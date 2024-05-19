Вместо того, чтобы думать об уступках Украины в войне, партнерам нужно дать помощь для победы. Когда у наших солдатов есть все необходимое, мы преуспеваем, - Кулеба

Украинцам нужно оружие, чтобы отражать российскую агрессию - это основное послание Украины к союзникам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-участия в 17-й Конференции Леннарта Мэри, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как подчеркнул министр, Россия сильна, а Украина страдает от задержек и недостаточных поставок военной помощи, которые приходится компенсировать самопожертвованием украинских солдат.

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"Поэтому основной месседж остается неизменным - присылайте нам все необходимое, потому что мы доказали за эти два года, что когда наши солдаты имеют все необходимое, мы достигаем успеха. А когда мы не имеем всего необходимого, мы не побеждаем. Но важно другое. Некоторые склонны делать выводы, что если Украина не достигает успеха на поле боя, то это означает, что это невозможно и Украина должна рассматривать различные альтернативные сценарии завершения этой войны. Но это искаженная логика, потому что, как я уже говорил, когда у нас есть все необходимое, мы достигаем успеха", - сказал он.

Вместо обсуждения уступок со стороны Украины для завершения войны, по словам Кулебы, все чиновники и "мыслители" в столицах мира должны задуматься о том, что еще могут сделать, чтобы Украина победила в войне.

"Итак, что мы должны делать, так это следовать лозунгу вашей конференции: не отчаиваемся, а действуем. Действовать - это то, что имеет значение. И пришлите нам Patriot, пришлите нам артиллерийские боеприпасы, пришлите нам бронетехнику, позвольте нам бить по любой необходимой военной цели внутри России, помогите нам защитить наше небо, и вы увидите разницу. Если вы не делаете всего этого, не жалуйтесь на Украину", - подчеркнул министр.

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Также Кулеба упрекнул страны, которые ищут оправдания, чтобы не помогать Украине.

"Менее дипломатичный и короткий ответ заключается в том, что я благодарен всем, но я обвиняю всех, кто делает недостаточно", - добавил он.