Пентагон: Удары Украины вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России

Удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале этого года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ и привели к росту внутренних цен на топливо.

Об этом сообщило разведывательное управление Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Потеря части российских нефтеперерабатывающих мощностей привела к росту внутренних цен на 20%-30% к середине марта и спровоцировала остановку экспорта, чтобы сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса, говорится в оценке разведывательного управления Министерства обороны США, которая была обобщена в докладе генинспектора Роберта Сторча, осуществляющего надзор за помощью Украине.

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"Чтобы смягчить влияние этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, и начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, которые планировала импортировать из Казахстана, и предоставила приоритет отгрузке нефтепродуктов Российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта", - говорится в докладе.

Хотя атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в РФ направлены на истощение запасов топлива и экспортных поступлений для путинских вооруженных сил, США критикуют их как создающие риск для мировых цен на нефть.

Обнародованный анализ охватывает лишь двухмесячный период - от первого нападения 21 января на завод ПАО "Новатэк" в Усть-Луге до атаки 24 марта на электростанцию в Новочеркасске.

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В то же время атаки на энергетические объекты "привели к незначительным перебоям в электроснабжении российских военных и гражданского населения", поскольку "Россия имеет мощные генерирующие мощности - третьи по величине в мире - и высокую степень резервирования в своей сети", говорится в оценке.