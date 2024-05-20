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Новости Война
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Мы уверены, что американские ATACMS не применяются для ударов по территории России, - Пентагон

Ми впевнені, що американські ATACMS не застосовуються для ударів по території Росії, - Пентагон

Глава Объединенных штабов США генерал Чарльз Браун выразил убеждение, что Силы обороны Украины не используют дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по территории РФ.

Об этом Браун сказал во время брифинга после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), пишет "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что ATACMS, которые мы предоставили, не используются по России, их применяют для ударов по целям в Украине", - сказал генерал НАТО.

Он добавил, что сейчас важно использовать переданную США помощь в ближнем бою на фронте в Украине.

Такой же позиции придерживается и глава Пентагона Ллойд Остин. Отвечая на вопрос о перспективах ударов Украины американским оружием по целям на территории России, Остин сказал, что "нужно сконцентрироваться на ближнем бою".

"Мы ожидаем, что они (ВСУ, - ред.) продолжат использовать предоставленное нами оружие по целям внутри Украины", - сказал глава оборонного ведомства США.

Читайте также: Политика относительно использования Украиной американского оружия по территории РФ не изменилась, - Белый дом

Позиция США относительно применения американского оружия Украиной для ударов по территории РФ

Ранее в Пентагоне заявили, что позиция по использованию Украиной американского оружия остается неизменной, поэтому оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.

Кроме этого, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение - за Украиной.

Однако недавно сенаторы США разошлись во мнениях относительно того, стоит ли Украине применять предоставленное Штатами оружие для ударов по целям в России, в частности - на фоне нового наступления российских войск в Харьковской области. Некоторые из них считают, что удары по определенным российским целям могут быть оправданы.

Автор: 

Пентагон (1449) Остин Ллойд (420) ATACMS (138) Чарльз Браун (29)


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Топ комментарии
+14
І водночас ви висловлюєте впевненість, що Україна переможе?
Це піззєц!
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20.05.2024 22:27
+11
Варіант "вмикаємо дурня" нажаль нереальний по відношенню до теперішньої куколдів адміністрації США.
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20.05.2024 22:21
+8
А літаки,які летять над москальською територією і пускають каби,можна збивати за допомогою F-16?
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20.05.2024 22:19
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Правила форума Совет форумчан
дякуємо за дозвіл )))
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20.05.2024 22:18 Ответить
абсолютно так сприйняла далекобійний троллінг кацапні
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20.05.2024 23:26 Ответить
Це не виглядае на дозвіл!
Це не виглядае як жарт.

нажаль…
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20.05.2024 23:41 Ответить
А як вигравати цю війну, Браун?!!!

Може допоможеш парадою?

