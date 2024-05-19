Министр обороны Британии Шеппс заявил, что в течение мая Украина получит от Лондона 100 ракет для ПВО

Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс призвал союзников активизировать усилия по предоставлению Украине военной помощи. Он также заявил, что в 2024 году стоимость помощи Украине от британского правительства составит 3 млрд фунтов стерлингов.

Об этом британский министр сказал в комментарии изданию The Sun, информирует Цензор.НЕТ.

Министр обороны Великобритании заявил, что "все, что является важным и ценным для западного мира", окажется под угрозой, если диктатор РФ Владимир Путин победит в войне против Украины. На фоне наступательных действий России на Харьковщине Шеппс призвал союзников активизировать свои усилия по военной помощи Украине.

"События прошлой недели должны стать тревожным звонком для Запада. Теплых слов недостаточно. Каждое государство, которое ценит свою свободу, должно как можно быстрее сделать все возможное, чтобы ВСУ могли отразить противоправное вторжение", - заявил британский министр.

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Кроме этого, Шеппс сообщил, что с начала мая Великобритания уже передала Киеву 80 ракет для ПВО, а еще 20 должны прибыть до начала июня. По его словам, также его страна прислала более миллиона патронов, 20 бронированных машин-амфибий Viking, противоминное оборудование и военную одежду.

Глава оборонного ведомства Британии добавил, что стоимость британской помощи для Украины в 2024 году составит 3 млрд фунтов стерлингов.

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Ранее Шеппс заявил, что Лондон не будет давить на Украину относительно отказа от части ее территорий и подписания "мирного соглашения" с Россией.