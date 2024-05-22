В сервис "Військовий асистент" заведено более 80 стандартизированных рапортов, - Минобороны

Сервис "Військовий асистент", который должен облегчить работу военным для формирования рапортов, получил более 90% положительных отзывов от пользователей.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Станислав Гайдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В сервисе "Військовий асистент" заведено более 80 стандартизированных рапортов, эта работа была проведена вместе с Генеральным штабом ВСУ. Стандартизированность предусматривает даже поля и отступления, которые нужно сделать военному, формируя рапорт.

"За апрель мы получили 51 тысячу загрузок, в мае уже видим будет превышение этого показателя. Этот проект является частью большей системы, над которой сейчас работают IT-специалисты Министерства обороны для запуска системы Армия+, где рапорты вообще будут электронные", - сказал заместитель министра обороны.

По словам Гайдера, разработчики Минобороны получили около 90% положительных отзывов о работе сервиса.

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