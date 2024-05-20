Зеленский о переговорах об использовании западного оружия на территории России: Пока ничего положительного нет

Украина ведет переговоры с международными партнерами относительно использования их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и далее, вглубь территории РФ, но пока положительных результатов нет.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Так, президент рассказал, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и далее, вглубь территории России.

"Пока ничего положительного нет", - отметил он.

Зеленский добавил, что западные союзники слишком долго принимают ключевые решения относительно военной поддержки Украины. Он охарактеризовал предоставление помощи, в частности - систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, на которые Украина в значительной степени рассчитывает в войне с Россией, как "один большой шаг вперед, но перед этим - два шага назад".

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"Каждое решение, к которому приходим мы, а потом - все вместе, запаздывает примерно на год", - сказал глава государства.

В то же время он предложил пути, которыми союзники могли бы помочь более непосредственно, в частности, сбивая российские ракеты над украинской территорией при определенных обстоятельствах.

"Россияне используют 300 самолетов на территории Украины, - сказал он. - Нам нужно, по меньшей мере, 120, 130 самолетов, чтобы противостоять в небе. Вы не можете обеспечить это прямо сейчас? Ладно... возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух ... сбивайте цели, защищайте гражданское население. Могут ли они (НАТО - Ред.) это сделать? Я уверен, что да. Является ли это нападением со стороны стран НАТО, вмешательством? Нет", - заявил Зеленский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд считает, что Киев имеет право бить по военным целям на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

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