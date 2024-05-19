Пророссийский украинец 9 мая поднял флаг РФ над Бундестагом

Украинец, который поддерживает российскую агрессию против Украины, 9 мая с помощью беспилотника поднял флаг РФ над немецким парламентом, где установлен запрет на полеты.

Инцидент произошел 9 мая, пресс-служба Бундестага подтвердила его в субботу, 18 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Сторонник России Иван Т. несколько минут управлял беспилотником с российским флагом над немецким парламентом, снимая это на видео, которое распространилось в социальных сетях. Дрон пролетел над зданием на высоте около 20 метров.

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Зона ограничения полетов установлена в радиусе около 5,6 километра вокруг Бундестага в правительственном районе Берлина. Пролеты самолетов, вертолетов и беспилотников в этой зоне запрещены или возможны только с разрешения.

🇷🇺 Русские в 🇩🇪 Германии подняли российский флаг над Рейхстагом с помощью беспилотника.



Германия должна понять, что это значит. pic.twitter.com/5OkpzbEEK7 - Виктория (@victoriaslog) 17 мая 2024 г.

Это связано с соображениями безопасности и опасениями относительно нападений или шпионажа.

Сотрудники полиции на месте взяли у мужчины личные данные. Дрон, три флага и четыре георгиевские ленты у него изъяли.

Против мужчины возбудили дело по статье 62 закона О воздушном движении, которая предусматривает до двух лет заключения или штраф.

Для Ивана Т. этот поступок может привести к тюремному заключению. Согласно сообщениям Märkischer Allgemeiner и Tagesspiegel, в мае 2023 года он был приговорен к одному году условно - за повреждение имущества с целью российской пропаганды и одобрения агрессивной войны России.

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Он нарисовал символы "Z" на башне старого здания земельного парламента в Потсдаме, также известного как "Кремль", которое было видно издалека, и прикрепил российский флаг на крыше.

Через несколько дней он вырезал лицо из 20-метрового плаката солидарности с Украиной с фотографией украинской матери в Гарнизонной церкви Потсдама и заменил его текстом: "Украины не существует".

41-летний Иван Т. - из Одессы. Он приехал в Германию летом 2022 года. Своими действиями он хотел показать, что есть украинцы, которые считают себя частью "великого русского народа".