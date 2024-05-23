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Новости
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Китай обвинил Великобританию в срыве мирных переговоров между Украиной и Россией в 2022 году

ван,веньбінь

В Китае заявили, что Великобритания помешала Украине и России договориться о мире в начале полномасштабной войны в 2022 году.

Об этом заявил представитель минстерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Таким образом в МИД Китая отреагировали на слова британского министра обороны Гранта Шеппса о том, что Пекин уже предоставляет или готовится предоставить РФ летальную помощь для ведения войны против Украины.

Дипломат осудил "безосновательную и безответственную клеветническую кампанию против Китая", отметив, что информацию Лондона не подтвердили даже в США.

"Необходимо подчеркнуть, что именно британская сторона, а не китайская, причастна к подливанию масла в украинский вопрос. Есть информация, что еще два года назад Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта, но именно из-за обструкции со стороны Великобритании и других сторон конфликт затянулся до сегодняшнего дня", - заявил Вэньбинь.

По его словам, "очернение Китая не изменит пассивной позиции Великобритании в украинском вопросе" и не решит внутренних острых проблем страны.

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Напоминаем, вчера министр обороны Великобритании Грант Шеппс сообщил, что разведка имеет данные о предоставлении или подготовке к предоставлению Китаем летального оружия РФ.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не располагают такой информацией.

Автор: 

Великобритания (4943) Китай (2946) переговоры с Россией (956)


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Топ комментарии
+87
Зрив не мирних переговорів, а зрив капітуляції України.
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23.05.2024 17:28
+64
Всуньхуйврот жовтопикий підарас
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23.05.2024 17:28
+54
Нах китайские пид..ры. Откройте устав ООН и прочтите, какой должен быть мир. Все остальное - гребанные диктаторские влажные мечты.
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23.05.2024 17:29
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Всуньхуйврот жовтопикий підарас
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23.05.2024 17:28 Ответить
Все пішло не по плану китаю. Тайвань їм не дадуть. Нехай витруть солі і слину.
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23.05.2024 17:58 Ответить
Арахламідія з ермаком ,о. Чалим , Умеровим не дадуть збрехати Вони були , тими зрадниками , які готові були ПІДПИСАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ І ГЕНОЦИД українців БІБІЗЯНА АРОХЛАМІДІЯ В ІНТЕРВЬЮ МОСІЙЧУЧКІ САМ ЗІЗНАВСЯ , що все погодили , а Борис Джонсон відмовив боневтіка
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23.05.2024 18:12 Ответить
дешево, Хоботов !

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23.05.2024 20:09 Ответить
мабуть буйло насікав прєдсєдатєлю сі як йому "англічанка гадіт"
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23.05.2024 20:10 Ответить
Зрив не мирних переговорів, а зрив капітуляції України.
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23.05.2024 17:28 Ответить
В.В. ***** оказался прав, начав вторжение при зеленском. Также не исключено его вмешательство в избирательную кампанию (я больше чем уверен).
Клоуна готовили, использовали (может быть в темную), и вот результат, почти договорились. До капитуляции был один шаг.
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23.05.2024 18:33 Ответить
🤡 зовсім не дурило ,він просто наркоман ,а завербованний ще при КВН з другого виступу у москві ,він ненависний малорос ,та ганьба для євреїв ...
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23.05.2024 23:21 Ответить
Там від України вимагали навіть не капітуляцію в її класичному вигляди. Те, що хотіли кацапи інакше як актом припинення існування України як держави назвати не можна.
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23.05.2024 23:25 Ответить
ну, якщо так...то подяка що зірвали оманські домовленності
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23.05.2024 17:28 Ответить
Нах китайские пид..ры. Откройте устав ООН и прочтите, какой должен быть мир. Все остальное - гребанные диктаторские влажные мечты.
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23.05.2024 17:29 Ответить
Бачили ми вже головні засади того "міра".
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23.05.2024 17:31 Ответить
Косооким пече ?
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23.05.2024 17:31 Ответить
Казус Арахамії

