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Группа конгрессменов призвала Пентагон усилить военную поддержку Украины относительно ПВО, ВВС и ударов по территории РФ

Далекобійні ракети ATACMS

Двухпартийная группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки, написали обращение министру обороны Ллойду Остину, в котором призвали разрешить Украине наносить удары американским оружием по целям на территории РФ, а также усилить украинские ВВС и ПВО.

Письмо было опубликовано на сайте комитета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после встречи с делегацией украинских парламентариев конгрессмены подчеркнули, что для того, чтобы Украина могла лучше защищаться от России, Соединенные Штаты должны позволить Украине использовать оружие, которое бы позволило ее военным наносить удары по стратегическим целям на территории России, обучить дополнительных украинских пилотов F-16 и усилить системы противовоздушной обороны Украины.

В частности конгрессмены призывают:

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Дать Украине право использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по стратегическим целям на территории России при определенных обстоятельствах

В письме говорится, что текущая политика администрации Байдена ограничивает возможности Украины дать отпор российским войскам под Харьковом с помощью американского оружия.

"Украинцы не имели возможности защитить себя из-за текущей политики Администрации. Крайне важно, чтобы администрация Байдена предоставила украинскому военному руководству возможность проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированное нападение России на их суверенную землю", - подчеркивают авторы письма.

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Расширить программу подготовки пилотов F-16

Конгрессмены считают, что хотя передача Украине истребителей F-16 была "обнадеживающим шагом", все еще остается острая потребность в значительном количестве подготовленных пилотов, которые смогут управлять этими самолетами.

"По данным ВВС США, до конца 2024 года США планируют выпустить только 12 пилотов, которые пройдут обучение на F-16. Выпустить 12 украинских пилотов - это просто недостаточно. Украина находится в состоянии войны, и места для Украины должны быть приоритетными перед другими иностранными государствами", - отмечается в письме.

Усилить помощь относительно противовоздушной обороны

"Украина продемонстрировала способность перехватывать значительный процент российских ракет, выпущенных на украинскую территорию. Однако российские ракеты продолжают падать на крупные городские районы, подвергая опасности значительное количество невинных гражданских лиц и критически важных объектов инфраструктуры", - говорится в обращении.

Украина запросила 7 батарей"Patriot" для защиты крупных городских районов.

Конгрессмены отмечают: "Последние сообщения указывают на то, что помощь Украине не поступает в достаточном количестве и своевременно, что ухудшает ужасную ситуацию на местах. Украинские официальные лица выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация хуже, чем когда-либо. Мы просим вас (Ллойда Остина. - Ред.) сотрудничать с нами для ускорения поступления ресурсов, поскольку наши друзья в Украине продолжают защищать свою территорию от жестокого нападения и агрессии со стороны России".

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Автор: 

Конгресс США (1231) оружие (10203) Пентагон (1449) США (26511) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+6
Этот чернокожиий друг не догоняет ситуацию на фронте, что конгрессмены вынуждены к нему обращаться? Думаю, что вполне понимает. Просто старый Джо не в состоянии воспринимать этот мир без существования в нем гребанной ссср раши. Плюс фсбшная шобла типа салливана и бернса делают свою чёрную работу.
Беда, что от Украины некому с ними по-взрослому общаться. Выбрали дебилы на свою погибель зелёную падаль.
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22.05.2024 01:43
+3
***** решится напасть на страны Балтии только в случае захвата Украины. И рашисты открыто говорят что воевать со странами НАТО они будут именно украинцами. Для етого они и пытаются захватить украинские человеческие и другие ресурсы.
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22.05.2024 00:08
+2
А зачем им "грунт"? Когда/если страна готова/хочет войны, причинам цена 10 копеек за дюжину на ближайшем базаре. Рф вполне может уйти в глухую оборону на украинском фронте и иметь там минимальные потери , одновременно прекратив обстрелы массовые, отвечая только на непосредственную угрозу позициям. Таким образом это будет тот самый мир по нынешней линии фронта, и согласие Украинв на это не нужно. Это вполне может освободить войска для захвата половины Европы и какого нибудь нового договора между остатками НАТО и новым СССР/ОВД.
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21.05.2024 23:55
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рф готує грунт для нападу на країни Балтії. Російська влада вирішила в односторонньому порядку "змінити" морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.https://www.moscowtimes.ru/ 4 часа назад
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21.05.2024 23:19 Ответить
пупок у клоунов развяжеться,хотя нам єто в +)
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21.05.2024 23:28 Ответить
А зачем им "грунт"? Когда/если страна готова/хочет войны, причинам цена 10 копеек за дюжину на ближайшем базаре. Рф вполне может уйти в глухую оборону на украинском фронте и иметь там минимальные потери , одновременно прекратив обстрелы массовые, отвечая только на непосредственную угрозу позициям. Таким образом это будет тот самый мир по нынешней линии фронта, и согласие Украинв на это не нужно. Это вполне может освободить войска для захвата половины Европы и какого нибудь нового договора между остатками НАТО и новым СССР/ОВД.
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21.05.2024 23:55 Ответить
***** решится напасть на страны Балтии только в случае захвата Украины. И рашисты открыто говорят что воевать со странами НАТО они будут именно украинцами. Для етого они и пытаются захватить украинские человеческие и другие ресурсы.
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22.05.2024 00:08 Ответить
Тоже вариант, я думаю все зависит от позиции Китая. Биться башкой об хороший фронт можно долго, думаю все же проще было бы им закрыть польскую, румынскую границы с Украиной, и ждать пока Украина сама упадёт им в руки без особой войны. А потом отправить украинцев, и поляков и может румын на завоевание Испанией и Италии, что может быть проще чем нынешняя война
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22.05.2024 01:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WaAAmmlMzQI У цьому потужному ролику, який триває 91 секунду, можна побачити, якою буде доля тих, хто зараз ухиляється від служби у ЗСУ у випадку, якщо Україна не встоїть. Він яскраво демонструє те, що очікує у випадку, якщо Кремлю таки вдасться досягнути успіху у своїй так званій "СВО" .

https://24tv.ua/mobilizatsiya-********-lvivskiy-ottsk-sp-video-zaklikaye-do-lav_n2533788
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22.05.2024 10:49 Ответить
Этот чернокожиий друг не догоняет ситуацию на фронте, что конгрессмены вынуждены к нему обращаться? Думаю, что вполне понимает. Просто старый Джо не в состоянии воспринимать этот мир без существования в нем гребанной ссср раши. Плюс фсбшная шобла типа салливана и бернса делают свою чёрную работу.
Беда, что от Украины некому с ними по-взрослому общаться. Выбрали дебилы на свою погибель зелёную падаль.
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22.05.2024 01:43 Ответить
То може ми будем купляти в США хаймарси і ракети до них за свої гроші ,щоб потім ті ссиклі не вказували куди з них можна бити,а куди ні?І в них буди виправдання перед рашкою,яку вони так серуть зачіпати
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22.05.2024 02:52 Ответить
Это намеренная политика и "договорнячок" корумпированного Байдена (недопустить поражения паРашки)!
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22.05.2024 05:09 Ответить
Щось мені підказує, що американці будуть використовувати "навчання пілотів" для скільки-завгодного затягування передачі літаків F-16. А от коли все таки передадуть, то виявиться, що в кацапстані вже, нарешті, знайшли спосіб протидії цьому виду зброї.
І... ВІЙНА ТРИВАЄ!
Нічого особистого - ПРОСТО БІЗНЕС.
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22.05.2024 09:24 Ответить
 
 