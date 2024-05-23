Китай обвинил Великобританию в срыве мирных переговоров между Украиной и Россией в 2022 году

В Китае заявили, что Великобритания помешала Украине и России договориться о мире в начале полномасштабной войны в 2022 году.

Об этом заявил представитель минстерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Таким образом в МИД Китая отреагировали на слова британского министра обороны Гранта Шеппса о том, что Пекин уже предоставляет или готовится предоставить РФ летальную помощь для ведения войны против Украины.

Дипломат осудил "безосновательную и безответственную клеветническую кампанию против Китая", отметив, что информацию Лондона не подтвердили даже в США.

"Необходимо подчеркнуть, что именно британская сторона, а не китайская, причастна к подливанию масла в украинский вопрос. Есть информация, что еще два года назад Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта, но именно из-за обструкции со стороны Великобритании и других сторон конфликт затянулся до сегодняшнего дня", - заявил Вэньбинь.

По его словам, "очернение Китая не изменит пассивной позиции Великобритании в украинском вопросе" и не решит внутренних острых проблем страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 90% электроники, которую импортирует РФ, поступает из Китая. Это дает ей возможность производить танки и боеприпасы рекордными темпами, - Блинкен

Напоминаем, вчера министр обороны Великобритании Грант Шеппс сообщил, что разведка имеет данные о предоставлении или подготовке к предоставлению Китаем летального оружия РФ.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не располагают такой информацией.