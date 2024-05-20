Удар РФ по базе отдыха на Харьковщине: 1 человек считается пропавшим без вести

После удара российских оккупантов по базе отдыха в Харьковском районе 19 мая один человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил журналистам представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, информации до сих пор нет. Тело мужчины не нашли. Теперь он также считается без вести пропавшим", - сказал Чубенко.

По информации руководителя Малоданиловской поселковой громады Александра Гололобова, среди погибших - двое жителей Черкасской Лозовой.

Также погибли жители Харькова, сообщил городской голова областного центра Игорь Терехов.

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Ракетный удар РФ по базе отдыха в пригороде Харькова

В воскресенье, 19 мая, российские захватчики совершили очередное военное преступление - они атаковали базу отдыха в с. Черкасская Лозовая в пригороде Харькова, по предварительным данным, двумя ракетами "Искандер-М".

В результате атаки 5 человек погибли. Среди погибших - беременная женщина. Среди раненых - 9 человек в тяжелом состоянии. 8-летняя девочка в легком, состояние стабильное.