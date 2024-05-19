Вместо того, чтобы думать об уступках Украины в войне, партнерам нужно дать помощь для победы. Когда у наших солдатов есть все необходимое, мы преуспеваем, - Кулеба
Украинцам нужно оружие, чтобы отражать российскую агрессию - это основное послание Украины к союзникам.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-участия в 17-й Конференции Леннарта Мэри, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как подчеркнул министр, Россия сильна, а Украина страдает от задержек и недостаточных поставок военной помощи, которые приходится компенсировать самопожертвованием украинских солдат.
"Поэтому основной месседж остается неизменным - присылайте нам все необходимое, потому что мы доказали за эти два года, что когда наши солдаты имеют все необходимое, мы достигаем успеха. А когда мы не имеем всего необходимого, мы не побеждаем. Но важно другое. Некоторые склонны делать выводы, что если Украина не достигает успеха на поле боя, то это означает, что это невозможно и Украина должна рассматривать различные альтернативные сценарии завершения этой войны. Но это искаженная логика, потому что, как я уже говорил, когда у нас есть все необходимое, мы достигаем успеха", - сказал он.
Вместо обсуждения уступок со стороны Украины для завершения войны, по словам Кулебы, все чиновники и "мыслители" в столицах мира должны задуматься о том, что еще могут сделать, чтобы Украина победила в войне.
"Итак, что мы должны делать, так это следовать лозунгу вашей конференции: не отчаиваемся, а действуем. Действовать - это то, что имеет значение. И пришлите нам Patriot, пришлите нам артиллерийские боеприпасы, пришлите нам бронетехнику, позвольте нам бить по любой необходимой военной цели внутри России, помогите нам защитить наше небо, и вы увидите разницу. Если вы не делаете всего этого, не жалуйтесь на Украину", - подчеркнул министр.
Также Кулеба упрекнул страны, которые ищут оправдания, чтобы не помогать Украине.
"Менее дипломатичный и короткий ответ заключается в том, что я благодарен всем, но я обвиняю всех, кто делает недостаточно", - добавил он.
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Вже будо одне гімно що казало "нє треба скигліті, треба брать лопату ".
Щось у цієї ******* фетиш на лопатах.
Впевнений, що й Джонсон посаду прем'єра через ЗЕ&кагал втратив. Бо британська фіндопомога розкрадалася швидше, ніж надходила.
А ось дивний збіг, що Джонсона замінив саме Сунак, який був міністром фінансів і контролював відправку фіндопомоги- має місце бути.
а можливо нам ніхто нічого і не обіцяв ???
Вони не хочуть її тому, що вони не хочуть, щоб ця війна взагалі колись закінчилася. Реальні причини такої поведінки прості і зрозумілі.
По-перше, поки ця війна йде, путін точно не нападе на НАТО. Вести другу війну одночасно він просто не зможе. Достатньо знати, що він виводить свій миротворчий контингент із Вірменії та кидає його на фронт в Україні, щоб чітко розуміти справжній масштаб його можливостей.
По-друге, ця війна його стратегічно послаблює. Витрачати довго 7% ВВП на війну нікому не вигідно. росія така яка вона є. Вона за цей час не стала більшою і сильнішою. У неї ті самі родовища нафти, ті самі люди і ті самі величезні необжиті простору, більшість часу скуті льодом і вкриті снігом.
Відволікаючи мінімум 130 млрд. доларів на рік на війну, росія точно не стає кращою і кращою.
Плюс до цього, які-ніякі санкції теж послаблюють росію і її технологічне відставання стає все помітнішим. Якщо до цієї війни додати ще старі добрі перегони озброєнь, це також послаблює росію і знижує ймовірність її нападу на НАТО.
Знайдіть хоч одну причину, чому США (і навіть у цілому - Захід) мають бути зацікавлені у швидкому закінченні цієї війни?
Я ж не відкрию вам Америки, якщо скажу, що кожен у світі політики переслідує свої власні інтереси, правда? Інтерес Заходу полягає у тому, щоб підвищити свою безпеку. Цьому інтересу відповідає довга (в ідеалі - нескінченна) війна в Україні.
ФБ
Так що, "рятування потопельників - справа рук самих потопельників".
Американська промплощадка то Китай а зараз уже потрохи і індія.... Це також дещо стримує інфляцію в самих штатах від надмірного друку доллара в останні роки...
Але ніхто за Україну робити її домашні вправи не буде. Європа будувати укріплень і відбудовувати ВПК не буде. Допомога так! Але ДО-ПО-МО-ГА.
10 рік війни. Мабуть вже слово за укроборонпромом , мо та Зеленським про мобілізацію економіки.