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В сервис "Військовий асистент" заведено более 80 стандартизированных рапортов, - Минобороны

сервіс військовий асистент від Міноборони

Сервис "Військовий асистент", который должен облегчить работу военным для формирования рапортов, получил более 90% положительных отзывов от пользователей.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Станислав Гайдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В сервисе "Військовий асистент" заведено более 80 стандартизированных рапортов, эта работа была проведена вместе с Генеральным штабом ВСУ. Стандартизированность предусматривает даже поля и отступления, которые нужно сделать военному, формируя рапорт.

"За апрель мы получили 51 тысячу загрузок, в мае уже видим будет превышение этого показателя. Этот проект является частью большей системы, над которой сейчас работают IT-специалисты Министерства обороны для запуска системы Армия+, где рапорты вообще будут электронные", - сказал заместитель министра обороны.

По словам Гайдера, разработчики Минобороны получили около 90% положительных отзывов о работе сервиса.

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Автор: 

Минобороны (9306) приложение (170) диджитализация (221)


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Да военные элементарно незнают как рапорта писа ть
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22.05.2024 22:22 Ответить
А засоби для складання рапортів є?
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22.05.2024 22:37 Ответить
Засоби?
У когось є 50/50.
А треба:
1. Голова
2. Ручка
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23.05.2024 09:04 Ответить
 
 