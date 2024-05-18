Политика относительно использования Украиной американского оружия по территории РФ не изменилась, - Белый дом
Политика администрации Байдена относительно использования американского оружия за пределами Украины не изменилась - США не поощряют использование американского вооружения для ударов по территории РФ.
Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы не поощряем и не делаем возможным атаки с использованием оружия, переданного США, внутри российской территории. Это политика, которая осталась неизменной", - сказал Кирби.
Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.
На вопрос о том, не планируют ли Соединенные Штаты изменить свой подход после нападения России на Харьковщину, Сингх ответила, что позиция Минобороны США остается неизменной: "Мы считаем, что оборудование и средства, которые мы предоставляем Украине, и которые другие государства предоставляют Украине, следует использовать для возвращения украинской суверенной территории".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапская пропаганда.
Минские соглашения прежде всего не выполнялись рфией и были фактически уничтожены еще в 2016м году, когда 1ак 8й армии вС РФ пошел на штурм Марьинки. Соглашения либо соблюдают все, либо никто. РФ их не соблюдала.
У розумних людей така маніпуляція не проходить. Він пише, що це тільки війна кацапів і України. ні, це не так, бо фактично ***** виростили і продовжують підтримувати торгівлею (через гіпердіряві, тобто спеціально так створені санкції) сами вони, такі, "дуже з своїми інтересами" політики заходу (точніше беззубі політичні імпотенти, без реального морального стержня і вміння брати на себе відповідальність, а не розмиту колективну), котрі Україну на початку активної фази війни здали і були готові прийняти захоплення Києва "за три дні". Вони в своєму управлінському комфорті були готові на все, тільки би не вирішувати надскладні завдання.
Чому? Бо вони слабкі... вони не є державниками і сильними особистостями - вони примітивні сірі бюрократи, що виплили на вершину влади через надзвичайно розслаблене становище їхніх суспільств. Вони не готові до складних і тривалих рішень. Тільки виборний цикл і примітивні маніпуляції з виборцями для тактичної мети - прийти в найближчий час до влади чи її втримати з метою - триматися біля керма розподілення бюджету і підтримання відкритих чи прихованих преференцій власному чи дружньому бізнесу.
І зразу напишу - не потрібно тут писати про інтереси країни і громадян, тобто виборців тих політиків. бо цей примітивний аргумент не є робочим. При потребі все пояснюється і вирішується і як раз модернова історія показує, що так є і це працює.
Що поганого? Не заохочуємо … та не забороняємо…
Це діло України. Дуже діпломатична відповідь, яка може трактуватися:
всі ідуть в сад, це діло України.
Млядський "мудрий нарід України з бабами", який нині переховується в іноземних країнах, постарався.
США вели короткозору політику тоді - і продовжують її зараз. Ну, короче, попала Україна в 2024 році на місце Польщі 1939-го року. В realpolitik нічого не змінилося, значить і результати можуть повторитися. Не дай Бог !
і взагалі-то я живу в США, так що волів би не "кари небесної", а "земного втручання" США в українські події : більшої військової допомоги Україні
З якою метою Держдеп фактично "кришує" територію РФ від українських ударів американською зброєю у відповідь на жахливий повітряний терор, розвʼязаний рашистами?
Чому "не уможливлює" НАТО прикрити небо України від терористичних атак з території РФ?
Бо Україна ще не сказала свое слово.
Смерть рашістским окупантам!
як що, нам, два роки кажуть, що забороняють давити фурункул їхніми інструментами, то за два роки, невже не можна придумати свої інструменти, хай навіть кустарні?
вся країна, як ота підготовка до вторгнення, тупо просрана!
хіба в Україні йде громадянська війна ?
те, що відбувалося в 30-ті роки в Іспанії (тай в Мексиці) більше схоже на проблему "врємєного правітєльства кєрєнского і мятєжа корнілова", ніж на ******* українські проблеми
в Іспанії тоді "наломалі дров" і правиє - і лєвиє (не дали правим сформувати уряд попри виграні вибори, закривали церкви)
якби "уряд типу кєрєнского" дожив би в росії до 30-тих років, то воював би Хемінгуей в пєтєрбургє ,і вся ліберальна тусовка була б у захваті
Не заохочують. зрозуміло. А слово "забороняють" тут є?
Це як мама не заохочує свою доцю носити мініспідницю. Але і не забороняє. Хто не зрозумів, нехай перечитає ще раз, потім ще тищу раз. А вишенька на тортик буде відкрити словник української мови і прочитати значення слів незаохочують і забороняти.
Видання Ньюзуик (США) вже давно публікувало інформацію про таємні неформальні домовленості директора ЦРУ США з керівництвом РФ, за якими США гарантували, що у разі початку війни РФ проти України, бойові дії не відбуватимуться на території РФ, якщо РФ не починатиме бойові дії проти країн НАТО.
Якщо публікація є достовірно правдивою, то чи не саме виконанням цих домовленостей пояснюється "не уможливлення з незаохоченням"?
Заборона вражати військові цілі на території Росії американською зброєю обмежує змогу України боронити Харківщину, вважають аналітики Інституту вивчення війни.
У щоденному огляді ISW, оприлюдненому в суботу, 18 травня, йдеться, що запроваджені Заходом обмеження на удари по військових об'єктах у Росії створили в прикордонних районах своєрідний "буфер", з якого російська авіація може завдавати "ударів планерними бомбами і ракетами" по українських позиціях і скупченнях техніки.
2 травня під час візиту до Києва міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон запевнив, що Україна має право використовувати британську зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії.
Пуск оперативно-тактичної балістичної ракети ATACMS. Такими ракетами ЗСУ можуть бити лише по окупованій території України
Фото: U.S. Army
Это то, с чем мы столкнемся. Хотим мы этого или нет.
И глядя как байден повел себя с израилем-палестиной, у меня большие сомнения, что с нами он не поведет себя так же.
Не значит запрещает!