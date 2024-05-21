Группа конгрессменов призвала Пентагон усилить военную поддержку Украины относительно ПВО, ВВС и ударов по территории РФ

Двухпартийная группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки, написали обращение министру обороны Ллойду Остину, в котором призвали разрешить Украине наносить удары американским оружием по целям на территории РФ, а также усилить украинские ВВС и ПВО.

Письмо было опубликовано на сайте комитета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после встречи с делегацией украинских парламентариев конгрессмены подчеркнули, что для того, чтобы Украина могла лучше защищаться от России, Соединенные Штаты должны позволить Украине использовать оружие, которое бы позволило ее военным наносить удары по стратегическим целям на территории России, обучить дополнительных украинских пилотов F-16 и усилить системы противовоздушной обороны Украины.

В частности конгрессмены призывают:

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Дать Украине право использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по стратегическим целям на территории России при определенных обстоятельствах

В письме говорится, что текущая политика администрации Байдена ограничивает возможности Украины дать отпор российским войскам под Харьковом с помощью американского оружия.

"Украинцы не имели возможности защитить себя из-за текущей политики Администрации. Крайне важно, чтобы администрация Байдена предоставила украинскому военному руководству возможность проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированное нападение России на их суверенную землю", - подчеркивают авторы письма.

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Расширить программу подготовки пилотов F-16

Конгрессмены считают, что хотя передача Украине истребителей F-16 была "обнадеживающим шагом", все еще остается острая потребность в значительном количестве подготовленных пилотов, которые смогут управлять этими самолетами.

"По данным ВВС США, до конца 2024 года США планируют выпустить только 12 пилотов, которые пройдут обучение на F-16. Выпустить 12 украинских пилотов - это просто недостаточно. Украина находится в состоянии войны, и места для Украины должны быть приоритетными перед другими иностранными государствами", - отмечается в письме.

Усилить помощь относительно противовоздушной обороны

"Украина продемонстрировала способность перехватывать значительный процент российских ракет, выпущенных на украинскую территорию. Однако российские ракеты продолжают падать на крупные городские районы, подвергая опасности значительное количество невинных гражданских лиц и критически важных объектов инфраструктуры", - говорится в обращении.

Украина запросила 7 батарей"Patriot" для защиты крупных городских районов.

Конгрессмены отмечают: "Последние сообщения указывают на то, что помощь Украине не поступает в достаточном количестве и своевременно, что ухудшает ужасную ситуацию на местах. Украинские официальные лица выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация хуже, чем когда-либо. Мы просим вас (Ллойда Остина. - Ред.) сотрудничать с нами для ускорения поступления ресурсов, поскольку наши друзья в Украине продолжают защищать свою территорию от жестокого нападения и агрессии со стороны России".

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