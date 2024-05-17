Оккупанты бьют по Харькову, в местах попадания - пожары. 2 человека погибли, 19 - ранены (обновлено)

Сейчас оккупанты наносят удары по Харькову. В результате обстрела города погибли два человека, есть раненые.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", - написал он.

"Осторожно: оккупанты наносят удары по Харькову!" - информирует глава ОВА Олег Синегубов.

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Обновленная информация относительно удара по городу

"Прилетов было несколько, на местах попаданий пожары", - позже отметил Терехов.

По предварительным данным ОВА, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова.

"На данный момент известно о пяти пострадавших, это гражданские мужчины. Данные обновляются", - добавил в свою очередь Синегубов.

По состоянию на 16.15, по данным Терехова, в результате удара по Харькову - один погибший и четверо раненых.

"Один мужчина погиб", - подтвердил Синегубов.

По состоянию на 16:30 в Харькове двое погибших и тринадцать раненых. Среди 13 раненых четверо – в тяжелом состоянии.

По состоянию на 17.40 Синегубов сообщил о 19 пострадавших людях.

Среди них - 18 мужчин и 1 женщина, возраст - от 20 до 60 лет.

Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Остальные - средней тяжести.

Погибли двое мужчин, примерно по 45 лет.