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Новости Помощь Украине
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Вместо того, чтобы думать об уступках Украины в войне, партнерам нужно дать помощь для победы. Когда у наших солдатов есть все необходимое, мы преуспеваем, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Украинцам нужно оружие, чтобы отражать российскую агрессию - это основное послание Украины к союзникам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-участия в 17-й Конференции Леннарта Мэри, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как подчеркнул министр, Россия сильна, а Украина страдает от задержек и недостаточных поставок военной помощи, которые приходится компенсировать самопожертвованием украинских солдат.

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"Поэтому основной месседж остается неизменным - присылайте нам все необходимое, потому что мы доказали за эти два года, что когда наши солдаты имеют все необходимое, мы достигаем успеха. А когда мы не имеем всего необходимого, мы не побеждаем. Но важно другое. Некоторые склонны делать выводы, что если Украина не достигает успеха на поле боя, то это означает, что это невозможно и Украина должна рассматривать различные альтернативные сценарии завершения этой войны. Но это искаженная логика, потому что, как я уже говорил, когда у нас есть все необходимое, мы достигаем успеха", - сказал он.

Вместо обсуждения уступок со стороны Украины для завершения войны, по словам Кулебы, все чиновники и "мыслители" в столицах мира должны задуматься о том, что еще могут сделать, чтобы Украина победила в войне.

"Итак, что мы должны делать, так это следовать лозунгу вашей конференции: не отчаиваемся, а действуем. Действовать - это то, что имеет значение. И пришлите нам Patriot, пришлите нам артиллерийские боеприпасы, пришлите нам бронетехнику, позвольте нам бить по любой необходимой военной цели внутри России, помогите нам защитить наше небо, и вы увидите разницу. Если вы не делаете всего этого, не жалуйтесь на Украину", - подчеркнул министр.

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Также Кулеба упрекнул страны, которые ищут оправдания, чтобы не помогать Украине.

"Менее дипломатичный и короткий ответ заключается в том, что я благодарен всем, но я обвиняю всех, кто делает недостаточно", - добавил он.

Автор: 

помощь (7770) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+17
Мы достигали бы успеха, если бы ваша "зе-*****" не воровала, в том числе и те средства что выделяет Запад...
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19.05.2024 00:57
+7
Закидайте цього кулебу лопатами.
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19.05.2024 01:12
+6
Треба врахувати також те, що і ти гнида, і вся ваша влада!
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19.05.2024 01:04
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Мы достигали бы успеха, если бы ваша "зе-*****" не воровала, в том числе и те средства что выделяет Запад...
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19.05.2024 00:57 Ответить
Кулєба такий Кулєба...
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19.05.2024 01:31 Ответить
оце тіпа міністр МЗС майже 5 років сидить на приставному сільці біля агента кремля Козира навіть не по праву а по ліву його руку, бо по праву сидить комарілья Януковича з ОПЗЖ-ОПИ Єрмака - і воно щось вимагає!!!
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19.05.2024 00:58 Ответить
Треба врахувати також те, що і ти гнида, і вся ваша влада!
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19.05.2024 01:04 Ответить
Закидайте цього кулебу лопатами.
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19.05.2024 01:12 Ответить
Тут головне зараз не посваритися з американцями знов, треба обережніше з вимогами і наскільки я розумію на сьогодні США і Європа не примусують Україну ні до якого перемир'я з росією. Хотілося б, щоб вони дали дозвіл на вживання зброї на території росії, але все ж таки зброю дають і зараз багато. Доречі, чому не можна бити британською зброєю? Британці нібито дозволили. У нас є і свої чудові дроні і деякі ракети.
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19.05.2024 01:25 Ответить
А як не дадуть, то перемагати лопатами?
Вже будо одне гімно що казало "нє треба скигліті, треба брать лопату ".
Щось у цієї ******* фетиш на лопатах.
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19.05.2024 01:41 Ответить
Він взагалі хоч школу закінчив, чи диплом купив...
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19.05.2024 03:47 Ответить
За два роки війни Кулеба та інші ефективні мародери Зеленського розікрали сотні млрд$ допомоги. Тож Захід і вирішив, що з вас доволі.
Впевнений, що й Джонсон посаду прем'єра через ЗЕ&кагал втратив. Бо британська фіндопомога розкрадалася швидше, ніж надходила.
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19.05.2024 06:26 Ответить
Думаю, англійські аналоги джавелінів не розкрадали все ж таки.
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19.05.2024 07:57 Ответить
Цього ніхто не скаже.
А ось дивний збіг, що Джонсона замінив саме Сунак, який був міністром фінансів і контролював відправку фіндопомоги- має місце бути.
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19.05.2024 09:09 Ответить
замість того щоб кричати на весь світ "ВИ НАМ ОБІЦЯЛИ " .......дивлюсь як розвалився в кріслі цей поважний пан хочеться ДАТИ ЙОМУ В РИЛО,,,

