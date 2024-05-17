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Новости Война
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Сенаторы США разошлись во мнениях по применению ВСУ американского оружия для ударов по территории РФ

Сенат США про використання Україною зброї по РФ

В американском Сенате разошлись во мнениях относительно того, стоит ли Украине применять предоставленное Штатами оружие для ударов по целям в России, в частности на фоне нового наступления российских войск в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

С начала полномасштабного вторжения РФ, западные партнеры предоставляли оружие Украине для борьбы с российской агрессией для применения его исключительно на суверенной украинской территории.

Позиция сенаторов США

Журналисты спросили сенаторов, должна ли эта позиция измениться, особенно учитывая новое наступление оккупационных войск РФ.

В частности, сенатор-демократ Ричард Блументаль не исключает, что удары по некоторым российским целям могут быть оправданы.

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"Я поддерживаю использование Украиной предоставленного американского оружия, в соответствии с нашими взаимными интересами. Некоторые российские цели могут быть оправданы, а другие - нет, я бы рассматривал их выборочно. Но в целом это должно быть самое агрессивное использование оружия, которое мы предоставляем", - отметил он.

Сенатор-республиканец Джон Корнин говорит, что запрет на использование американского оружия на территории России является ошибочным.

"На мой взгляд, администрация Байдена, к сожалению, пытается управлять на микроуровне, тем, как Украина защищается. Так же сейчас они пытаются микроменеджировать тем, как Израиль защищается от ХАМАС", - сказал сенатор, добавив, что не предоставление администрацией Бадейна дальнобойного оружия "дало россиянам преимущество и возможность атаковать Украину, без возможности для украинцев остановить их".

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Кто не поддержал?

В то же время сенатор-демократ Тэмми Дакворт считает, что снятие запрета на использование американского оружия за пределами Украины не актуально.

"Я считаю, что сейчас нам нужно сохранить этот запрет, но мы обязательно будем говорить с администрацией о следующих шагах", - сказала она.

По ее словам, инициатива по снятию запрета на использование американского оружия для ударов по российским территориям должна поступить от администрации.

Вместо этого надо посылать Украине больше поддержки и как можно скорее, добавила сенатор.

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Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.

В Пентагоне заявили, что позиция по использованию Украиной американского оружия остается неизменной, поэтому оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.

Автор: 

