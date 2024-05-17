Сутки на Харьковщине: атака "Шахедами" на Харьков, обстрелы Волчанска и Синельниково. Есть жертвы
Войска РФ накануне наносили удары по Харькову и обстреливали населенные пункты региона.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Харькова
По данным ОВА, сегодня в 00:50 в Харькове зафиксировано лучание БПЛА по открытой территории. Частично повреждено остекление окон жилого 5-этажного дома. Также повреждено здание администрации района города.
Также отмечается, что ночью в Немышлянском районе города состоялся обстрел по открытой территории С-300. Без разрушений и пострадавших.
Кроме того, в результате попадания БПЛА по открытой территории повреждены 3 дома.
Обстрелы Харьковщины за сутки
- 19:00 Купянский район с. Куриловка. В результате обстрела повреждена крыша частного дома и забор.
- 15:20 с. Элитное Харьковский район. В поле совершил наезд на взрывоопасный предмет трактор, в результате чего техника была частично повреждена.
- 14:30 в г. Волчанск в результате обстрела по промежуточному пункту эвакуации пострадали 4 работника медучреждения, гражданский мужчина и начальник ГВА.
- 13:00 с. Синельниково. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные дома. Ранены: 2 мужчин 35 и 33 лет. Погиб 35-летний мужчина.
- 12:00 в результате артобстрела Волчанска ранен 52-летний мужчина.
- 08:00 с. Красное Харьковский район. В результате сброса боеприпаса с дрона погиб 86-летний мужчина.
По данным ОВА, на Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Нашими воинами отражено восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений на направлении Шебекино - Волчанск.
"Ситуация в населенном пункте Волчанск - контролируемая", - отмечает Синегубов.
Также отмечается, что на Купянском направлении Силами обороны успешно отражено шесть атак противника. В отдельных районах наши войска проводят меры по улучшению тактического положения. Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Крохмальное - Берестовое. Ситуация контролируемая.
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