а можливо нам ніхто нічого і не обіцяв ???
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19.05.2024 06:34 Ответить
У рило треба дати 13,5 млн дов...м, обравшом блазня в презіденти.Діпломатичні кадри-це обав'язок презідента,а не верховної ради.
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19.05.2024 11:16 Ответить
Кулебі непогано було б задуматись, що можливо ЄС та США зовсім не хочуть поразки росії? Але зовсім не тому, що вони бояться її розпаду, хаосу, втрати контролю над ядерною зброєю, тобто всього того, що постійно пише західна преса як про причини такої дивної стратегії США, яку вони обрали в цій війні.
Вони не хочуть її тому, що вони не хочуть, щоб ця війна взагалі колись закінчилася. Реальні причини такої поведінки прості і зрозумілі.
По-перше, поки ця війна йде, путін точно не нападе на НАТО. Вести другу війну одночасно він просто не зможе. Достатньо знати, що він виводить свій миротворчий контингент із Вірменії та кидає його на фронт в Україні, щоб чітко розуміти справжній масштаб його можливостей.
По-друге, ця війна його стратегічно послаблює. Витрачати довго 7% ВВП на війну нікому не вигідно. росія така яка вона є. Вона за цей час не стала більшою і сильнішою. У неї ті самі родовища нафти, ті самі люди і ті самі величезні необжиті простору, більшість часу скуті льодом і вкриті снігом.
Відволікаючи мінімум 130 млрд. доларів на рік на війну, росія точно не стає кращою і кращою.
Плюс до цього, які-ніякі санкції теж послаблюють росію і її технологічне відставання стає все помітнішим. Якщо до цієї війни додати ще старі добрі перегони озброєнь, це також послаблює росію і знижує ймовірність її нападу на НАТО.
Знайдіть хоч одну причину, чому США (і навіть у цілому - Захід) мають бути зацікавлені у швидкому закінченні цієї війни?
Я ж не відкрию вам Америки, якщо скажу, що кожен у світі політики переслідує свої власні інтереси, правда? Інтерес Заходу полягає у тому, щоб підвищити свою безпеку. Цьому інтересу відповідає довга (в ідеалі - нескінченна) війна в Україні.
ФБ
Так що, "рятування потопельників - справа рук самих потопельників".
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19.05.2024 06:38 Ответить
це не зрозуміло тільки дуракам
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19.05.2024 06:45 Ответить
Дивна у вас логіка!
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19.05.2024 07:59 Ответить
Ви ще забули до цього всього додати що не тільки Китай чи Індія отримує зараз надприбутки від купівлі ресурсів з раші з дисконтом але і всі компанії які розмістили там виробництво в тому числі і західні...

Американська промплощадка то Китай а зараз уже потрохи і індія.... Це також дещо стримує інфляцію в самих штатах від надмірного друку доллара в останні роки...
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19.05.2024 08:18 Ответить
Пане Кулеба, вам не здається, що пані Маркаровій пора здійснити свою мрію - стати американською фермершею?
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19.05.2024 08:02 Ответить
Якого успіху?
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19.05.2024 09:02 Ответить
Вплив наркотиків навіть через текст відчутний.
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19.05.2024 09:04 Ответить
А ви, уйобіща зелені, побільше бикуйте та воруйте, то дадуть, а потім догонять, і ще дадуть. Вже увесь світ баче ваше смерюде, брехливе, злодійське нутро. Шкода, що Україна стала заручницею такої мерзотної *******, як ви. Виздихніть вже, падлюки.
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19.05.2024 09:23 Ответить
То може зелені припинять думати про ''асфальти'', та ''яйка по 17"!
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19.05.2024 09:41 Ответить
На Україну ніхто не скаржиться. Дурень!
Але ніхто за Україну робити її домашні вправи не буде. Європа будувати укріплень і відбудовувати ВПК не буде. Допомога так! Але ДО-ПО-МО-ГА.
10 рік війни. Мабуть вже слово за укроборонпромом , мо та Зеленським про мобілізацію економіки.
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19.05.2024 15:10 Ответить
 
 