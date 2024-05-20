Мы уверены, что американские ATACMS не применяются для ударов по территории России, - Пентагон
Глава Объединенных штабов США генерал Чарльз Браун выразил убеждение, что Силы обороны Украины не используют дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по территории РФ.
Об этом Браун сказал во время брифинга после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), пишет "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что ATACMS, которые мы предоставили, не используются по России, их применяют для ударов по целям в Украине", - сказал генерал НАТО.
Он добавил, что сейчас важно использовать переданную США помощь в ближнем бою на фронте в Украине.
Такой же позиции придерживается и глава Пентагона Ллойд Остин. Отвечая на вопрос о перспективах ударов Украины американским оружием по целям на территории России, Остин сказал, что "нужно сконцентрироваться на ближнем бою".
"Мы ожидаем, что они (ВСУ, - ред.) продолжат использовать предоставленное нами оружие по целям внутри Украины", - сказал глава оборонного ведомства США.
Позиция США относительно применения американского оружия Украиной для ударов по территории РФ
Ранее в Пентагоне заявили, что позиция по использованию Украиной американского оружия остается неизменной, поэтому оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.
Кроме этого, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение - за Украиной.
Однако недавно сенаторы США разошлись во мнениях относительно того, стоит ли Украине применять предоставленное Штатами оружие для ударов по целям в России, в частности - на фоне нового наступления российских войск в Харьковской области. Некоторые из них считают, что удары по определенным российским целям могут быть оправданы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це не виглядае як жарт.
нажаль…
Може допоможеш парадою?
Чи може самі закрийте небо?!
куколдівадміністрації США.
Це піззєц!
Він не зрушив з місця, тільки роздивляється її з усіх боків.
Вона йому, - "Ти що, не бачив голих дівчат?".
А таксист каже, - "Та нє, мені просто цікаво, звідки ти будеш гроші витягувати, щоб розплатитися..."
14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
Я такі подробиці вже забув, але пам'ятаю, як накладали морозиво з бідона у стаканчики і важили на вагах. Отакоє от. )))
Чому Пентагон забороняє ЗСУ використовувати американську зброю по базам путінських терористів на території РФ?
Чому Держдеп, маючи відповідну розвідінформацію, фактично прикриває путінських терористів на території РФ, забороняючи удари ЗСУ по базам терористів американською зброєю, в той час, як путінські терористи нахабно і зухвало, на очах у США, готують проти України теракти на території РФ і здійснюють їх на території України?
Как скоро после "быстрого окончания войны" начнется новая война?