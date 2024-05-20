Зеленский о переговорах об использовании западного оружия на территории России: Пока ничего положительного нет
Украина ведет переговоры с международными партнерами относительно использования их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и далее, вглубь территории РФ, но пока положительных результатов нет.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Так, президент рассказал, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и далее, вглубь территории России.
"Пока ничего положительного нет", - отметил он.
Зеленский добавил, что западные союзники слишком долго принимают ключевые решения относительно военной поддержки Украины. Он охарактеризовал предоставление помощи, в частности - систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, на которые Украина в значительной степени рассчитывает в войне с Россией, как "один большой шаг вперед, но перед этим - два шага назад".
"Каждое решение, к которому приходим мы, а потом - все вместе, запаздывает примерно на год", - сказал глава государства.
В то же время он предложил пути, которыми союзники могли бы помочь более непосредственно, в частности, сбивая российские ракеты над украинской территорией при определенных обстоятельствах.
"Россияне используют 300 самолетов на территории Украины, - сказал он. - Нам нужно, по меньшей мере, 120, 130 самолетов, чтобы противостоять в небе. Вы не можете обеспечить это прямо сейчас? Ладно... возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух ... сбивайте цели, защищайте гражданское население. Могут ли они (НАТО - Ред.) это сделать? Я уверен, что да. Является ли это нападением со стороны стран НАТО, вмешательством? Нет", - заявил Зеленский.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд считает, что Киев имеет право бить по военным целям на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.
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і своїми Нептунами вдарити?
і повелися ж..
Не розумію на що люди повелися. Це вирок країні з такою кількістю розумово неповноцінних.
Ще гидотніше цей п..дьож виглядає коли бачиш яку "Україну мрії" це падло побудувало за 5 років свого існування в якості "президента"
Я ніколи фанатом порошенка не був, але в порівнянні з цим небритим чучелом навіть дубовий стілець був би прекрасним президентом. Цей без бородатої бабушкі взагалі був нічого не вартий, ще й усіх кинув хто його в президенти привів. І першим кинув через х... "мудрий нарід"
500 км в ГЛИБИНУ хай дозволяють
Реакція була різною...
В кращому випадку просили не починати....
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Здається тут помилка
за Грім 2 я вже мовчу - більше 20 років Южмаш бюджет Україна та Аравії пилив !
ох дочекаєшся ти.... але то буде вже в реалі !!!!
Тому його в нас і НЕ МАЄ!
Не Київ, а Єрмак. Але його рожа вже так всім набридла, що коли Блінкен приїжджав до Києва то Єрмаку довелося аж з Києва драпать, як нашкодившому кошаку.
Треба негайно підключити ще Татарова і Юзіка.
Ці питання треба кожного дня задавати нашим західним партнерам, допомагати їм думати, якщо вони ліняться.
Але, в Україні ми чуємо вже зовсім інше, що, мовляв, "нічого не можемо, ніззя", в підсумку, більше схоже на "чергові казки для бідних".