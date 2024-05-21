Уничтожены 28 из 29 "Шахедов", - Воздушные силы
Ночью 21 мая 2024 года войска РФ атаковали Украину, запустив 29 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, и мыс Чауда - Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение противника отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы.
"В результате противовоздушного боя сбито 28 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 21 мая оккупанты атаковали Харьков "Шахедами", повреждены дома, 4 человека пострадали.
Также отмечалось, что в Одессе ночью раздавались взрывы.
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Дітям в школу. Не знали, йти чи ні. Але говорять, як не дивно, в школу хочеться😊. А не дома бути.