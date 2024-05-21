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Новости Война
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Уничтожены 28 из 29 "Шахедов", - Воздушные силы

Шахеди атакували Україну 21 травня 2024 року

Ночью 21 мая 2024 года войска РФ атаковали Украину, запустив 29 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, и мыс Чауда - Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение противника отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В результате противовоздушного боя сбито 28 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ атакуют юг Украины "шахедами", - Воздушные силы

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 21 мая оккупанты атаковали Харьков "Шахедами", повреждены дома, 4 человека пострадали.

Также отмечалось, что в Одессе ночью раздавались взрывы.

Автор: 

дроны (3868) Воздушные силы (2270)


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нічого, що ще зараз шахеди літають на Черкащині/Кіровоградщині? головне, статистику викотити "все збили", ну майже все. брехуни, навіщо взагалі це писати?
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21.05.2024 08:25 Ответить
Не все, а один досяг цілі, на 6 ранку є дані і є дані,що летить з Кіровоградщини на Полтавщину. Так що вас не влаштовує? Що збили?
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21.05.2024 08:43 Ответить
На Полтавщині в районі Кременчуга в 9 ранку стався вибух. Але це після того як один кружляв 8 по Черкаській і Кіровоградській області.
Дітям в школу. Не знали, йти чи ні. Але говорять, як не дивно, в школу хочеться😊. А не дома бути.
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21.05.2024 12:19 Ответить
 
 