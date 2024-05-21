РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9591 посетитель онлайн
Новости
8 006 30

Уничтоженный Силами обороны российский корабль "Циклон" не запустил ни одной крылатой ракеты за свое существование, - Плетенчук

Корабель РФ

Малый ракетный корабль россиян "Циклон", который Силы обороны Украины уничтожили в ночь на 19 мая, не запустил ни одной крылатой ракеты за время своего существования. Как выяснилось, вражеское судно было "недоделанным".

Об этом в комментарии изданию LIGA.net рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Плетенчука, российские военные не сделали ни одного выстрела из носителя крылатых ракет "Циклон", который базировался во временно оккупированном Севастополе.

"Он чисто технически не смог пройти государственные испытания. Даже перед тем, как поставить в строй, его два года испытывали, не смогли запустить ракету", - рассказал представитель командования ВМС ВСУ.

Плетенчук добавил, что даже после того, как оккупанты поставили корабль в строй, с него так и не было сделано ни одного запуска ракет. Военный добавил, что фактически этот корабль был "недоделанный".

Кроме этого, в эфире "Радио Свобода" Плетенчук рассказал, что "Циклон" выполнял роль средства противовоздушной обороны в бухте Севастополя. На вооружении уже уничтоженного корабля был зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С".

Смотрите также: Черноморский флот РФ, вероятно, потерял последнего носителя крылатых ракет, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

Уничтожение Силами обороны Украины корабля ВМФ России "Циклон"

Напомним, что в воскресенье, 19 мая, в СМИ появилась информация о том, что Силы обороны Украины могли уничтожить ВМФ России "Циклон", который является носителем "Калибров". Судно базировалось во временно оккупированном Севастополе. Однако эта информация не имела официального подтверждения. Однако во вторник, 21 мая, в Генштабе ВСУ официально сообщили, что в ночь на 19 мая Силы обороны Украины уничтожили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800.

Автор: 

корабль (2041) город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1559) уничтожение (6864) Плетенчук Дмитрий (165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
Як з'ясувалося, вороже судно було "недоробленим"

Як і сама країна-виробник!
показать весь комментарий
21.05.2024 19:16
+20
Пофіг - це не значить, що його не треба було знищувати!

Слава ЗСУ, що не дали йому цього зробити!
показать весь комментарий
21.05.2024 19:15
+20
Там не тільки судно,там 87% населення недороблені
показать весь комментарий
21.05.2024 19:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пофіг - це не значить, що його не треба було знищувати!

Слава ЗСУ, що не дали йому цього зробити!
показать весь комментарий
21.05.2024 19:15 Ответить
то цей "циклон" був ще мальчіком
показать весь комментарий
21.05.2024 21:46 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2024 21:47 Ответить
Як з'ясувалося, вороже судно було "недоробленим"

Як і сама країна-виробник!
показать весь комментарий
21.05.2024 19:16 Ответить
,,одоробло,!
показать весь комментарий
21.05.2024 20:25 Ответить
Там не тільки судно,там 87% населення недороблені
показать весь комментарий
21.05.2024 19:16 Ответить
А в Україні 73 % недороблені
показать весь комментарий
21.05.2024 19:37 Ответить
Неправда! 96%
показать весь комментарий
21.05.2024 20:52 Ответить
неправда 146%
показать весь комментарий
23.05.2024 07:41 Ответить
як мальчик у трусиках...невінаватий...??
показать весь комментарий
21.05.2024 19:23 Ответить
Треба було б почекати, коли дороблять? Речник дебілуватий
показать весь комментарий
21.05.2024 19:26 Ответить
Та я не думаю, що речник виправдовує ненапад на цю лоханку… Він просто показує, що рашка не така сильна і непереможна як вони там хочуть показати усьому світу.
показать весь комментарий
21.05.2024 19:40 Ответить
кацапський корабель був із зайвою хромосомою ...
показать весь комментарий
21.05.2024 19:30 Ответить
на "Івановці" проекту 12411, який потопили у січні на Донузлаві, взагалі на місці ракетних шахт був зроблений тренажерний зал для екіпажу.
показать весь комментарий
21.05.2024 19:30 Ответить
Якийсь речник недороблений! Що він хотів сказати?
показать весь комментарий
21.05.2024 19:30 Ответить
Мабуть, хотів покаятися🫤
показать весь комментарий
21.05.2024 21:42 Ответить
наплів такого, шо виходить 2 атакамса зря зрозходували.
показать весь комментарий
21.05.2024 19:31 Ответить
Врятували карму корабля.
показать весь комментарий
21.05.2024 19:35 Ответить
Як з'ясувалося, вороже судно було "недоробленим".

Доробили
показать весь комментарий
21.05.2024 19:51 Ответить
Походу расейский панцирь-с имеет эффективность чуть ниже нуля
показать весь комментарий
21.05.2024 19:51 Ответить
Був недороблений і нічого не запустив? Чи варто було на ракети витрачатись?
показать весь комментарий
21.05.2024 19:54 Ответить
так циклон потопили, чи ковровец? ЧИ. може, обидва разом?
показать весь комментарий
21.05.2024 19:54 Ответить
обана...)))
показать весь комментарий
21.05.2024 20:23 Ответить
На кораблі був ЗРК "Панцир-М" - морська версія "Панцир-С".
показать весь комментарий
21.05.2024 19:59 Ответить
Вони всі там недороблені.
показать весь комментарий
21.05.2024 20:01 Ответить
Пля, а шо "Ковровец"? Уражений, чи помилидися??
показать весь комментарий
21.05.2024 20:11 Ответить
Так а за що ж знищили? (сарказм)
показать весь комментарий
21.05.2024 22:32 Ответить
Хороший корабель, добре потонув, - не вийобувався! Ще є такі на черзі? АРХ М
показать весь комментарий
21.05.2024 22:53 Ответить
После уничтожения этого "недоделанного корыта " , но старались любым способом протолкнут через приемную комисию и поставить на "дежурство " . И писал я что уничтожили не "ковровец " а "циклон " ,он пропал из стоянки за полтора часа после удара ракетами.
показать весь комментарий
22.05.2024 01:24 Ответить
ВСЬОГО на хЧФ було 14 ВДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? ЗАЛИШОК=6+?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).

https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html
показать весь комментарий
23.05.2024 14:36 Ответить
 
 