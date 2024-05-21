Бельгия подтвердила намерение начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС
Бельгия намерена до конца июня провести межправительственную конференцию с Киевом относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.
Лябиб заявила, что Бельгия хочет провести межправительственную конференцию с Украиной, а также Молдовой относительно начала переговоров о членстве в ЕС до конца июня.
"Мы только что обсудили это с Молдовой. Мы до сих пор привержены тому, чтобы организовать эту межправительственную конференцию во время нашего председательства до конца июня. Для Молдовы, и для Украины тоже", - заявила чиновница.
По данным источников, брюссельские чиновники настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС 25 июня.
Как известно, председательство Бельгии в Совете Европейского Союза продлится до 30 июня 2024 года. 1 июля эстафету председательства в Совете ЕС перейдет Венгрия.
Сообщается, что за кулисами дипломаты ЕС и Украины "интенсивно работают, пытаясь убедить венгерское правительство дать свое согласие на начало переговоров по вступлению Украины".
Ранее экс-посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли предположил, что председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля, может замедлить процесс сближения Украины с Европейским Союзом. По его словам, действовать нужно быстро, пока председательство остается за Бельгией.
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