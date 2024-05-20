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Зеленский о переговорах об использовании западного оружия на территории России: Пока ничего положительного нет

Володимир Зеленський розповів про хід переговорів щодо використання зброї західних союзників поза територією України

Украина ведет переговоры с международными партнерами относительно использования их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и далее, вглубь территории РФ, но пока положительных результатов нет.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Так, президент рассказал, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и далее, вглубь территории России.

"Пока ничего положительного нет", - отметил он.

Зеленский добавил, что западные союзники слишком долго принимают ключевые решения относительно военной поддержки Украины. Он охарактеризовал предоставление помощи, в частности - систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, на которые Украина в значительной степени рассчитывает в войне с Россией, как "один большой шаг вперед, но перед этим - два шага назад".

Читайте также: Украина нуждается в большем оружии от США и настаивает на праве бить ею по России, - Маркарова

"Каждое решение, к которому приходим мы, а потом - все вместе, запаздывает примерно на год", - сказал глава государства.

В то же время он предложил пути, которыми союзники могли бы помочь более непосредственно, в частности, сбивая российские ракеты над украинской территорией при определенных обстоятельствах.

"Россияне используют 300 самолетов на территории Украины, - сказал он. - Нам нужно, по меньшей мере, 120, 130 самолетов, чтобы противостоять в небе. Вы не можете обеспечить это прямо сейчас? Ладно... возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух ... сбивайте цели, защищайте гражданское население. Могут ли они (НАТО - Ред.) это сделать? Я уверен, что да. Является ли это нападением со стороны стран НАТО, вмешательством? Нет", - заявил Зеленский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд считает, что Киев имеет право бить по военным целям на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В парламенте Франции призвали не запрещать Украине наносить удары французским оружием по территории РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) оружие (10202) россия (95413)


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Топ комментарии
+20
Можна вже питати про виконане з наобіцяного ?
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20.05.2024 20:59
+18
Ну, про те, що він наш вирок, не збрехав.
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20.05.2024 21:03
+17
А переговори хто веде, секретут д'єрмак? Ну то дозволу нам не бачити
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20.05.2024 20:57
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А переговори хто веде, секретут д'єрмак? Ну то дозволу нам не бачити
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20.05.2024 20:57 Ответить
мо асфальту зробити так би мовити, reverse engineering,
і своїми Нептунами вдарити?
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20.05.2024 20:59 Ответить
Можна вже питати про виконане з наобіцяного ?
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20.05.2024 20:59 Ответить
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20.05.2024 21:01 Ответить
Ну, про те, що він наш вирок, не збрехав.
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20.05.2024 21:03 Ответить
вже нема ні сил ні бажання таке читати - кожне слово брехлива зелена брехня!
і повелися ж..
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20.05.2024 21:05 Ответить
Я не читала. Оце вперше.
Не розумію на що люди повелися. Це вирок країні з такою кількістю розумово неповноцінних.
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20.05.2024 21:08 Ответить
все ж таки маю залишки оптімізму.
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20.05.2024 21:27 Ответить
Дякую, поригав...
Ще гидотніше цей п..дьож виглядає коли бачиш яку "Україну мрії" це падло побудувало за 5 років свого існування в якості "президента"
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20.05.2024 21:11 Ответить
А што, ваш Порошенко лучшє бил???
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20.05.2024 21:39 Ответить
При Порошенко гірше було тільки крисам
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20.05.2024 21:48 Ответить
Ти обережніше, зараз сарказм люди не дуже розрізняють.
Я ніколи фанатом порошенка не був, але в порівнянні з цим небритим чучелом навіть дубовий стілець був би прекрасним президентом. Цей без бородатої бабушкі взагалі був нічого не вартий, ще й усіх кинув хто його в президенти привів. І першим кинув через х... "мудрий нарід"
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20.05.2024 23:53 Ответить
Якщо це дійсно помилка, то будьте впевнені, що президент не вагаючись її виправить».
500 км в ГЛИБИНУ хай дозволяють
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21.05.2024 00:42 Ответить
Пам'ятаю як влітку 19-го, я особисто приїхавши в Україну, зачитував цей текст серед знайомих і питав - ви хоч уявляєте за яких дебілів вони вас мають???
Реакція була різною...
В кращому випадку просили не починати....
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20.05.2024 21:47 Ответить
Чому немає закону про Імпічмент президенту якщо хоть 50 процентів від обіцянок не зробив?!?!
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20.05.2024 21:48 Ответить
Камерон наче сказав "можна є#ашить" ракетами з Британії..... :/
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20.05.2024 20:59 Ответить
є заборона на всю зброю країн нато поки вашингтон не дасть відмашку.
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20.05.2024 21:04 Ответить
тільки ракет немає
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20.05.2024 22:45 Ответить
Так и Британия, и Франция разрешили на свое усмотрение.
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20.05.2024 21:00 Ответить
"Так президент розповів"

-------------

Здається тут помилка
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20.05.2024 21:01 Ответить
вофка, пля, де "Довгий Нєптун", Вільха 2М (дальність 120 км !!! якось так)?
за Грім 2 я вже мовчу - більше 20 років Южмаш бюджет Україна та Аравії пилив !
ох дочекаєшся ти.... але то буде вже в реалі !!!!

