Нападавший на Фицо объяснил свой поступок: Не согласен с политикой правительства Словакии, в том числе и относительно Украины

Юрай Цинтула, которого подозревают в нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил на допросе, что не хотел убивать главу правительства, а лишь намеревался "навредить здоровью". Свой поступок он объяснил тем, что не согласен с политикой действующего правительства своей страны.

Об этом пишет словацкое издание Pravda, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно судебному документу, на допросе Цинтула утверждал, что стрелял в Фицо, поскольку "не согласен с политикой нынешнего правительства" своей страны. В частности, с отменой Специальной прокуратуры, давлением на СМИ и преследованием деятелей культуры.

Кроме этого, мужчину не устраивала и внешняя политика правительства Фицо, в том числе и в отношении Украины. На допросе Цинтула говорил, что хотел бы, чтобы его страна возобновила "оказание военной помощи Украине". Он также сказал, что "считает нынешнюю власть Иудой в отношении Европейского Союза", поэтому "решил действовать".

Подозреваемый по делу покушения на Фицо сказал, что не хотел убивать премьера, а имел целью лишь ранить его, чтобы тот не мог продолжать выполнять свои обязанности.

Согласно материалам суда, нападавший на словацкого премьера действовал сам. Нападение на Фицо он начал планировать с 13 мая, для этого использовал 9-миллиметровый пистолет CZ 75 чешского производства, которым законно владел.

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Покушение на Фицо

15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.