Лідер фракції «Слуга народу» https://lb.ua/file/person/1990_arahamiya_david_georgiyovich.html Давид Арахамія , який на початку військового вторгнення РФ https://lb.ua/society/2022/03/02/507708_ukrainska_delegatsiya_ide.html очолював українську переговорну групу , в інтерв'ю Наталії Мосійчук https://lb.ua/news/2023/11/25/585966_arahamiya_rosiya_proponuvala.html розповів деталі тих перемовин . Він нагадав, що Росія хотіла припинити війну в обмін на нейтральний статус України, який зобов'язав би Київ ніколи не вступати в НАТО. Водночас «коли ми (переговорна група. - LB.ua) повернулися зі Стамбула, https://lb.ua/world/2022/03/20/510392_dzhonson_rozpoviv_zelenskomu_yak.html приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі нічого не підписуватимемо з ними - і давайте будемо просто воювати». Зараз же Україна не повинна йти на перемовини з Росією, зазначив Арахамія, адже має вкрай погані позиції для них.
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23.05.2024 17:34 Ответить
А решта пунктів? Там Україні триндець повний.
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23.05.2024 17:41 Ответить
Про решту Арахамія мовчить. Він же не самогубець. А надзичайно хитра бестія.
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23.05.2024 17:51 Ответить
Арахламідію хітро… ний гамадріл , ФАКТИ ЗРАДИ ВІН не оприлюднив МОСІЙЧУЧУКІ, але вони відомі - ДЕНАЦІФІКАЦІЯ , а це є ГЕНОЦИД роззброєння, Відмова від Криму і зрадник татарського народу Умеров це погодив
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23.05.2024 18:16 Ответить
Ще хтось вірить зеленої агрохімії?
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23.05.2024 17:54 Ответить
а тут Джонсон був правий. бо. цих стамбульських угодах не тільки мали бути підписи рахи і України. там мали бути ще підписи гарантів безпеки України - Британії, США, Китаю. тільки ці гаранти зовсім не мали би по факту ніяких повноважень по цій угоді, бо там кацапи прописали собі право вето, як в ООН. тому британці ніколи би не підписали таку угоду. а зміст? щоб бути заветованими кацапами? от і сказав Джонсон Вові, що ми (британці) таку х уйню підписувати з кацапами не будемо.
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23.05.2024 21:27 Ответить
ненавиджу червонодупих!

