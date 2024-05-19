Пророссийский украинец 9 мая поднял флаг РФ над Бундестагом
Украинец, который поддерживает российскую агрессию против Украины, 9 мая с помощью беспилотника поднял флаг РФ над немецким парламентом, где установлен запрет на полеты.
Инцидент произошел 9 мая, пресс-служба Бундестага подтвердила его в субботу, 18 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Сторонник России Иван Т. несколько минут управлял беспилотником с российским флагом над немецким парламентом, снимая это на видео, которое распространилось в социальных сетях. Дрон пролетел над зданием на высоте около 20 метров.
Зона ограничения полетов установлена в радиусе около 5,6 километра вокруг Бундестага в правительственном районе Берлина. Пролеты самолетов, вертолетов и беспилотников в этой зоне запрещены или возможны только с разрешения.
🇷🇺 Русские в 🇩🇪 Германии подняли российский флаг над Рейхстагом с помощью беспилотника.- Виктория (@victoriaslog) 17 мая 2024 г.
Германия должна понять, что это значит. pic.twitter.com/5OkpzbEEK7
Это связано с соображениями безопасности и опасениями относительно нападений или шпионажа.
Сотрудники полиции на месте взяли у мужчины личные данные. Дрон, три флага и четыре георгиевские ленты у него изъяли.
Против мужчины возбудили дело по статье 62 закона О воздушном движении, которая предусматривает до двух лет заключения или штраф.
Для Ивана Т. этот поступок может привести к тюремному заключению. Согласно сообщениям Märkischer Allgemeiner и Tagesspiegel, в мае 2023 года он был приговорен к одному году условно - за повреждение имущества с целью российской пропаганды и одобрения агрессивной войны России.
Он нарисовал символы "Z" на башне старого здания земельного парламента в Потсдаме, также известного как "Кремль", которое было видно издалека, и прикрепил российский флаг на крыше.
Через несколько дней он вырезал лицо из 20-метрового плаката солидарности с Украиной с фотографией украинской матери в Гарнизонной церкви Потсдама и заменил его текстом: "Украины не существует".
41-летний Иван Т. - из Одессы. Он приехал в Германию летом 2022 года. Своими действиями он хотел показать, что есть украинцы, которые считают себя частью "великого русского народа".
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Так почему сидит в Германии, если "часть русского мира"?! После отсидки в рашу-в рашу поганой метлой. 🤬
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Громадянство це насамперед обов'язки, а права лише приємний супутній бонус.
Не згоден, нахрін ти тут потрібен. Так має бути ...
Може працівник цирку чи глово?