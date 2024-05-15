Оккупанты совершили 1773 атаки на систему здравоохранения Украины с февраля 2022 года, - ВОЗ

На сегодня в ВОЗ подтвердили 1773 атаки на систему здравоохранения в Украине, совершенные россиянами с начала полномасштабного вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Как отмечается, начиная с февраля 2022 года и по состоянию на сегодняшний день, ВОЗ подтвердила 1773 атаки на систему здравоохранения в Украине, в результате которых погибли, по меньшей мере, 136 медицинских работников и пациентов.

Представитель ВОЗ отметил, что в 2024 году атаки усилились.

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"Инфраструктуре здравоохранения нанесен значительный ущерб, особенно в близких к линии фронта районах: до 14% учреждений разрушены полностью, до 48% - получили частичные повреждения. При этом 40% от всех атак на систему здравоохранения за этот период приходятся на первичное звено медицинской помощи, что препятствует доступу украинцев к основным медицинским услугам. 15% ударов пришлись на центры экстренной медицинской помощи", - сообщил Хабихт.

В то же время, он отметил, что если смотреть на всю страну и подконтрольную Украине территорию, то большинство заведений продолжает функционировать.

"Мы особенно обеспокоены ростом количества двойных ударов, которые являются еще большей опасностью для работников экстренных служб и гражданских лиц. По нашим данным, работники экстренных служб и медицинского транспорта имеют втрое большую вероятность пострадать от таких ударов по сравнению с другими медработниками", - добавил представитель ВОЗ.

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Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны России против Украины продолжаются работы по восстановлению украинской медицинской инфраструктуры, поврежденной РФ. Уже удалось восстановить полностью 510 объектов украинских медучреждений и еще 355 - отстроены частично или находятся в процессе восстановления.