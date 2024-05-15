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Новости Война
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В определенный момент Украина и РФ могут заморозить войну по корейскому сценарию. Ближайшие месяцы будут решающими, – NYT

Перемовини України та Росії

Администрация Джо Байдена все больше обеспокоена тем, что российский диктатор Владимир Путин набирает достаточную силу, чтобы изменить траекторию войны в свою пользу. Такие события подталкивают к сценарию, когда обе стороны могут перейти к переговорному процессу по прекращению огня и заморозить войну по корейскому сценарию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на опрошенных на условиях анонимности западных официальный лиц.

Настроения в Белом доме

"В администрации Байдена растет понимание того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут наконец перейти к переговорному прекращению огня, перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году - или просто к замороженному конфликту", - отмечает издание.

Как пишут журналисты, российские войска начали новое наступление вблизи второго по величине города страны, Харькова, заставив Украину отвлечь свои и без того истощенные войска на защиту территории. А многомесячные дебаты в Вашингтоне относительно того, предоставлять ли Украине пакет вооружений и боеприпасов, создали пробел, которым явно воспользовалась Москва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ открыта к диалогу с Украиной, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран, - Путин

"Этот год - окно возможностей для РФ"

Издание пишет, что американские чиновники выражают уверенность, что многие из этих российских успехов можно будет вернуть назад, как только будет полностью открыт поток новых вооружений, скорее всего, где-то в июле. Но они не решаются прогнозировать, где будут проходить боевые действия через несколько месяцев или даже лет.

Учитывая новое наступление россиян на Харьковщине и преимущество, которое оккупантам удалось получить на востоке Украины из-за задержки помощи США, Россия, вероятно, будет пытаться склонить Киев и Запад к переговорам, считают в NYT.

"В 2024 году российские военные будут иметь материальное преимущество и стратегическую инициативу, хотя она может и не оказаться решающей. Этот год является окном возможностей для России. Но если российские военные не смогут превратить эти преимущества в победы на поле боя и сгенерировать импульс, существует большая вероятность того, что это окно начнет закрываться, когда мы войдем в 2025 год", - заявил эксперт по вопросам России в Фонде Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

В NYT отмечают, что нынешние преимущества РФ на поле боя "эфемерны", и война "может выглядеть совсем иначе через 18 месяцев, как и 18 месяцев назад".

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Автор: 

россия (95326) США (26336) Украина (44908) переговоры с Россией (939)


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Топ комментарии
+18
журношлюхам знову занесли брудні гроші, для них буде окреме місце у пеклі.
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15.05.2024 12:31
+16
Так поможіть а не занепокоюитесь
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15.05.2024 12:28
+16
Если перемирие то потом уже все начнут забывать о конфликте,полномасштабная помощь прекратиться.И если Украина захочет вернуть земли то ее начнут осуждать за нарушения перемирия а не рашку.
Во вторых паралели с южной кореей не подходят.Потому северной кореи достаточно ее территорий.А путлеру нужны все территории Украины.
На западе до сих пор верят пропаганде путлера что он готов удовлетвориться донбасом и крымом где много ватанов.
Перемирие нужно путлеру чтобы спасти свои войска от поражения.И чтобы он пользуясь перемирием мог безнаказанно обстреливать и атаковать всу как в минские соглашения.Также еще чтобы передохнуть и восстановить силы для последующего вторжения и получить снятие санкций.
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15.05.2024 12:35
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Для адекватных людей было очевидно, что ленд-лиз должен был заработать в полную силу с 10 мая. Тогда бы не было массовых убийств украинцев, разрушенной инфраструктуры и оккупированных территорий Украины, с которых рашисты никогда не уйдут.
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15.05.2024 16:34 Ответить
ОДНЕ ЯСНО - ЗЕЛЕНСЬКОГО ТРЕБА ВІДСТОРОНЯТИ ВІД ВЛАДИ, З НИМ НІЯКОЇ ПЕРЕМОГИ НЕ БУДЕ
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15.05.2024 14:47 Ответить
Нью Йорк Таймз - ІДИ НАХ зі своюєю прокремлівською риторикою.
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15.05.2024 14:49 Ответить
Це Саліван так сказав? Бо таке могли придумати тільки в кремлі!
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15.05.2024 15:02 Ответить
Невдачі на фронті можуть бути пов'язані, крім загальновідомої затримки поставок озброєнь від США, а також з усуненням Залужного та його обкатаною та перевіреною в боях команди. Цій недоречній під час війни і незрозумілій з точки логіки, заміні вищого командного складу армії посприяла банкова, вміло граючи на ревнощі гундосу до чужого рейтингу. А про справжній мотив банкової можна здогадуватися. На думку спадають оманські домовленості.
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15.05.2024 16:14 Ответить
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