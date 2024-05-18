Пентагон: Удары Украины вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России
Удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале этого года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ и привели к росту внутренних цен на топливо.
Об этом сообщило разведывательное управление Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Потеря части российских нефтеперерабатывающих мощностей привела к росту внутренних цен на 20%-30% к середине марта и спровоцировала остановку экспорта, чтобы сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса, говорится в оценке разведывательного управления Министерства обороны США, которая была обобщена в докладе генинспектора Роберта Сторча, осуществляющего надзор за помощью Украине.
"Чтобы смягчить влияние этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, и начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, которые планировала импортировать из Казахстана, и предоставила приоритет отгрузке нефтепродуктов Российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта", - говорится в докладе.
Хотя атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в РФ направлены на истощение запасов топлива и экспортных поступлений для путинских вооруженных сил, США критикуют их как создающие риск для мировых цен на нефть.
Обнародованный анализ охватывает лишь двухмесячный период - от первого нападения 21 января на завод ПАО "Новатэк" в Усть-Луге до атаки 24 марта на электростанцию в Новочеркасске.
В то же время атаки на энергетические объекты "привели к незначительным перебоям в электроснабжении российских военных и гражданского населения", поскольку "Россия имеет мощные генерирующие мощности - третьи по величине в мире - и высокую степень резервирования в своей сети", говорится в оценке.
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Він, ****, гоне....
Лячно...
Бути ....
Володарем Свого сллва...
В ***** погони...
Потрібно мінімум 25% щоб це стало відчутно....
Там смерть кащєєва...
Це сказав один мудрий дядько сотні років тому...
Водночас атаки на енергетичні об'єкти "призвели до незначних перебоїв в електропостачанні російських військових і цивільного населення", оскільки "Росія має потужні генеруючі потужності - треті за величиною в світі - і високий ступінь резервування в своїй мережі", йдеться в оцінці. Джерело:
Всього 14%! Які вже напевно відновили. Та ще США не схвалюють. А по енергетиці бити взагалі не варіант. Куди ж стріляти?