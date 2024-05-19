РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4461 посетитель онлайн
Новости Война
2 011 13

Министр обороны Британии Шеппс заявил, что в течение мая Украина получит от Лондона 100 ракет для ПВО

Міністр оборони Британії Грант Шеппс повідомив, що Україна отримає від Британії 100 ракет для ППО у травні

Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс призвал союзников активизировать усилия по предоставлению Украине военной помощи. Он также заявил, что в 2024 году стоимость помощи Украине от британского правительства составит 3 млрд фунтов стерлингов.

Об этом британский министр сказал в комментарии изданию The Sun, информирует Цензор.НЕТ.

Министр обороны Великобритании заявил, что "все, что является важным и ценным для западного мира", окажется под угрозой, если диктатор РФ Владимир Путин победит в войне против Украины. На фоне наступательных действий России на Харьковщине Шеппс призвал союзников активизировать свои усилия по военной помощи Украине.

"События прошлой недели должны стать тревожным звонком для Запада. Теплых слов недостаточно. Каждое государство, которое ценит свою свободу, должно как можно быстрее сделать все возможное, чтобы ВСУ могли отразить противоправное вторжение", - заявил британский министр.

Также читайте: Министр обороны Британии Шеппс о союзе России и Китая: Прямая угроза нашему образу жизни

Кроме этого, Шеппс сообщил, что с начала мая Великобритания уже передала Киеву 80 ракет для ПВО, а еще 20 должны прибыть до начала июня. По его словам, также его страна прислала более миллиона патронов, 20 бронированных машин-амфибий Viking, противоминное оборудование и военную одежду.

Глава оборонного ведомства Британии добавил, что стоимость британской помощи для Украины в 2024 году составит 3 млрд фунтов стерлингов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гораздо дешевле обороняться и сдерживать Путина тут и сейчас, чем позволить ему победить, - министр обороны Британии Шеппс

Ранее Шеппс заявил, что Лондон не будет давить на Украину относительно отказа от части ее территорий и подписания "мирного соглашения" с Россией.

Автор: 

Великобритания (4931) ПВО (2717) помощь (7770) Грант Шеппс (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
А від власного ВПК скільки ракет отримаємо?
показать весь комментарий
19.05.2024 17:12
+2
В три рази більше ніж торік.
показать весь комментарий
19.05.2024 17:36
+2
безуглі з єрмачками та шефірами і іншими "слугами Урода" вкатали ВСЕ в асфальт
та по-своїх кишенях.....
показать весь комментарий
19.05.2024 18:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А від власного ВПК скільки ракет отримаємо?
показать весь комментарий
19.05.2024 17:12 Ответить
а оно есть? там все просрано давно
показать весь комментарий
19.05.2024 17:16 Ответить
В три рази більше ніж торік.
показать весь комментарий
19.05.2024 17:36 Ответить
а власне впк хоч колись, навіть за часів срср, виробляло ракети для зрк? чи просто повоняти в коментах?
показать весь комментарий
19.05.2024 17:50 Ответить
А хто за часів срср виробляв ракети для зрк?
показать весь комментарий
19.05.2024 18:13 Ответить
напевно, ті ж самі хто й зараз, і всі у кацапстані? луч робив авіаційні Р-27, в дніпрі великі мбр. то шо?
показать весь комментарий
19.05.2024 18:15 Ответить
2018 - Україна закупила необхідне закордонне обладнання для налагодження замкненого циклу виробництва ракет «буківського» калібру, яке в подальшому буде використовуватись і для виробництва перспективного українського ЗРК середньої дальності.
показать весь комментарий
19.05.2024 18:26 Ответить
безуглі з єрмачками та шефірами і іншими "слугами Урода" вкатали ВСЕ в асфальт
та по-своїх кишенях.....
показать весь комментарий
19.05.2024 18:05 Ответить
100 ракет добре а 1000 ракет не обтяжить Лондон - шоб по дорослому
показать весь комментарий
19.05.2024 17:16 Ответить
Значить вже доставили... Дякуємо британцям та особисто міністру Великої Британії Гранту Шеппсу
показать весь комментарий
19.05.2024 17:34 Ответить
Британія приклад для вільного світу. Звісно, що їм огидні цінності московського улусу.
показать весь комментарий
19.05.2024 18:20 Ответить
Мене цікавить, чи подавав хто з уряду України прохання британцям надати нам ці ракети ще до крайніх обстрілів наших територій....
показать весь комментарий
19.05.2024 19:54 Ответить
 
 