Политика относительно использования Украиной американского оружия по территории РФ не изменилась, - Белый дом

Политика администрации Байдена относительно использования американского оружия за пределами Украины не изменилась - США не поощряют использование американского вооружения для ударов по территории РФ.

Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы не поощряем и не делаем возможным атаки с использованием оружия, переданного США, внутри российской территории. Это политика, которая осталась неизменной", - сказал Кирби.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

На вопрос о том, не планируют ли Соединенные Штаты изменить свой подход после нападения России на Харьковщину, Сингх ответила, что позиция Минобороны США остается неизменной: "Мы считаем, что оборудование и средства, которые мы предоставляем Украине, и которые другие государства предоставляют Украине, следует использовать для возвращения украинской суверенной территории".

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