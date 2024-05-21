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Бельгия подтвердила намерение начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС

Бельгія планує розпочати у червні переговори про вступ України до ЄС

Бельгия намерена до конца июня провести межправительственную конференцию с Киевом относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.

Лябиб заявила, что Бельгия хочет провести межправительственную конференцию с Украиной, а также Молдовой относительно начала переговоров о членстве в ЕС до конца июня.

"Мы только что обсудили это с Молдовой. Мы до сих пор привержены тому, чтобы организовать эту межправительственную конференцию во время нашего председательства до конца июня. Для Молдовы, и для Украины тоже", - заявила чиновница.

По данным источников, брюссельские чиновники настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС 25 июня.

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Как известно, председательство Бельгии в Совете Европейского Союза продлится до 30 июня 2024 года. 1 июля эстафету председательства в Совете ЕС перейдет Венгрия.

Сообщается, что за кулисами дипломаты ЕС и Украины "интенсивно работают, пытаясь убедить венгерское правительство дать свое согласие на начало переговоров по вступлению Украины".

Ранее экс-посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли предположил, что председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля, может замедлить процесс сближения Украины с Европейским Союзом. По его словам, действовать нужно быстро, пока председательство остается за Бельгией.

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Автор: 

Бельгия (397) Венгрия (1936) членство в ЕС (1003) Евросоюз (17089)


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Так ЄС був створений, щоб боротися з американською экономiчною агресiей. Давайте, швидше до ЄС!
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21.05.2024 18:52 Ответить
Та пиши росiйською, чого ти соромишся?
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21.05.2024 19:31 Ответить
Лях, згорнись в трубочку.
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21.05.2024 19:40 Ответить
Куй залізо поки гаряче. НАТО нам не бачити, всі про це знають. Цей шлях можна викреслювати з Конституції, думали не головою, а задом, коли його туди впихали. А ЄС це більш реально може бути, і то не завдяки ще одному запису в Конституції.
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21.05.2024 18:58 Ответить
Як же ж руснявим ботам підриває пердаки думка, що Україна таки буде в НАТО!

А вона таки буде... і не тільки в НАТО!
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21.05.2024 19:02 Ответить
Хлопчик у тебе параноя. Сходи до лікаря, хоча в твоєму випадку ... не допоможе.
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21.05.2024 19:47 Ответить
Це найрозумніше, що руснявий мозок зміг вигадати?

"Нравится, не нравится, а НАТО приближается"!
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21.05.2024 19:49 Ответить
 
 