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20.05.2024 21:04 Ответить
Той, хто бажає щось зробити, той шукає можливості. Той, хто не бажає нічого робити, шукає причини. У 2014-2019 західні партнери Меркель та Оланд виказували нам лише "глубокую азабочєность", а від США під керівництвом Обами ми тоді отримували хіба що ковдри та матраци. Що заважало тоді Порошенку щовечора звертатися до українців з відосиками, де б він розповідав чому "западниє партньори плахіє"? Але таке навіть на думку не спадало "попередникам", ні на кого не розраховували, все робили самотужки - від розробки до виготовлення власної зброї. І Вільхи і Нептуни зі Стугнами і розробка Богдани та ще багато чого було зроблено самотужки, без оглядки на партнерів. Вован, не вмієш керувати та вирішувати складні питання в форс-мажорних обставинах? Тоді йди, не мучай державу своєю імпотенцією та недоумством. Тим більше що вже час - в тебе на те щоб зібрати свої речі та прибрати в офісі перед уходом, за терміном що прописаний в Конституції, лишилося менше доби.
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20.05.2024 21:05 Ответить
Все равно будет находить за что винить Запад. Это будет продолжаться бесконечно.
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20.05.2024 21:07 Ответить
Ну,це тобі 🤡 мудило не оманськиі домовленності ,треба мізки мати, коли з США розмовляєш,а в загалі ...ти шо ще на Банковій ...? ще не написав папірця до виходу ? ...вже на часі
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20.05.2024 21:13 Ответить
Яке ж воно тупориле. Вже 2 роки війна іде. То чому ви досі не виготовили свою далекобійну зброю, якою можна буде знищити ворога на їх території? Я розумію, що тисячі ракет нереально зробити за цей час, війна іде, грошей купу треба, людей. Але ж якусь сотню-другу, для ударів по їхнім тец, аеродромам, мостам. Навіть сектор гази в змозі це робити.
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20.05.2024 21:19 Ответить
Далекобійність ракет з сектора гази рідко перевищує 10 кілометрів. Якби рашка була розміром з Ізраїль, то цього було б цілком достатньо.
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21.05.2024 08:54 Ответить
Ти коли граще жив - при Порошенку, чи при Зеленському?
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20.05.2024 21:36 Ответить
Заборонити використовувати Грім-2 по Рашці ніхто НЕ МОЖЕ!...
Тому його в нас і НЕ МАЄ!
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20.05.2024 21:21 Ответить
Ти тепер самозванець твій п'ятирічний термін президентства ЗАКІНЧИВСЯ.Ти ніхто.
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20.05.2024 21:21 Ответить
"...Київ веде переговори з міжнародними партнерами..."

Не Київ, а Єрмак. Але його рожа вже так всім набридла, що коли Блінкен приїжджав до Києва то Єрмаку довелося аж з Києва драпать, як нашкодившому кошаку.
Треба негайно підключити ще Татарова і Юзіка.
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20.05.2024 21:32 Ответить
Якщо ЗСУ знищать россійські аеродроми з десятками літаків що кожного дня скидають по 100 ФАБів на українські міста, це буде ескалація ? Якщо ракети наших союзників унеможливлять знищення українських міст россійською зброєю, це буде вважатися злочином проти бідного россійського народу і путіна яким не дають знищувати українців ?
Ці питання треба кожного дня задавати нашим західним партнерам, допомагати їм думати, якщо вони ліняться.
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20.05.2024 21:35 Ответить
Треба .. а хто буде звертатись до Заходу ? дЄрмак на чолі ОПГ ? Чи громадянин зеленСКИЙ ? Оцю шоблу на Заході ніхто вже сприймає офіційними обличчями.
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20.05.2024 21:57 Ответить
США прямо не забороняли бити по рф. Були лише розпливчасті та дещо суперечливі заяви від різних американських посадовців, котрі, у підсумку, Україна може цілком трактувати на свою користь, а США, при тому "умити руки".
Але, в Україні ми чуємо вже зовсім інше, що, мовляв, "нічого не можемо, ніззя", в підсумку, більше схоже на "чергові казки для бідних".
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21.05.2024 09:50 Ответить
Щось говеня сьогодні геть сумне. Немає відосика потужного. Прострочене говеня. Зіпсоване!
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20.05.2024 21:40 Ответить
Від сьогодні він немає права називатись президентом
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20.05.2024 21:50 Ответить
Яке воно...
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20.05.2024 21:57 Ответить
Чесна порядна людина добровільно покинула б посаду. Бо строк закінчився, а результати дуже негативні. І дуже соромно за все що зробив за п'ять років. Проте гнида сволота буде сидіти, вчепившись у ручки крісла аж до крові. Падло він саме за це. За неповагу до українців.
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20.05.2024 22:01 Ответить
Казав один дідусь- "Нада иметь свое".
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20.05.2024 22:19 Ответить
А що нам заважає нанесті свое маркування та назву, на приклад "Сокира"? Кацапськи ракети теж складаються з американських та європейських частин.
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20.05.2024 23:28 Ответить
боневтік іди в сраку !
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21.05.2024 08:29 Ответить
пока Украина не избавиться от этой малоПИД,,,роской Нарко Мрази и смотрящего над ним фсбэшника Елдака ни чего хорошего не ждите, эти поцы играют на стороне кремля и сдадут Украину при первой возможности как и в 20 в Омане так и в 22.....
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21.05.2024 09:02 Ответить
зеля с дерьмаком,идите на .уй
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21.05.2024 11:16 Ответить
Треба брати приклад із Ізраїлю. Покуй на всі заборони. Дали зброю - була ваша, стала наша. Заборона йде від бідона. Його треба посилати лісом і працювати безпосередньо з Конгресом, а через нього вже тиснути на Білий дім. Але замість налагодження зв'язків із конгресменами, особливо республіканцями, всі політики та ЗМІ в Україні рік поливали їх та спікера Джонсона брудом. А часу розгрiбати ці авгієві стайні вже нема.
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21.05.2024 12:22 Ответить
 
 