чума на комуно-китайців!
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23.05.2024 17:33 Ответить
китайози одобряють мир на умовах мордору в редакції березня 2022 - знищення України і її нації. жовта небезпека якось накинулась на Канаду, тепер на Британію, треба щоб весь цивілізований світ об'явив торгове ембарго і заборону продажу хунвейбинам технологій. Тоді війна мордору закінчиться швидко, а по всьому китаю будуть масові заворушення.
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23.05.2024 17:34 Ответить
Вот ******** жолтомордые. Сами начали войну вместе с рашистами, сейчас поддерживают рашистов да еще упрекают тех кто помогает Украине обороняться. Твари
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23.05.2024 17:35 Ответить
цікаво, в китаї є лгбт?
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23.05.2024 17:43 Ответить
Тільки БДСМ
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23.05.2024 17:53 Ответить
В них це називається "службова нарада", або "нарада керівного складу"
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23.05.2024 18:15 Ответить
Їх там -переважна більшість
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23.05.2024 20:37 Ответить
то звідки стільки китайців?
їхні транссексуали навчились роджати від смажених летучих пацюків?
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23.05.2024 20:41 Ответить
Вся верхівка на чолі із Сі
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24.05.2024 01:20 Ответить
КНР нахй!!!! Мерзенна тварюка Сі - справжній розпилювач війни руками своєї маріонетки - раїсі. Арахамія, як тобі, падло, спиться?
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23.05.2024 17:35 Ответить
То ось кому треба дякувати, шо Пісюн через Автохімію не злив Країну?!!
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23.05.2024 17:36 Ответить
А Україна і далі постачає китаю зерно.
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23.05.2024 17:36 Ответить
Також є інформація, що ********** Сі то є генетично модифікований Вінні Пух на стероїдах!
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23.05.2024 17:37 Ответить
Тре уточнювати деталі - він подібний на совкового Пуха а не на оригінального який був дійсно милим і файним ( а не хамлом совковим ).
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23.05.2024 17:45 Ответить
хламідія так і сказав.
приїхав джонсонюк, дав в рило, і наказав воювати.
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23.05.2024 17:39 Ответить
жовтожопі щось забагато нагнітають останнім часом. чи не перед великим шухером??
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23.05.2024 17:42 Ответить
Чим спасли Зельоних від суду Лінча.
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23.05.2024 17:42 Ответить
ттимчасово
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23.05.2024 18:00 Ответить
Всі існуючі імперські етноси і нації які дотеперка мають колонії мають бути позбавленні права на скиглення про те шо їм хтось шось там робив - кацапи мають мовчати шо їм німці шось під час другої війни робили а китайці шо їм шось японці з європейцями робили, ось коли вони відпустять поневоленні народи і скажуть шо вони були неправі тоді те право в них зявиться .
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23.05.2024 17:43 Ответить
Брити зірвали - то шо потрібно помагати рашці?
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23.05.2024 17:45 Ответить
... Що ще раз свідчує про те, що Єрмак, Хамоарія та інші є агентамии Китаю
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23.05.2024 17:45 Ответить
не знаю агентурне ім'я агрохамії, а Єрмака - Тимофеєв. Про це відомо ще з часів Г.Герман - у ФСБ - "Тереза"
https://prm.ua/ru/ermak-s-psevdonymom-tymofeev-rabotaet-na-rossyyskuiu-razvedku-moskal/
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23.05.2024 18:03 Ответить
шось террористичний китай ***********
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23.05.2024 17:46 Ответить
Тобто британці вдарили в саме яблучко
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23.05.2024 17:48 Ответить
Чому у Ван Веньбінь методичка один в один співпадає з методичкою Давіда Арахамії?У них спільний куратор в ФСБ?
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23.05.2024 17:48 Ответить
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23.05.2024 17:49 Ответить
Дякувати Господу є англосакси! Господи бережи Короля!
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23.05.2024 17:50 Ответить
Не правильно ви надрукували - є кельто романо англо сакси ( і не англо сакси а германці такшо - кельто романо германці).
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23.05.2024 17:58 Ответить
Я повністю з вами згоден! Але московити дуже ссуться саме англосаксів, тому нехай в них все буде добре і в нас також!
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23.05.2024 18:12 Ответить
