РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13099 посетителей онлайн
Новости
3 832 33

Пентагон: Удары Украины вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России

НПЗ у Клинцях

Удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале этого года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ и привели к росту внутренних цен на топливо.

Об этом сообщило разведывательное управление Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Потеря части российских нефтеперерабатывающих мощностей привела к росту внутренних цен на 20%-30% к середине марта и спровоцировала остановку экспорта, чтобы сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса, говорится в оценке разведывательного управления Министерства обороны США, которая была обобщена в докладе генинспектора Роберта Сторча, осуществляющего надзор за помощью Украине.

Смотрите также: Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановился после атаки украинских дронов, - Reuters. ФОТО

"Чтобы смягчить влияние этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, и начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, которые планировала импортировать из Казахстана, и предоставила приоритет отгрузке нефтепродуктов Российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта", - говорится в докладе.

Хотя атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в РФ направлены на истощение запасов топлива и экспортных поступлений для путинских вооруженных сил, США критикуют их как создающие риск для мировых цен на нефть.

Обнародованный анализ охватывает лишь двухмесячный период - от первого нападения 21 января на завод ПАО "Новатэк" в Усть-Луге до атаки 24 марта на электростанцию в Новочеркасске.

Смотрите также: Житель российского Новороссийска наблюдает за атакой ударных БПЛА и взрывами: "#банаврот. Нас #бут. Вот, молодцы". ВИДЕО

В то же время атаки на энергетические объекты "привели к незначительным перебоям в электроснабжении российских военных и гражданского населения", поскольку "Россия имеет мощные генерирующие мощности - третьи по величине в мире - и высокую степень резервирования в своей сети", говорится в оценке.

Автор: 

НПЗ (238) Пентагон (1448) россия (95388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
І шо характерно - жодної ескалації з боку русні. А як це так?
показать весь комментарий
18.05.2024 19:17
+11
У них два порти які вантажить 80% нафти. Луга і говнорасєйськ.
Там смерть кащєєва...
показать весь комментарий
18.05.2024 19:24
+10
14% -це дуже мало....
Потрібно мінімум 25% щоб це стало відчутно....
показать весь комментарий
18.05.2024 19:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І шо характерно - жодної ескалації з боку русні. А як це так?
показать весь комментарий
18.05.2024 19:17 Ответить
Це ти, падло русняве, так радієш? Що у звичайних людей не буде світла? І при цьому потім лицемірно заявляєш, що тут живуть твої брати? Мразота кончена. В бан, тварино
показать весь комментарий
18.05.2024 20:50 Ответить
Дивно, півтора роки тому ми не били по їх НПЗ, а нашу енергетику добили до 3-добових блекаутів та відсутність електрики 20 годин з 24.
показать весь комментарий
18.05.2024 20:51 Ответить
Я ******* по Пентагону...

Він, ****, гоне....

Лячно...

Бути ....

Володарем Свого сллва...

В ***** погони...
показать весь комментарий
18.05.2024 19:18 Ответить
14% -це дуже мало....
Потрібно мінімум 25% щоб це стало відчутно....
показать весь комментарий
18.05.2024 19:19 Ответить
У них два порти які вантажить 80% нафти. Луга і говнорасєйськ.
Там смерть кащєєва...
показать весь комментарий
18.05.2024 19:24 Ответить
До виборів б'ємо по НПЗ, після - топимо пусті танкери в чорному морі які йдуть під завантаження.
показать весь комментарий
18.05.2024 20:17 Ответить
Недопустімо? Ну 64 Ф-35, 2000 Атакамсів і добро на атаку їх зброєю по військовим об'єктам рашистів. Домовленість плюс плюс. А зараз для України плюсів нема. Не вигідна домовленість. Тому можна знищувати і топити.
показать весь комментарий
18.05.2024 20:53 Ответить
Все одно, найболючіші удари відчуваємо ми. Бо ніби на відкритій долоні, вбивай кого і коли хочеш, руйнуй що і скільки забажаєш.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:20 Ответить
14 це до вчорашнього розіпінго в говнорасєйску. Коцапи жаліються що сума збитків до 8 мільярдів баксів...
показать весь комментарий
18.05.2024 19:20 Ответить
Цуки..вони все тільки грошми міряють..аби виздихали вже.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:22 Ответить
Для ведення війни треба три речі - гроші, гроші і ще раз гроші.
Це сказав один мудрий дядько сотні років тому...
показать весь комментарий
18.05.2024 19:26 Ответить
Тада..а ще - відсутність щурів
показать весь комментарий
18.05.2024 19:30 Ответить
Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ ... США критикують їх як такі, що створюють ризик для світових цін на нафту.
Водночас атаки на енергетичні об'єкти "призвели до незначних перебоїв в електропостачанні російських військових і цивільного населення", оскільки "Росія має потужні генеруючі потужності - треті за величиною в світі - і високий ступінь резервування в своїй мережі", йдеться в оцінці. Джерело:

Всього 14%! Які вже напевно відновили. Та ще США не схвалюють. А по енергетиці бити взагалі не варіант. Куди ж стріляти?
показать весь комментарий
18.05.2024 19:24 Ответить
Кацапи і без ударів минулої зими мерзли, а як будуть під ударами?
показать весь комментарий
18.05.2024 20:20 Ответить
Ще є над чим працювати.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:25 Ответить
Мало!
показать весь комментарий
18.05.2024 19:26 Ответить
Washington Post: Росія за 1 місяць захопила більше територій, ніж Україна звільнила під час контрнаступу за 2023 рік
показать весь комментарий
18.05.2024 19:36 Ответить
Все считают, щетоводы.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:45 Ответить
Я просто нагадаю, що американці дуже не хотіли аби Україна била по піторській нафтопереробці.
показать весь комментарий
18.05.2024 19:53 Ответить
Це не американські безпілотники! Чого пента-гон скиглить?
показать весь комментарий
18.05.2024 19:55 Ответить
но рашка еще раз десять бахнет- и останемся без энергетики, и города в говне утонут, равноценно?
показать весь комментарий
18.05.2024 19:56 Ответить
Це про UK?
показать весь комментарий
18.05.2024 20:21 Ответить
Звідки кацапське воно може знати?
показать весь комментарий
18.05.2024 21:14 Ответить
зачекай ще трошки- і ми почнемо по кацапо енергетичним "бахкать" /по-твоему/...-ще все попереду...
показать весь комментарий
18.05.2024 21:22 Ответить
це круто, і чому ви ..... не дозволяєте добити інші атакамсами?
показать весь комментарий
18.05.2024 20:08 Ответить
США,Захід повинні працювати, як створити економічну блокаду рф,а не прогнузовати скільки буде коштувати нафта.Залізний зановіс до ссср був дієвим,но тоді не було такої війни.Санкціі це добре,но не достатні.Зановіс від рф повинен бути не *залізний*.а зроблений з більш твердого і надійного матер'ялу.
показать весь комментарий
18.05.2024 20:14 Ответить
дайте необхідну зброю- знищемо 87 %....
показать весь комментарий
18.05.2024 21:20 Ответить
На запит "вдарили по російській тец" гугл відповів - ворог завдав удар по критичній інфраструктурі міста Суми - місцевій ТЕЦ.
показать весь комментарий
18.05.2024 21:28 Ответить
Де там зростання на 30 %?
показать весь комментарий
18.05.2024 22:22 Ответить
 
 