Оккупанты бьют по Харькову, в местах попадания - пожары. 2 человека погибли, 19 - ранены (обновлено)
Сейчас оккупанты наносят удары по Харькову. В результате обстрела города погибли два человека, есть раненые.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", - написал он.
"Осторожно: оккупанты наносят удары по Харькову!" - информирует глава ОВА Олег Синегубов.
Обновленная информация относительно удара по городу
"Прилетов было несколько, на местах попаданий пожары", - позже отметил Терехов.
По предварительным данным ОВА, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова.
"На данный момент известно о пяти пострадавших, это гражданские мужчины. Данные обновляются", - добавил в свою очередь Синегубов.
По состоянию на 16.15, по данным Терехова, в результате удара по Харькову - один погибший и четверо раненых.
"Один мужчина погиб", - подтвердил Синегубов.
По состоянию на 16:30 в Харькове двое погибших и тринадцать раненых. Среди 13 раненых четверо – в тяжелом состоянии.
По состоянию на 17.40 Синегубов сообщил о 19 пострадавших людях.
Среди них - 18 мужчин и 1 женщина, возраст - от 20 до 60 лет.
Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Остальные - средней тяжести.
Погибли двое мужчин, примерно по 45 лет.
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Цікавий випадок коли по магазину на мікрарайоні Горизон це східні околиця Харкова лазила мавпа з колорадською лєнточкою по магазину АТБ і було це в середині січня 2022. Після Північної Салтівки Горизонт найбільше постраджав від кацапської артилерії і РСЗВ.
А той магазин АТБ кацапи розбомбили Градами з 28 лютого на 1 березня як і всю базарну площу
біля нього, сусідньому Велмаркету теж дісталось, вітрини вдрєбєзг.
Мораль проста - там де більше всього ********** руцкій мір найбільщі рунування від нього
Бьють їх під Харківом та іншіх містах. Багато людей перейшли виключно на українську мову.
Але, Звістно її і ждуни ху&ла. Небагато, десь процентів 1-5… Не вилікувани.
але з Польши видніше!
Треба готуватися для зустрічі орків.
Можливо роздавати зброю як це було в Київі.
Створювати укріплення. Фізичну фортіфікацію міста та підходів.
Створювати запаси їжі. Бо рашисти можуть обійти Харків та узяти в облогу.
Цего не буле робити Центральна влада. Це завдання для міста. Для Людей.
Розраховуй на себе. А не на « владу».
Ніхто і не проти, щоб русня вбила якомога більше наших, лиш би зброї не було на руках