В китайців напевно є інфа про єрмака і як британці йому завадили злити руснє Україну? Цікаво
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23.05.2024 17:52 Ответить
Арахамія прямим текстом звинуватив Бориса. Вже забули?
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23.05.2024 18:01 Ответить
мені більш цікава компра Дєрмака на Херпіду
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23.05.2024 18:05 Ответить
Жовтопикі підараси. Якби не вони то кацапи вже б другий рік зализували рани з українським х#єм за щокою.
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23.05.2024 17:56 Ответить
с китаем нужно разрывать отношения
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23.05.2024 17:57 Ответить
Запитайте дітей вбитих солдат, вдів, батьків - що краще поганий мир чи смерть і війна. Ну і де тепер той Джонсон? Сидить в окопі під КАБами?
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23.05.2024 17:58 Ответить
впевнений що поганий мир краще за спротив? Вже проходили - Голодомор, депортації, репресії. Бажаєш повторити?
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23.05.2024 18:09 Ответить
ви дебіл?
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24.05.2024 03:21 Ответить
комуняки йдіть до сраки...
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23.05.2024 18:01 Ответить
Брудна китайська свиня.
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23.05.2024 18:01 Ответить
"Поганий мир" для цих дітей закінчився би у фільтраційному таборі в Мордовії.
Вчи історію, потім будеш писати в коментах...
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23.05.2024 18:05 Ответить
...ваша китайська косокість, забула свою історію.Вам бажається Тайвань,морда не лусне?Вам нащадок СССРа не допоможе..
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23.05.2024 18:08 Ответить
А бувший МІД Туреччини пряміше сказав: в Стамбул з України приїхала похоронна *******. У Франції ще з 1944 почали вішати таких же договорантів після скорого трибуналу. Над Україною таки зійде день і темні хмари розвіються,тоді і прийде час плати за рахунками кацапським колаборантам. Імена їх відомі.
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23.05.2024 18:13 Ответить
Китайці - це дуже хитра нація. Я викладав у США китайським студентам в університеті: постійний плагіат, хитрування, викручування та обман. Всі письмові роботи купують онлайн і видають, як свої. Ну, як тут скажеш, що немає стереотипів націй?
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23.05.2024 18:15 Ответить
а тепер поцікавтесь скільки кит. студентів навчається в британії. І ви будете в шоці
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24.05.2024 03:23 Ответить
У кращому випадку на цей час, був би новий виток подальшої агресії. А у гіршому, штурмували б польські посадки разом з білорусами, під пильним наглядом кацапських заградотрядів.
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23.05.2024 18:16 Ответить
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23.05.2024 18:17 Ответить
Такие цитаты не катана, а обоюдо острый меч! Кто кого пришел убивать сейчас? ( Это про Палестину и Израиль) И вообще, все в мире поменялось настолько, что не все старые пропагандистские клише действуют!
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23.05.2024 18:33 Ответить
Це цитата про Голокост. Якщо Путін заявив що "украінцєв не сущєствуєт" значить, по зразку Гітлера, очевидно планує для них голокост.
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23.05.2024 18:43 Ответить
Чего меня должен волновать голокост тех, кого не волнует ГОЛОДОМОР?
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23.05.2024 18:45 Ответить
Це універсальна формула. Із гопниками, мародерами, вбивцями не розмовляють, їх нищать! Інша поведінка смертельно небезпечна, бо лише підбурює злочинців і надає їм ілюзію безкарності.
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23.05.2024 21:04 Ответить
сволочі кітайські вони хочуть смерті для України.
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23.05.2024 18:24 Ответить
Ходя!
Пішов нагуй!
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23.05.2024 18:30 Ответить
Яких внутрішніх проблем?! Шо воно патякає ця жовта комуняцька обезяна?!
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23.05.2024 18:32 Ответить
Дожились. Сраний китай звинувачує Британію ! Я б такі новини взагалі не публікував. Хай собі звинувачує кого хоче в чому хоче.
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23.05.2024 18:37 Ответить
Цей саліван це який соєвий клоун. Тут треба бути лишньохромосомним щоб повірити казочку що наче инівська корея клепає самотужки ракети як моя бабуся вареники з вишнями. Червронопузі китайоси ідіть за рускім воєним кораблем
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23.05.2024 18:46 Ответить
******** брехливі.

