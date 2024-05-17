Сутки на Харьковщине: атака "Шахедами" на Харьков, обстрелы Волчанска и Синельниково. Есть жертвы

Войска РФ накануне наносили удары по Харькову и обстреливали населенные пункты региона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харькова

По данным ОВА, сегодня в 00:50 в Харькове зафиксировано лучание БПЛА по открытой территории. Частично повреждено остекление окон жилого 5-этажного дома. Также повреждено здание администрации района города.

Также отмечается, что ночью в Немышлянском районе города состоялся обстрел по открытой территории С-300. Без разрушений и пострадавших.

Кроме того, в результате попадания БПЛА по открытой территории повреждены 3 дома.

Обстрелы Харьковщины за сутки

19:00 Купянский район с. Куриловка. В результате обстрела повреждена крыша частного дома и забор.

15:20 с. Элитное Харьковский район. В поле совершил наезд на взрывоопасный предмет трактор, в результате чего техника была частично повреждена.

14:30 в г. Волчанск в результате обстрела по промежуточному пункту эвакуации пострадали 4 работника медучреждения, гражданский мужчина и начальник ГВА .

. 13:00 с. Синельниково. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные дома. Ранены: 2 мужчин 35 и 33 лет. Погиб 35-летний мужчина .

35 и 33 лет. . 12:00 в результате артобстрела Волчанска ранен 52-летний мужчина .

. 08:00 с. Красное Харьковский район. В результате сброса боеприпаса с дрона погиб 86-летний мужчина.

По данным ОВА, на Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Нашими воинами отражено восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений на направлении Шебекино - Волчанск.

"Ситуация в населенном пункте Волчанск - контролируемая", - отмечает Синегубов.

Также отмечается, что на Купянском направлении Силами обороны успешно отражено шесть атак противника. В отдельных районах наши войска проводят меры по улучшению тактического положения. Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Крохмальное - Берестовое. Ситуация контролируемая.