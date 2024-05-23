Китай обвинил Великобританию в срыве мирных переговоров между Украиной и Россией в 2022 году
В Китае заявили, что Великобритания помешала Украине и России договориться о мире в начале полномасштабной войны в 2022 году.
Об этом заявил представитель минстерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Таким образом в МИД Китая отреагировали на слова британского министра обороны Гранта Шеппса о том, что Пекин уже предоставляет или готовится предоставить РФ летальную помощь для ведения войны против Украины.
Дипломат осудил "безосновательную и безответственную клеветническую кампанию против Китая", отметив, что информацию Лондона не подтвердили даже в США.
"Необходимо подчеркнуть, что именно британская сторона, а не китайская, причастна к подливанию масла в украинский вопрос. Есть информация, что еще два года назад Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта, но именно из-за обструкции со стороны Великобритании и других сторон конфликт затянулся до сегодняшнего дня", - заявил Вэньбинь.
По его словам, "очернение Китая не изменит пассивной позиции Великобритании в украинском вопросе" и не решит внутренних острых проблем страны.
Напоминаем, вчера министр обороны Великобритании Грант Шеппс сообщил, что разведка имеет данные о предоставлении или подготовке к предоставлению Китаем летального оружия РФ.
Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не располагают такой информацией.
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Клоуна готовили, использовали (может быть в темную), и вот результат, почти договорились. До капитуляции был один шаг.
Лідер фракції «Слуга народу» https://lb.ua/file/person/1990_arahamiya_david_georgiyovich.html Давид Арахамія , який на початку військового вторгнення РФ https://lb.ua/society/2022/03/02/507708_ukrainska_delegatsiya_ide.html очолював українську переговорну групу , в інтерв'ю Наталії Мосійчук https://lb.ua/news/2023/11/25/585966_arahamiya_rosiya_proponuvala.html розповів деталі тих перемовин . Він нагадав, що Росія хотіла припинити війну в обмін на нейтральний статус України, який зобов'язав би Київ ніколи не вступати в НАТО. Водночас «коли ми (переговорна група. - LB.ua) повернулися зі Стамбула, https://lb.ua/world/2022/03/20/510392_dzhonson_rozpoviv_zelenskomu_yak.html приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі нічого не підписуватимемо з ними - і давайте будемо просто воювати». Зараз же Україна не повинна йти на перемовини з Росією, зазначив Арахамія, адже має вкрай погані позиції для них.
чума на комуно-китайців!
їхні транссексуали навчились роджати від смажених летучих пацюків?
приїхав джонсонюк, дав в рило, і наказав воювати.
https://prm.ua/ru/ermak-s-psevdonymom-tymofeev-rabotaet-na-rossyyskuiu-razvedku-moskal/
Вчи історію, потім будеш писати в коментах...
Пішов нагуй!
Якщо вже й пригадувати переговори березня 22 року, то Україна погодилась обговорювати всі питання, окрім визнання "днр" та "лнр" та остаточного визнання Криму російським (це питання хотіли вістрочити на 15 здається років)
Погоджувались і обговорювали і "демілітарізацію", і навіть "денацифікацію". Намагалися визначити дефініції що то воно означає. Готові були відмовлятися від НАТО взамін на інші гарантії.
Не погоджувались лише на поступки територією. І про це заявляли.
А Піськов тоді сказав "ну от, Україна майже зі всім погоджується, а тепер давайте ще територію".
Це саме рашка не погоджувались ні на які переговори, крім повного задоволення всіх 4-ох вимог. Всіх. От такі переговори.
І про зрив цих переговорів тепер каже Китай - який як раз стверджує що "поважає суверенітет та територіальну цілісність всіх країн"?
Тобто поважає те єдине, на поступки в чому Україна тоді не погодилась.
В перші дні війни в Україні більше 100 депутатів від Слуг Народу перейшли на сторону ВОРОГА. І це зараз ОСНОВНА проблема України. Завдяки Честі і Гідності Бориса Джонсона - нащадка У.Черчіля, Україну не ПРОДАЛИ! Але ж це не остання СПРОБА чих ідіотів при владі!