РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4652 посетителя онлайн
Новости
17 347 113

Пророссийский украинец 9 мая поднял флаг РФ над Бундестагом

Проросійський українець Іван Т.

Украинец, который поддерживает российскую агрессию против Украины, 9 мая с помощью беспилотника поднял флаг РФ над немецким парламентом, где установлен запрет на полеты.

Инцидент произошел 9 мая, пресс-служба Бундестага подтвердила его в субботу, 18 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Сторонник России Иван Т. несколько минут управлял беспилотником с российским флагом над немецким парламентом, снимая это на видео, которое распространилось в социальных сетях. Дрон пролетел над зданием на высоте около 20 метров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Бундестаге предлагают сбивать дроны над Украиной войсками НАТО: Это разгрузит украинскую ПВО и позволит ей защитить фронт

Зона ограничения полетов установлена в радиусе около 5,6 километра вокруг Бундестага в правительственном районе Берлина. Пролеты самолетов, вертолетов и беспилотников в этой зоне запрещены или возможны только с разрешения.

🇷🇺 Русские в 🇩🇪 Германии подняли российский флаг над Рейхстагом с помощью беспилотника.

Германия должна понять, что это значит. pic.twitter.com/5OkpzbEEK7

- Виктория (@victoriaslog) 17 мая 2024 г.

Это связано с соображениями безопасности и опасениями относительно нападений или шпионажа.

Сотрудники полиции на месте взяли у мужчины личные данные. Дрон, три флага и четыре георгиевские ленты у него изъяли.

Против мужчины возбудили дело по статье 62 закона О воздушном движении, которая предусматривает до двух лет заключения или штраф.

Для Ивана Т. этот поступок может привести к тюремному заключению. Согласно сообщениям Märkischer Allgemeiner и Tagesspiegel, в мае 2023 года он был приговорен к одному году условно - за повреждение имущества с целью российской пропаганды и одобрения агрессивной войны России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шольц о третьей системе Patriot для Украины: "Это было нелегким решением, потому что у нас их не так много"

Он нарисовал символы "Z" на башне старого здания земельного парламента в Потсдаме, также известного как "Кремль", которое было видно издалека, и прикрепил российский флаг на крыше.

Через несколько дней он вырезал лицо из 20-метрового плаката солидарности с Украиной с фотографией украинской матери в Гарнизонной церкви Потсдама и заменил его текстом: "Украины не существует".

41-летний Иван Т. - из Одессы. Он приехал в Германию летом 2022 года. Своими действиями он хотел показать, что есть украинцы, которые считают себя частью "великого русского народа".

Автор: 

Германия (6931) украинцы (3861) Бундестаг (223) государственная измена (1533)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+78
Який він "українець",якщо він-смердючий козлопід@р?
показать весь комментарий
18.05.2024 23:46
+55
Ублюдок з українським паспортом це ще далеко не українець
показать весь комментарий
18.05.2024 23:46
+54
- Скажи-ка дед откуда Русь пошла?
- От Киева где княжие хоромы.
- А «РуССкий мир»? откуда взялся он?
- От ********* с лишней хромосомой!
показать весь комментарий
18.05.2024 23:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Підтримую всі негативні коментарі колег щодо цією русотяпської наволочі...Але,давайте будемо відвертими, не менше (а може й більше)половини т.з. згорьованих біженців з України схожі на цього му.дака,може не так маніфестно проявляють себе але схоже думають. Інша половина це рвачі-ухилятни за дармовими євро та кронами,вони всі це колишні виборці прикольного веселого чувачка-4-х кратного ухилянта і сміхача ...
показать весь комментарий
19.05.2024 09:39 Ответить
Не розумію, чого ці проросійські біженці біжать до Європи, а не до раші, раз так вони її *******? (Сарказм, звісно)... А взагалі то це лицемірство. Але вони не здатні це усвідомити з працюючим 0,0001% мозку.
показать весь комментарий
19.05.2024 09:59 Ответить
в нас сусідка через забор волала, "путін прийди і він вас всіх на коліна поставить". І куди вона з*балася? у францію! і свого 30 річного внучка "оні же деті" прихопила.
показать весь комментарий
19.05.2024 15:56 Ответить
украінське посольство має зайнятися цим поціновувачем руськага міра,на жаль про реакцію ми не знаємо
показать весь комментарий
19.05.2024 10:27 Ответить
вот именно!
показать весь комментарий
19.05.2024 10:40 Ответить
Якщо у тварюки український паспорт, а вона генетично тварюка, то який же це українець?
показать весь комментарий
19.05.2024 10:46 Ответить
Иуда!Почему в рашку не поехал жить?»Таких» нужно сразу лишать украинского гражданства,как пособников рашистов во время боевых действий
показать весь комментарий
19.05.2024 11:14 Ответить
Своими действиями он хотел показать, что есть украинцы, которые считают себя частью "великого русского народа".
---------------------------------
Так почему сидит в Германии, если "часть русского мира"?! После отсидки в рашу-в рашу поганой метлой. 🤬
показать весь комментарий
19.05.2024 11:43 Ответить
А що незрозуміло? Скріпи скріпами, а їсти хочеться, та ще й щоб смачно було ...
показать весь комментарий
19.05.2024 12:00 Ответить
Давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Державо утворюючими (обирати, бути обраним) є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.

Громадянство це насамперед обов'язки, а права лише приємний супутній бонус.
Не згоден, нахрін ти тут потрібен. Так має бути ...
показать весь комментарий
19.05.2024 13:28 Ответить
А як же він виїхав?
Може працівник цирку чи глово?
показать весь комментарий
19.05.2024 13:57 Ответить
Одно слово - *****!
показать весь комментарий
19.05.2024 19:58 Ответить
Такий ,,українець", як явище, є результатом відміни в паспорті графи національність.
показать весь комментарий
20.05.2024 00:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 