Якщо вже й пригадувати переговори березня 22 року, то Україна погодилась обговорювати всі питання, окрім визнання "днр" та "лнр" та остаточного визнання Криму російським (це питання хотіли вістрочити на 15 здається років)

Погоджувались і обговорювали і "демілітарізацію", і навіть "денацифікацію". Намагалися визначити дефініції що то воно означає. Готові були відмовлятися від НАТО взамін на інші гарантії.

Не погоджувались лише на поступки територією. І про це заявляли.
А Піськов тоді сказав "ну от, Україна майже зі всім погоджується, а тепер давайте ще територію".

Це саме рашка не погоджувались ні на які переговори, крім повного задоволення всіх 4-ох вимог. Всіх. От такі переговори.

І про зрив цих переговорів тепер каже Китай - який як раз стверджує що "поважає суверенітет та територіальну цілісність всіх країн"?
Тобто поважає те єдине, на поступки в чому Україна тоді не погодилась.
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23.05.2024 18:50 Ответить
Чайна свого часу долучилась до будапештського меморандум як ядерна держава гарант безпеки. Зараз воно на боці ерефії. В топку нах
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23.05.2024 18:51 Ответить
рашисти & китаези - один нарот, врот..врот врот
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23.05.2024 18:59 Ответить
А хто буде красти в армії, руки поодрубувать ,по самі яйця !!!
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23.05.2024 19:01 Ответить
Без дозволу і благословляння Китаю хрен-би ***** почало цю найкривавішу після 2 Світової війну.Китайозам охота і рибку з'їсти(поіметь від теперішнього світопорядку найбільший в світі ріст економіки)і накуй сісти(ще-й реалізувати якісь свої біляімперські нахили).Мабуть вирішили,що стали економічно невразливі і тепер вже можуть диктувати світу свої умови.
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23.05.2024 19:02 Ответить
АРО І ХАМІЯ, ДВА В ОДНОМУ... ТО ВІН ПРОУКРАЇНСЬКИЙ СУПЕР ПАТРІОТ А ТО ВІН ОДНОЧАС НА БАЛАЛАЙЦІ СТРОЧИТЬ... КОМАНДА В ЗЕ В КОСОВОРОТКАХ, ... У ЄРМАКА СТАРИЙ В ГЕНШТАБІ РАШКИ СЛУЖИВ..У ПОДОЛЯКА ТЕЖ БРАТКА ВІЙСЬКОВИЙ.. ТАК ГЛЯНУТИ І ПОДУМАТИ ТО ВСІ ВЕРСІЇ ПІДХОДЯТЬ - ХТО НА КОГО ПРАЦЮЄ...
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23.05.2024 19:11 Ответить
что мешает разорвать с ху#ловскими подстилками дипотношения и выдворить из страни
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23.05.2024 19:11 Ответить
Те, що про китайців історія давно знає, не доводить , що вони найрозумніші. Свою історію спочатку нехай вивчать. Там стільки "невдобного"....
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23.05.2024 19:35 Ответить
Те, що в членів Зеленого Кварталу 95 ніколи не було ні ЧЕСТІ ні ГІДНОСТІ, ще раз було підтверджено в Стамбулі. Військові, давши ПРИСЯГУ на вірність Україні, в перші дні війни на передовій, власним життям, захищають Рідну Землю. В той же час Зелене ЧМО - АРАХАМІЯ, склавши аналогічну присягу в Парламенті, за 30 серебряників ПРОДАЄ Україну, при цьому цинічно виправдовуючись, що не мав ПОВНОВАЖЕНЬ підписувати, але ж ПІДПИСАВ! А ПРИСЯГА в Парламенті на вірність УКРАЇНІ давала право на такий ГАНЕБНИЙ поступок??? В часи Другої Світової Війни більше 300 депутатів з Парламенту Великобританії пішли захищати Рідну Землю.
В перші дні війни в Україні більше 100 депутатів від Слуг Народу перейшли на сторону ВОРОГА. І це зараз ОСНОВНА проблема України. Завдяки Честі і Гідності Бориса Джонсона - нащадка У.Черчіля, Україну не ПРОДАЛИ! Але ж це не остання СПРОБА чих ідіотів при владі!
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23.05.2024 20:29 Ответить
не кацапи почали війну в україні, а китайози, цих тараканів потрібно було давити ще з 2022 року, вони ще брехливіші за кацапів
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23.05.2024 21:22 Ответить
Косоокий комуняка не правий. Перемовини не між Україною та московією, а між зрадниками інтересів України та московією.
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23.05.2024 23:40 Ответить
Жовтороті знову на опіум підсіли.
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24.05.2024 02:31 Ответить
таки наступала британія китаю недавно на мозоль, мабуть з постачання зброї, що гавкати почали.
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24.05.2024 03:24 Ответить
Ой мамцю рідна,що ж це коється? Рашисти напали,зруйнували,замучили.спиз...и ,а англіки типу крайні???
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24.05.2024 08:29 Ответить
 
 