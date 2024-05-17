Сенаторы США разошлись во мнениях по применению ВСУ американского оружия для ударов по территории РФ
В американском Сенате разошлись во мнениях относительно того, стоит ли Украине применять предоставленное Штатами оружие для ударов по целям в России, в частности на фоне нового наступления российских войск в Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
С начала полномасштабного вторжения РФ, западные партнеры предоставляли оружие Украине для борьбы с российской агрессией для применения его исключительно на суверенной украинской территории.
Позиция сенаторов США
Журналисты спросили сенаторов, должна ли эта позиция измениться, особенно учитывая новое наступление оккупационных войск РФ.
В частности, сенатор-демократ Ричард Блументаль не исключает, что удары по некоторым российским целям могут быть оправданы.
"Я поддерживаю использование Украиной предоставленного американского оружия, в соответствии с нашими взаимными интересами. Некоторые российские цели могут быть оправданы, а другие - нет, я бы рассматривал их выборочно. Но в целом это должно быть самое агрессивное использование оружия, которое мы предоставляем", - отметил он.
Сенатор-республиканец Джон Корнин говорит, что запрет на использование американского оружия на территории России является ошибочным.
"На мой взгляд, администрация Байдена, к сожалению, пытается управлять на микроуровне, тем, как Украина защищается. Так же сейчас они пытаются микроменеджировать тем, как Израиль защищается от ХАМАС", - сказал сенатор, добавив, что не предоставление администрацией Бадейна дальнобойного оружия "дало россиянам преимущество и возможность атаковать Украину, без возможности для украинцев остановить их".
Кто не поддержал?
В то же время сенатор-демократ Тэмми Дакворт считает, что снятие запрета на использование американского оружия за пределами Украины не актуально.
"Я считаю, что сейчас нам нужно сохранить этот запрет, но мы обязательно будем говорить с администрацией о следующих шагах", - сказала она.
По ее словам, инициатива по снятию запрета на использование американского оружия для ударов по российским территориям должна поступить от администрации.
Вместо этого надо посылать Украине больше поддержки и как можно скорее, добавила сенатор.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.
В Пентагоне заявили, что позиция по использованию Украиной американского оружия остается неизменной, поэтому оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.
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Ізраїль продовжує бомбити.
Чому?
Тому що у Ізраїля власна зброя теж є.
А потім запитати, як в такій ситуації вони зможуть перемогти
= 100%!
"Демократи" дуже бояться поразки рашки і хамаса