Западные страны пытаются заменить орган ООН, контролирующий соблюдение международных санкций против КНДР, - FT

Запад пытается заменить орган ООН, который следит за соблюдением международных санкций в отношении Северной Кореи, после того, как он был распущен в начале этого месяца, что стало ударом по глобальным усилиям относительно ядерного нераспространения.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Группа экспертов в составе восьми человек была впервые назначена тогдашним генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в 2009 году для документирования нарушений санкций Совета Безопасности ООН, который пытался убедить Северную Корею отказаться от своих незаконных программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

Как отмечается, растущая напряженность между западными странами и союзниками Северной Кореи - Россией и Китаем - относительно санкций, которые могут быть отменены только при единодушной поддержке постоянных членов Совета Безопасности, достигла апогея в марте, когда Москва заблокировала продление мандата группы.

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Этот мандат истек 30 апреля, что привело к роспуску органа и помешало многолетним международным усилиям, направленным на ограничение доступа Пхеньяна к иностранным финансам, энергоносителям и технологиям.

После этого посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд выступила с заявлением от имени 50 стран, подчеркнув необходимость продолжения мониторинга.

Создание нового органа ООН

"Санкции остаются в силе на бумаге, но вето России лишает Совет Безопасности ООН единственного беспристрастного источника информации о том, кто и как нарушает санкции", - отметила аналитик по вопросам ООН Международной кризисной группы Майя Унгар.

Одной из альтернатив, которую рассматривают западные страны, как отмечает Унгар, является создание нового мониторингового органа под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН, который, в отличие от Совета Безопасности, не будет уязвимым в отношении российского или китайского вето.

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"Но это нарушит сложные юридические и бюджетные вопросы, в то время как многие члены Генеральной Ассамблеи в Азии и за ее пределами предпочли бы избежать конфликта с участием США и Китая", - отметила она.

Аналитики добавляют, что любой новый орган столкнется с оппозицией со стороны Пекина, который был возмущен западным военным наблюдением за морской торговлей с Северной Кореей вблизи китайского воздушного пространства.