Враг концентрирует усилия на Покровском направлении, 24 атаки отбиты, 8 – продолжаются, – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают активные наступательные и штурмовые действия на Купянском, Кураховском, Краматорском и Покровском направлениях. На двух последних также с высокой интенсивностью действует вражеская авиация - в сумме оккупанты сбросили 15 КАБов, также применили около трех десятков неуправляемых авиационных ракет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 20:00 20 мая.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении количество сегодняшних боевых столкновений возросло до четырех. За эти сутки враг дважды атаковал вблизи Волчанска, и по одному разу - в направлениях сел Старица и Липцы. Ситуация контролируемая.

Начиная с 10 мая и по состоянию на это время на Харьковском направлении российские захватчики уже потеряли убитыми и ранеными 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении сейчас идут три боевых столкновения, в районах Стельмаховки и Синьковки. Всего за эти сутки враг уже 11 раз пытался прорвать здесь нашу оборону.

Боевые действия на востоке

На Северском направлении без изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 493 690 человек (+1400 за сутки), 27 кораблей, 7 590 танков, 12 737 артсистем, 14 665 боевых бронированных машин

На Краматорском направлении во второй половине дня враг активизировался возле Часового Яра, провел три атаки. Также сейчас идет бой неподалеку Андреевки. Ситуация контролируемая. Оккупанты нанесли еще один авиаудар, на этот раз - по району Дружбы.

Продолжает противник концентрировать усилия на Покровском направлении - уже совершил 32 попытки продвинуться вперед. 24 атаки отбиты, 8 - продолжаются. Еще пять авиаударов захватчики нанесли по районам Новоалександровки, Воздвиженки, Уманского, Карловки и Елизаветовки. Наши воины жестко отвечают врагу. Сегодня в результате действий украинских подразделений захватчики уже потеряли на этом направлении 366 человек убитыми и ранеными. Также повреждены и уничтожены 22 единицы вражеской военной техники, среди которой - шесть танков.

Кураховское направление - 11 вражеских атак, три из которых продолжаются. Ситуация контролируемая.

На других направлениях без особых изменений.

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