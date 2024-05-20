Мы уверены, что американские ATACMS не применяются для ударов по территории России, - Пентагон

Глава Объединенных штабов США генерал Чарльз Браун выразил убеждение, что Силы обороны Украины не используют дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по территории РФ.

Об этом Браун сказал во время брифинга после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), пишет "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что ATACMS, которые мы предоставили, не используются по России, их применяют для ударов по целям в Украине", - сказал генерал НАТО.

Он добавил, что сейчас важно использовать переданную США помощь в ближнем бою на фронте в Украине.

Такой же позиции придерживается и глава Пентагона Ллойд Остин. Отвечая на вопрос о перспективах ударов Украины американским оружием по целям на территории России, Остин сказал, что "нужно сконцентрироваться на ближнем бою".

"Мы ожидаем, что они (ВСУ, - ред.) продолжат использовать предоставленное нами оружие по целям внутри Украины", - сказал глава оборонного ведомства США.

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Позиция США относительно применения американского оружия Украиной для ударов по территории РФ

Ранее в Пентагоне заявили, что позиция по использованию Украиной американского оружия остается неизменной, поэтому оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.

Кроме этого, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение - за Украиной.

Однако недавно сенаторы США разошлись во мнениях относительно того, стоит ли Украине применять предоставленное Штатами оружие для ударов по целям в России, в частности - на фоне нового наступления российских войск в Харьковской области. Некоторые из них считают, что удары по определенным российским целям могут быть оправданы.