, безусловно, вызывает беспокойство", - добавил представитель Пентагона.
Наступление РФ на Харьковщине
По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.
По состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Генштаб сообщал, что в результате интенсивного огневого воздействия противника, а именно - авиационных ударов с применением 10 КАБов по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Также по данным Генштаба, продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация - контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.
Представитель Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил, что на Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. В районах Лукьянцов и Волчанска враг пытается закрепиться на выгодных позициях.
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Але вони все тягнуть, тягнуть кота за хвіст. Радяться, обіцяють, висловлюють підтримку/занепокоєння.
Про 4.2млрд, є
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3643869/pentagon-press-secretary-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/ GEN. RYDER: And so yes, while we do have that $4.2 billion in authority
Q: The Pentagon, I think still has $4 billion of authority...
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ MS. SINGH : That's right.
Проте не надавали, тому що "не комфортно"
при цьому не послались на закон, котрий забороняє, тому що закону не існує
це узгоджена позиція "не комфортно"
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ MS. SINGH : So if we can't do that, then we're not able or we don't feel comfortable enough to draw down or to give another PDA until we have those replenishment funds.
Нам это неприятно, но так они решили для себя. А когда жопа голая союзников не выбирают и не выделываются, а говорят - спасибо и за это.
Т.к. в это же время идет утилизация оружия - которое можно передать, в рамках не использованного PDA или беслатно
Также в другие страны в это же время оружие продавалось и передавалось
Конгрес выдели 25.9млрд на возмещение, и 25.5млрд на PDA
В итоге деньги на возмещение закончились быстрее
Факт, что танки передали со снятой броней, артилерию без компьютерного управления, плюс техника не новая.
Если ее замещать новой (которая дороже), с броней, с компьютерным управлением и т.п. - то конечно, что деньги закончатся быстрее.
Просто надо говорить как есть, за 2022-2023 года выделили 50+млрд на оружие,
фактически поставили примерно на 26млрд
В 2024 выделили 60млрд, но для Украины примерно 30млрд, из которын на оружие примерно 20млрд , 13млрд которых это USAI с 7+ лет поставок
Ну от мобілізували ви 500 000 солдатів. А зброї для них немає, на чому навчатися - немає.
Що, у м'ясні штурми ганять?
В октябре, ноябре, декабре... а также в марте помощь выделялась.
350 + 625 + 525 + 300 млн = 1 млрд 800 млн. Это не так уж мало... за это период больше дали тошько немцы... и то на чуть-чуть...
В апреле-мае и вовсе стартовала новый пакет помощи от США.
Ничего будет и на украинской улице праздник, нам бы ночь простоять да день продержаться...