оружие (10198) США (26409) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+9
Нагадаю ще раз: Ми не стріляємо по кацапській території. Кацапи самі заявили в 2014, що не визнають договорів з Україною. Як не визнають, то і ми не визнаємо. Подивіться на карту України 1918 р. Там і Білгород, і Кубанське з Новоросійськом, і Підкавказьке. То все наше. А якщо згадати, що кацапи тепер взагалі не визнають існування України, то і ми не визнаємо існування кацапії. Все, що було Київською і Галицькою Руссю - наша територія. А кацапії тоді взагалі не було, то можемо пуляти куди дістаємо.
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17.05.2024 09:52
+4
Так Байден Ізраїлю забороняє бомбити сектор Газа.
Ізраїль продовжує бомбити.
Чому?
Тому що у Ізраїля власна зброя теж є.
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17.05.2024 10:07
+2
Шановний , невже в нас закінчилися всі цілі в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській областях та Криму? Для кого роздувають ці теми, що знову у всьому ніби винні американці, що не дають своїми ракетами бити по території росії? Невже знищили всі цілі в Криму, звідки постійно бє "балістика" і вилітають терористичні літаки? Але то таке, в мене інше запитання, а де наші ракети "Нептун", "Вільха М" та "Сапсан", який мав бити до 800 км? Як так сталося, що при "баризі" вони були, а при мальчіку від наріда немає і немає навіть напрацювань? Українці - нація, яка віками виборює свою свободу і гідність. І щоб наше покоління, наші діти, наші внуки були щасливими і мирно жили з тими цінностями, до яких прагнемо століттями, то мають згинути(бути переможені) вороги зовнішні. А насамперед, потрібно знищити внутрішніх - підступних, брехливих, пихатих мародерів при владі, здатних лише без честі, гідності та совісті клянчити милостиню по всьому світу… і безбожно обкрадати, обкрадати і обкрадати свою державу, свій народ…
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17.05.2024 10:04
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Правила форума Совет форумчан
Ви там довго не думайте, бо якщо не ми, то потім вам прийдеться це робити.
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17.05.2024 09:51 Ответить
Нагадаю ще раз: Ми не стріляємо по кацапській території. Кацапи самі заявили в 2014, що не визнають договорів з Україною. Як не визнають, то і ми не визнаємо. Подивіться на карту України 1918 р. Там і Білгород, і Кубанське з Новоросійськом, і Підкавказьке. То все наше. А якщо згадати, що кацапи тепер взагалі не визнають існування України, то і ми не визнаємо існування кацапії. Все, що було Київською і Галицькою Руссю - наша територія. А кацапії тоді взагалі не було, то можемо пуляти куди дістаємо.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:52 Ответить
То бери й пуляй.
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17.05.2024 09:53 Ответить
Пустопорожній комент від Beta Human. Якби мені дали, то пуляв би. Але все, що можу - тільки давати поради.
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17.05.2024 10:02 Ответить
Таких зараз багато порадників. Це ж так просто і приємно, - сидиш собі на дивані і даруєш світу свої геніальні ідеї.
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17.05.2024 10:06 Ответить
Шановний , невже в нас закінчилися всі цілі в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській областях та Криму? Для кого роздувають ці теми, що знову у всьому ніби винні американці, що не дають своїми ракетами бити по території росії? Невже знищили всі цілі в Криму, звідки постійно бє "балістика" і вилітають терористичні літаки? Але то таке, в мене інше запитання, а де наші ракети "Нептун", "Вільха М" та "Сапсан", який мав бити до 800 км? Як так сталося, що при "баризі" вони були, а при мальчіку від наріда немає і немає навіть напрацювань? Українці - нація, яка віками виборює свою свободу і гідність. І щоб наше покоління, наші діти, наші внуки були щасливими і мирно жили з тими цінностями, до яких прагнемо століттями, то мають згинути(бути переможені) вороги зовнішні. А насамперед, потрібно знищити внутрішніх - підступних, брехливих, пихатих мародерів при владі, здатних лише без честі, гідності та совісті клянчити милостиню по всьому світу… і безбожно обкрадати, обкрадати і обкрадати свою державу, свій народ…
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17.05.2024 10:04 Ответить
Хотілось би почути,що з цього приводу думає рідна сестра Мар'яни Безуглої,Марджорі Тейлор Ґрін?
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17.05.2024 09:59 Ответить
Отже, пора нам включити Брянську, Курську, Воронезьку, Ростовську та Краснодарську області до складу України, і вже потім спокійно херачити по своїй суверенній території.
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17.05.2024 10:06 Ответить
Так Байден Ізраїлю забороняє бомбити сектор Газа.
Ізраїль продовжує бомбити.
Чому?
Тому що у Ізраїля власна зброя теж є.
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17.05.2024 10:07 Ответить
Для наглядності, потрібно тим сенаторам, що "проти" цього дозволу, вручити щити. Тим хто "за" - луки зі стрілами та списи. Якщо перші будуть чимось невдоволені - видати їм додаткові щити.
А потім запитати, як в такій ситуації вони зможуть перемогти
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17.05.2024 10:12 Ответить
а вдруг путин нападет
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17.05.2024 10:25 Ответить
https://t.me/voynareal/89698 Зʼявились якісні супутникові знімки аеродрому Бельбек від MAXAR, за якими можна ідентифікувати втрати ворога в авіації: ▪️2 МіГ-31; ▪️Су-27; ▪️МіГ-29. Також на знімках чітко видно згорівший склад ПММ. Ну і не варто забувати про втрачену батарею С-400. Досить імовірно, що є також і інші ушкоджені *************** борти або інша техніка, яку змогли евакуювати. Товсті ракети зробили свою справу і зробили її дуже якісно.
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17.05.2024 10:24 Ответить
Свое оружие нужно делать на третий год войны,а не дороги на Волчанск строить и бюджет Украины разворовать
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17.05.2024 10:44 Ответить
Такі міри по забороні бити по військовим цілям на теріторії росії, це непряме підігрування агресору яке виснажує захист України.
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17.05.2024 10:53 Ответить
Ще вихід. Україна організовує в себе крупновузлову збірку ATACMS (під'єднати боєголовку), на корпусі ракети пише дуже великими буквами СДЕЛАНО В УКРАИНЕ (російською мовою), і по "братськи" запускає в козломордію.
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17.05.2024 11:40 Ответить
Брити таких умов не ставлять а навпаки поставили е і бетонобійні. Якраз для підземних сховищ ПММ на аеродромах. Бельбек приклад, а то кацапи використовують кримські аеродроми для підскоку. Прилітає від полку ланка, три-чотири дні піратствують, потім взад, а на їх місце інша ланка. А все одно ( як у відомій пісенці) - хаймерс хочет в Тамбов. Там здавна крупний аеровузол, ще аси люфтваффе тренувались у 30 роки.
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17.05.2024 12:10 Ответить
"На мій погляд, адміністрація Байдена, на жаль, намагається керувати на мікрорівні, тим, як Україна захищається. Так само зараз вони намагаються мікроменеджувати тим, як Ізраїль захищається від ХАМАС"

= 100%!

"Демократи" дуже бояться поразки рашки і хамаса
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17.05.2024 12:20 Ответить
.
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17.05.2024 13:18 Ответить
Це такий анекдот?
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17.05.2024 21:19 Ответить
так ссиль навіть на цензор навів...
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17.05.2024 23:49 Ответить
 
 