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Новости Война
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Повышены требования к качеству продуктов питания для ВСУ, - Минобороны

Міноборони підвищило вимоги до якості продуктів харчування для ЗСУ

Министерство обороны утвердило изменения в Каталог питания ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Наши военные - ключевой фактор обороны страны. Сбалансированное питание гарантирует их боевую готовность и способность выполнять задачи в любых условиях. Изменения в каталоге еще раз доказывают нашу цель обеспечить качественными продуктами ВСУ", - об этом заявил заместитель министра Дмитрий Клименков.

Так, перечень был дополнен различными видами специй, круп, рыбы и консервов. Также, консервированные фрукты будут частично заменены на свежие.

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Новые требования к продуктам

  • мука, макароны, рыбные консервы и колбасы - только самого высокого качества;

  • рыба - будет поставляться без головы (для рационализации цены за массу продукта);

  • расширили перечень процентов жирности кисломолочных продуктов.

Также из каталога убрали некоторые продукты (например, крупа саго, осетр или спаржа), которые заказывались крайне редко и из-за ограничений в сумме сутковыдачи на одного военного сужали возможности заказа других ходовых позиций.

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Минобороны (9277) продукты (1532) ВСУ (6536)


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Яйця вже по 18 грн. будуть...
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15.05.2024 11:05 Ответить
А яйця повинні бути самими свіжими, тому знову по 17?
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15.05.2024 11:07 Ответить
Будуть по 34,адже за яйця по 17 так ніхто і не покараний.
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15.05.2024 11:13 Ответить
Проводжали оплесками цю потвору
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15.05.2024 11:15 Ответить
Тільки обіцяють.🤬🤬🤬
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15.05.2024 12:29 Ответить
За 2 роки кисломолочних продуктів ні разу не давали.
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15.05.2024 13:53 Ответить
 
 