Чи може самі закрийте небо?!
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20.05.2024 23:46 Ответить
Чорний гумор !
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20.05.2024 23:55 Ответить
А який гумор ви хотіли від чорних?
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21.05.2024 03:26 Ответить
Не переживайте ви так за російські об"єкти, американські генерали разом з Саліваном і Бернсом. У нас для цього є свої прокацапські зермаки, які цього не дозволять
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21.05.2024 00:38 Ответить
Сподіваюсь, вони це з ГОРДІСТЮ! сказали?
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20.05.2024 22:19 Ответить
А літаки,які летять над москальською територією і пускають каби,можна збивати за допомогою F-16?
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20.05.2024 22:19 Ответить
нажаль, мабуть ні.. судячи по останніх вкидах
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20.05.2024 23:26 Ответить
Та вже збивали...
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20.05.2024 23:40 Ответить
А чому хтось має забороняти комусь ходити в туалет? Яка Вам мама забороняє? У Вас є татко, звати його Володя і запитуйте у нього, де наші ракети "Вільха", "Нептун" і "Сапсан", які є кращими за ці, які нам дають. Беріть ці ракети і шмаляйте ними, куда забажає душа. Здається пройшло вже 5 років правління простого мальчіка з наріду, а Ви все звинувачуєте США. Почитайте Конституцію України, в якій чорним по білому записано, що за оборону відповідає одна людина - Президеннт України, не США, не Німеччини, не Польщі, не НАТО.
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20.05.2024 22:45 Ответить
Так він же заявив що нікому нічого не должен, навіть і аналізів у Пальчевського.
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21.05.2024 07:43 Ответить
Варіант "вмикаємо дурня" нажаль нереальний по відношенню до теперішньої куколдів адміністрації США.
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20.05.2024 22:21 Ответить
у Израиля есть цель и он никого не слушает, наши вожди как дети малые, оружие получили еще и ждут что бы сказали куда стрелять... или они не знают кто враг?
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20.05.2024 22:21 Ответить
у ізраїля ворог з іншої вагової категорії
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20.05.2024 22:39 Ответить
Зуб даю, сказал директор Пентагона
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20.05.2024 22:24 Ответить
зуб дають казали
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20.05.2024 22:26 Ответить
Очільник ПВО та заспокой нарешті США, що ми робимо все, щоб Пентагон кожного місяця не робив подібну заяву ! "Жителі Багдада спіть спокійно !"
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20.05.2024 22:26 Ответить
І водночас ви висловлюєте впевненість, що Україна переможе?
Це піззєц!
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20.05.2024 22:27 Ответить
Вони завжди були за одно і лише грали в доброго і поганого поліцейського Українцям вже давно треба було це зрозуміти
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20.05.2024 22:35 Ответить
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20.05.2024 22:57 Ответить
Во-во, билять, вся эта чернота издевается над Украиной.
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20.05.2024 23:30 Ответить
Уявляю собі щоб сказали ці баскетболісти, якщо б на Україну напала Ефіопія !
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20.05.2024 22:32 Ответить
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20.05.2024 22:34 Ответить
У таксі застрибнула зовсім гола дівка, і каже таксисту - "Поїхали".
Він не зрушив з місця, тільки роздивляється її з усіх боків.
Вона йому, - "Ти що, не бачив голих дівчат?".
А таксист каже, - "Та нє, мені просто цікаво, звідки ти будеш гроші витягувати, щоб розплатитися..."
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20.05.2024 22:50 Ответить
Американці - найбоягузлива нація в світі.
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20.05.2024 22:34 Ответить
А еслi у них бiнзiн подорожчае? Ти про це подумав?
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20.05.2024 22:41 Ответить
Я перепрошую, а сама хоробра нація у Вас мабуть кацапи? Чи то нам дають зброю все-таки американці попри погрози кацапів, що ті застосують ядерну зброю?
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20.05.2024 22:46 Ответить
Тому у них всі боксери і генерали нігери...
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20.05.2024 23:55 Ответить
Це аннотація до справжнього фільму. Вважається, що це комедія. )))

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21.05.2024 00:26 Ответить
Послати американських котиків в ближній бій,які вони цинічні.
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20.05.2024 22:35 Ответить
А навіщо посилати американських котиків у ближній бій, на них що, напали кацапи? Можливо було б краще послати у ближній бій спецназ "95 квартал", який разом зі своїм лідером всі наші ракети, снаряди, міни, дрони закатали в асфальт, а винні американці?
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20.05.2024 22:48 Ответить
Тут справа в іншому про це говорять натівські генерали,кращи б мовчали.
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20.05.2024 22:51 Ответить
НАТОвські генерали можуть говорити що завгодно, війна не в них, а в нас. А що говрорять наші 16 генералів, яких звільнив Володя?
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20.05.2024 23:07 Ответить
Дивись завжди був проти Зе і зараз також.Я зараз про інше,ніякий генерал в світі не зможе щось зробити якщо йому звяжуть руки і не дадуть стріляти по ворогу.
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20.05.2024 23:44 Ответить
То дайте щось таке,щоб можна було ним кацапів піzdiть!
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20.05.2024 22:46 Ответить
Шановна пані Любка, так запитйте у Володі Херпіду, де взяти нашу зброю, щоб "кацапів піzdiть". Чому всі ображають США, які нам нічого не заборгували і жодного питання до того, хто мав цим всим забезпечити?
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20.05.2024 22:50 Ответить
Як забирали атомну зброю,обіцяли нас захищати,а тепер по ложкі дають,щоб не жили і не помирали! А у зелі марна справа щось питати,він до сих пір грає роль голобородька!
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20.05.2024 22:57 Ответить
Пані Любка, а Ви тему добре знаєте про ядерну(атомну) зброю? Ви мабуть знаєте, що ми всю ядерну зброю віддали не в США, а на росію? Віддали ми, не США, а ми самі по своїй волі та ще й безкоштовно. А як і де, коли американці обіцяли нас захищати? Здається нас бралися захищти кацапи?
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20.05.2024 23:10 Ответить
Не надо ля-ля, нас прессовали конкретно, Саксофонист недавно по этому поводу слезы лил, напару с Моникой.
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20.05.2024 23:37 Ответить
Хто і як Вас і де "пресував"? Я вибрв даавненько і кожного рзу, коли свою відповідальність хочуть перекласти на США друкую.
14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".

Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
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20.05.2024 23:45 Ответить
Сегодня эту кацапскую куйню даже читать не буду.
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20.05.2024 23:51 Ответить
Так Ви і завтра не читайте, продовжуйте брехати.
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21.05.2024 00:12 Ответить
Планомірна здача України як держави почалась одразу після оголошення Незалежності. Вумний нарід не хотів своєї держави, йому подобалась "незалежна республіка", ковбаса по 2.20, пломбір по 11 копійок...от і вибрали собі комуняку кравчука. І оті всі ширмочки "не зможемо утримувати, дорого, за газ..." все для лохів. "...програв не я, програла Україна" і "буде війна" - слова Чорновола сприймалось як "кощунство". Решта ************ успішно продовжили розвал держави. Розпродали, розікрали, прихватизували, закатали в асфальт і що маємо? Війну, кров, смерть, руїну...А тепер нарікаємо, "дають-не дають", "можна не можна" - хто в цьому винен?
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21.05.2024 04:13 Ответить
Пломбір вроді по 15 копійок був. Хіба нє? Давно було, забув уже...

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21.05.2024 07:54 Ответить
Не знаю як у вас, але були "льоди" і по 9 копійок, в таких паперових стаканчиках, з лопаточкою. Але його накидали вручну. Все залежало від торгашки, могла і не наповнити повністю, особливо коли є черга, всі спішать... ех, спогади, спогади.
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21.05.2024 11:57 Ответить
Ради інтересу подзвонив до знайомого діда. Його матір у 60-70-х роках торгувала морозивом у ларьку. То він розказав, що морозиво пломбір було двох видів, - молочне, і вершкове. Вершкове було найсмачнішим і коштувало, якщо повний стаканчик - 22 копійки. А молочне, зазвичай по 12 копійок, а якщо попросить накласти побільше, - то 15 копійок. Але молочне було не таким смачним.
Я такі подробиці вже забув, але пам'ятаю, як накладали морозиво з бідона у стаканчики і важили на вагах. Отакоє от. )))
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21.05.2024 14:36 Ответить
Не безкоштовно. ЯЗ Україна виміняла на паливо для АЕС і списання боргів за газ.
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21.05.2024 02:19 Ответить
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20.05.2024 23:11 Ответить
Хочеться сказати тільки одне: ,,Будьте ви прокляті"!
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20.05.2024 23:11 Ответить
американські лицеміри також впевнені, що північно-корейські ракети ,********** в тому числі і китайські , рашист застосовує для вбивства українського народу, але " підкилимний договір з куйлом" їм потрібно виконувати , не дивлячись на сотні тисяч свіжовиритих могил на українських кладовища ,в котрих знайшли вічний спочинок ,невинно вбиті рашистським вбвцею, українці...
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20.05.2024 23:11 Ответить
А ми впевнені, що зболіволівший агресор має по-повній відчути на своїй території смак української "отвєтки". Й чим більше - тим ліпше. А якщо чомусь досі немає відповідного міжнародного акту з цього приводу - його слід негайно прийяти, аби не виникало зайвих чергових зтурботливих питань. Так або інакше, Україна має повне право працювати ракетами де та як треба по умовчанню.
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20.05.2024 23:28 Ответить
Чому США дозволяють терористам з Рашистської Федерації безкарно, щодня здійснювати теракти і військові злочини терористичними атаками по Україні з території РФ?
Чому Пентагон забороняє ЗСУ використовувати американську зброю по базам путінських терористів на території РФ?
Чому Держдеп, маючи відповідну розвідінформацію, фактично прикриває путінських терористів на території РФ, забороняючи удари ЗСУ по базам терористів американською зброєю, в той час, як путінські терористи нахабно і зухвало, на очах у США, готують проти України теракти на території РФ і здійснюють їх на території України?
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20.05.2024 23:29 Ответить
Може,Пентагон хоче щоб ми щось своє виробляли? А влада все ворує і ворує....
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20.05.2024 23:33 Ответить
Она не просто ворует, она еще и САБОТИРУЕТ.
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20.05.2024 23:39 Ответить
Не читайте цю х..., лупіть з усіх сил чим є і куди треба!
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20.05.2024 23:38 Ответить
Что для вас означает словосочетание "быстрое окончание войны"? Опишите, что в случае "быстрого окончания войны" произойдет с Украиной, РФ, США и странами НАТО?
Как скоро после "быстрого окончания войны" начнется новая война?
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21.05.2024 00:03 Ответить
Вся НАТА наперепугалась.
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21.05.2024 00:07 Ответить
пппіндоси!
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21.05.2024 00:29 Ответить
 
 