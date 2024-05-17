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Новости
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В Польше жестоко убили украинца: расчлененное тело пытались сжечь. Среди подозреваемых - начальник жертвы

Вбивство українця у Польщі

На ферме в селе Рокицины, на севере Польши, убили с особой жестокостью 48-летнего гражданина Украины. Преступники пытались сжечь его расчлененное тело в хозяйственной постройке. Задержаны трое поляков, среди которых - начальник и коллега убитого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Wiadomosci.

Как отмечается, мужчина и семейная пара были арестованы по подозрению в убийстве украинца, работавшего на польской ферме.

Что известно о происшествии?

Известно, что инцидент произошел на одной из самых больших ферм в районе. В воскресенье, 12 мая, подразделение пожарной службы было отправлено к горящему фермерскому зданию в Рокицинах. Опасный пожар возник в хозяйственной постройке с сельскохозяйственной техникой. После завершения тушения пожара пожарные обнаружили внутри труп мужчины.

Согласно полученной информации, погибший, вероятно, был работником фермера.

Сначала никто не подозревал, что это могло быть убийство, поскольку службы получили лишь звонок о пожаре. Однако 16 мая сотрудники полиции сообщили, что в Рокицинах произошло убийство.

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По их данным, 48-летний мужчина был жестоко убит, а подозреваемые в этом преступлении намеренно подожгли ферму, чтобы замести следы.

Задержание подозреваемых

Задержаны трое граждан Польши: 37-летний и 34-летний мужчины и 35-летняя жена одного из них. Мужчинам предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, а женщине - обвинение в неоказании помощи человеку, который оказался в опасности, и обвинение в сокрытии следов преступления.

"Один из двух подозреваемых в убийстве признался и дал очень подробные объяснения. Подозреваемый указал мотив убийства, но, по нашему мнению, он настолько иррационален и оторван от реальности, что мы продолжаем его расследование", - сказал прокурор Патрик Вегнер в комментарии СМИ.

Мотивы убийства - неизвестны

Следователи не сообщают больше о подозреваемых или о том, в чем именно заключалась особая жестокость в этом случае. Однако больше подробностей предоставляет портал ibytow.co.uk, по данным которого арестованные являются владельцами фермы, супружеской парой и их работником.

Известно, что украинец работал на ферме, по меньшей мере, несколько месяцев. Следователи все еще выясняют, получал ли он деньги, или только еду и жилье. Также у него не было трудового договора.

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По неофициальной информации, тело жертвы расчленили топором.

Прокурор Вегнер подтвердил, что подозреваемые в убийстве употребляли алкоголь той ночью. Однако он пока не хочет однозначно утверждать, пил ли тогда вместе с ними украинец.

Убийства украинцев за рубежом

Напомним, 2 мая в Будапеште произошло нападение на украинца. Мужчина погиб, получив смертельные удары ножом.

Незадолго до того стало известно об убийстве двух украинцев в Германии. Мужчиной, который напал на украинцев с ножом и убил их, оказался россиянин.

Автор: 

Польша (8399) убийство (6476) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+8
Хлопці , досить шлятися по Польщі, Угорщині і інших країнах,
а повертайтеся до України і будете жити 🙁
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17.05.2024 11:49
+4
Треба би цих поляків на війну з касапами. Нехай би там били, палили ворога - ще б грощі отримували.
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17.05.2024 11:24
+4
да ладно, не нагнетайте. Криминал, убийства и т.д. случаются в любой стране...
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17.05.2024 11:42
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Це якась пошесть в Польщі. Вбивство+розчленування+ спалення.

