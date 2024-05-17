В Польше жестоко убили украинца: расчлененное тело пытались сжечь. Среди подозреваемых - начальник жертвы

На ферме в селе Рокицины, на севере Польши, убили с особой жестокостью 48-летнего гражданина Украины. Преступники пытались сжечь его расчлененное тело в хозяйственной постройке. Задержаны трое поляков, среди которых - начальник и коллега убитого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Wiadomosci.

Как отмечается, мужчина и семейная пара были арестованы по подозрению в убийстве украинца, работавшего на польской ферме.

Что известно о происшествии?

Известно, что инцидент произошел на одной из самых больших ферм в районе. В воскресенье, 12 мая, подразделение пожарной службы было отправлено к горящему фермерскому зданию в Рокицинах. Опасный пожар возник в хозяйственной постройке с сельскохозяйственной техникой. После завершения тушения пожара пожарные обнаружили внутри труп мужчины.

Согласно полученной информации, погибший, вероятно, был работником фермера.

Сначала никто не подозревал, что это могло быть убийство, поскольку службы получили лишь звонок о пожаре. Однако 16 мая сотрудники полиции сообщили, что в Рокицинах произошло убийство.

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По их данным, 48-летний мужчина был жестоко убит, а подозреваемые в этом преступлении намеренно подожгли ферму, чтобы замести следы.

Задержание подозреваемых

Задержаны трое граждан Польши: 37-летний и 34-летний мужчины и 35-летняя жена одного из них. Мужчинам предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, а женщине - обвинение в неоказании помощи человеку, который оказался в опасности, и обвинение в сокрытии следов преступления.

"Один из двух подозреваемых в убийстве признался и дал очень подробные объяснения. Подозреваемый указал мотив убийства, но, по нашему мнению, он настолько иррационален и оторван от реальности, что мы продолжаем его расследование", - сказал прокурор Патрик Вегнер в комментарии СМИ.

Мотивы убийства - неизвестны

Следователи не сообщают больше о подозреваемых или о том, в чем именно заключалась особая жестокость в этом случае. Однако больше подробностей предоставляет портал ibytow.co.uk, по данным которого арестованные являются владельцами фермы, супружеской парой и их работником.

Известно, что украинец работал на ферме, по меньшей мере, несколько месяцев. Следователи все еще выясняют, получал ли он деньги, или только еду и жилье. Также у него не было трудового договора.

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По неофициальной информации, тело жертвы расчленили топором.

Прокурор Вегнер подтвердил, что подозреваемые в убийстве употребляли алкоголь той ночью. Однако он пока не хочет однозначно утверждать, пил ли тогда вместе с ними украинец.

Убийства украинцев за рубежом

Напомним, 2 мая в Будапеште произошло нападение на украинца. Мужчина погиб, получив смертельные удары ножом.

Незадолго до того стало известно об убийстве двух украинцев в Германии. Мужчиной, который напал на украинцев с ножом и убил их, оказался россиянин.