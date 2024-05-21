Ночью в Одессе раздавались взрывы

В ночь на 21 мая 2024 года во время атаки "Шахедами" в Одессе раздавались взрывы.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"Ударные БПлА в нашем направлении!", - предупреждал он.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - отмечал Труханов в 2.36.

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Сейчас обновленной информации об атаке на Одессу нет.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты атаковали Харьков "Шахедами", повреждены дома, 4 человека пострадали.