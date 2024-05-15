В определенный момент Украина и РФ могут заморозить войну по корейскому сценарию. Ближайшие месяцы будут решающими, – NYT

Администрация Джо Байдена все больше обеспокоена тем, что российский диктатор Владимир Путин набирает достаточную силу, чтобы изменить траекторию войны в свою пользу. Такие события подталкивают к сценарию, когда обе стороны могут перейти к переговорному процессу по прекращению огня и заморозить войну по корейскому сценарию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на опрошенных на условиях анонимности западных официальный лиц.

Настроения в Белом доме

"В администрации Байдена растет понимание того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут наконец перейти к переговорному прекращению огня, перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году - или просто к замороженному конфликту", - отмечает издание.

Как пишут журналисты, российские войска начали новое наступление вблизи второго по величине города страны, Харькова, заставив Украину отвлечь свои и без того истощенные войска на защиту территории. А многомесячные дебаты в Вашингтоне относительно того, предоставлять ли Украине пакет вооружений и боеприпасов, создали пробел, которым явно воспользовалась Москва.

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"Этот год - окно возможностей для РФ"

Издание пишет, что американские чиновники выражают уверенность, что многие из этих российских успехов можно будет вернуть назад, как только будет полностью открыт поток новых вооружений, скорее всего, где-то в июле. Но они не решаются прогнозировать, где будут проходить боевые действия через несколько месяцев или даже лет.

Учитывая новое наступление россиян на Харьковщине и преимущество, которое оккупантам удалось получить на востоке Украины из-за задержки помощи США, Россия, вероятно, будет пытаться склонить Киев и Запад к переговорам, считают в NYT.

"В 2024 году российские военные будут иметь материальное преимущество и стратегическую инициативу, хотя она может и не оказаться решающей. Этот год является окном возможностей для России. Но если российские военные не смогут превратить эти преимущества в победы на поле боя и сгенерировать импульс, существует большая вероятность того, что это окно начнет закрываться, когда мы войдем в 2025 год", - заявил эксперт по вопросам России в Фонде Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

В NYT отмечают, что нынешние преимущества РФ на поле боя "эфемерны", и война "может выглядеть совсем иначе через 18 месяцев, как и 18 месяцев назад".

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