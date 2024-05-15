Повышены требования к качеству продуктов питания для ВСУ, - Минобороны

Министерство обороны утвердило изменения в Каталог питания ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Наши военные - ключевой фактор обороны страны. Сбалансированное питание гарантирует их боевую готовность и способность выполнять задачи в любых условиях. Изменения в каталоге еще раз доказывают нашу цель обеспечить качественными продуктами ВСУ", - об этом заявил заместитель министра Дмитрий Клименков.

Так, перечень был дополнен различными видами специй, круп, рыбы и консервов. Также, консервированные фрукты будут частично заменены на свежие.

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Новые требования к продуктам

мука, макароны, рыбные консервы и колбасы - только самого высокого качества;

рыба - будет поставляться без головы (для рационализации цены за массу продукта);

расширили перечень процентов жирности кисломолочных продуктов.

Также из каталога убрали некоторые продукты (например, крупа саго, осетр или спаржа), которые заказывались крайне редко и из-за ограничений в сумме сутковыдачи на одного военного сужали возможности заказа других ходовых позиций.

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