Кілька днів тому "мати" вбила дочок 3 і 5 рочків , розділила і спалила на подвір'ї у грилі.
Ще якийсь інженер вбив наречену, розділив і спалив вдома в камині.
Ще чоловік з жінкою жорстоко забили працівнника, який у них на обійсті викладував бруківку, також розчленували але не спалили, а забетонували в гаражі.
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17.05.2024 10:51 Ответить
Треба би цих поляків на війну з касапами. Нехай би там били, палили ворога - ще б грощі отримували.
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17.05.2024 11:24 Ответить
да ладно, не нагнетайте. Криминал, убийства и т.д. случаются в любой стране...
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17.05.2024 11:42 Ответить
Хлопці , досить шлятися по Польщі, Угорщині і інших країнах,
а повертайтеся до України і будете жити 🙁
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17.05.2024 11:49 Ответить
Не смешная шутка...
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17.05.2024 12:00 Ответить
Краще бути вбитим та розчленованим поляком або в кращому випадко обхарканим або обісцяним як собака без прарору і батькивщіни в польщі. Звідки ви такі кумедні беретесь.
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17.05.2024 12:47 Ответить
Сколько таких р которых ты написал - ЕДИНИЦЫ!!!!
А СКОЛЬКО УБИТО, ПОКАЛЕЧЕННОЙ, обездоленно в Украине?! В плену ?!
И вина не только на эрефии, а в равной степени на преступной коррумпированной власти зелёной плесени!!!!

Поэтому ЗАБЫЛИ СВОЁ ХЛЕБАЛО ЛОХ!
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17.05.2024 13:49 Ответить
Насилля в природі людини, і з цим треба не боротися, а використовувати у військовій справі. До речі, забруднення довколішнього середовища, глобальне потепління і санячна активність стимулюють агресивність. От скажіть, скіко кацапів ви бажаєте зарубати сокирою?
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17.05.2024 12:01 Ответить
краще поставте їх у рядочок над рівчаком і просто підносіть мені патрони
добу протримаюсь
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17.05.2024 12:22 Ответить
Ти із Португалії будеш " рубати"? Чи так, попис..ь вийшов ?
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17.05.2024 12:44 Ответить
Ну так поляки цеж ті самі кацапи тільки в профіль. Хто ще може перекрити кордони сусідній країні яка стікає кровю, невиконувати рішення ЕС завдяки допомозі, дотаціям і інвестиціям яких країна підвищіла економічний рівень іпотім казати про себе европейці. Тфу, це смішно.
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17.05.2024 12:50 Ответить
Сам ти кацап в профіль, стільки міліардної допомоги і військової скільки виділила не сама заможна Польша Україні мало хто виділяв у 2022 році, вже не кажучи про міліони біженців з України яких вона прийнялаі прихистила.
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17.05.2024 13:13 Ответить
А скільки мільярдів українські біженці сплатили податків у польщі? А скільки мільярдів заробила польща в Україні за минулі два роки коли у нас всі магазини забиті їх товарами? Це десятки мільярдів євро на рік, при цьому польська військова допомога лише 6 млрд. за увесь час. А 900 тисяч біженців, переважно із центру і заходу України просто поїхали покращити своє життя у більш заможній країні, а не від війни, як ти пишеш.
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17.05.2024 20:50 Ответить
Не кусай руку яка у тяжку годину була протягнута тобі .... Це правило, а мірятися хрєнами це потім.
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18.05.2024 00:06 Ответить
Бухло до добра не доводить любу людину, бухий може згадати образу за часі царя Панька, потім протверезіє і сам всреться від страху що наробив.
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17.05.2024 13:15 Ответить
Ай! Ой! В Украине брат брата зарезал, сын мать убил и пытался выкинуть из дома! Да но, поляки монстры! Бойтесь!
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17.05.2024 18:12 Ответить
поляки завжди відносилися до українців як до худоби. Це вже не перший випадок, коли на фермах вбивають українських гастербайтерів.
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17.05.2024 20:52 Ответить
Так українці українців також вбивають, просто резонанс не той, наприклад їхав боєць АТО додому а йому новий знайомий чи знайома на вокзалі в пиво чи водку капнули клофіліна і переборщили,. летальний випадок як правило і випадок доволі росповсюджений. Чи скинули з потяга.... Тут просто таку хроніку не публікують, там поляки і рядом не стоять.
А про відношення - як себе поставиш, так і будуть відноситься.
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19.05.2024 13:14 Ответить
 
 