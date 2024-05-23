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Нападавший на Фицо объяснил свой поступок: Не согласен с политикой правительства Словакии, в том числе и относительно Украины

Нападник на Фіцо пояснив свій вчинок: Не згоден з політикою уряду Словаччини, зокрема й щодо України

Юрай Цинтула, которого подозревают в нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил на допросе, что не хотел убивать главу правительства, а лишь намеревался "навредить здоровью". Свой поступок он объяснил тем, что не согласен с политикой действующего правительства своей страны.

Об этом пишет словацкое издание Pravda, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно судебному документу, на допросе Цинтула утверждал, что стрелял в Фицо, поскольку "не согласен с политикой нынешнего правительства" своей страны. В частности, с отменой Специальной прокуратуры, давлением на СМИ и преследованием деятелей культуры.

Кроме этого, мужчину не устраивала и внешняя политика правительства Фицо, в том числе и в отношении Украины. На допросе Цинтула говорил, что хотел бы, чтобы его страна возобновила "оказание военной помощи Украине". Он также сказал, что "считает нынешнюю власть Иудой в отношении Европейского Союза", поэтому "решил действовать".

Подозреваемый по делу покушения на Фицо сказал, что не хотел убивать премьера, а имел целью лишь ранить его, чтобы тот не мог продолжать выполнять свои обязанности.

Согласно материалам суда, нападавший на словацкого премьера действовал сам. Нападение на Фицо он начал планировать с 13 мая, для этого использовал 9-миллиметровый пистолет CZ 75 чешского производства, которым законно владел.

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Покушение на Фицо

15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Автор: 

покушение (1033) Словакия (977) Фицо Роберт (180)


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Топ комментарии
+29
Юрай Цинтула - народний герой Словаччини !

він вчинив "акт прямої дії" відповідно до людських правил та законів
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23.05.2024 20:13
+29
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23.05.2024 20:14
+22
Міняємо пана Юрая на Єрьмака?
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23.05.2024 20:13
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Міняємо пана Юрая на Єрьмака?
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23.05.2024 20:13 Ответить
Під час обмуну Юрай повинен бути зі зброєю.
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24.05.2024 00:12 Ответить
Юрай Цинтула - народний герой Словаччини !

він вчинив "акт прямої дії" відповідно до людських правил та законів
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23.05.2024 20:13 Ответить
Не тільки Словаччини а й України. Справжній бандерівець!
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23.05.2024 21:20 Ответить
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23.05.2024 20:14 Ответить
касапи цього не пропустять, знову будуть наїзди стосовно тероризму.
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23.05.2024 20:15 Ответить
Просто хотів попортити Фіцо шкуру - виишло як виишло
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23.05.2024 20:17 Ответить
Треба було в голову стріляти.
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23.05.2024 20:19 Ответить
Невже прихильник "Нічних вовків" Путіна виступив проти заборони Фіцо постачать зброю Україні? Так і крутиться на язиці пропозиція: "Ви або хрест зніміть або труси натягніть!"
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23.05.2024 20:23 Ответить
Може людина свою думку поміняла - або взагалі не мала ніякого відношення до якихось там вовків ( хтось міг вкид зробить - ось ви стверджуєте шо вас кацапом обзивають а виж не кацап так?). Ну шо Яре продовжете далі свою традицію без змін, чи все таки поміняєте шось в ній ( ну я до до того шо ви б хоч напрямок стрілочки поміняли чи колір) ?
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23.05.2024 20:31 Ответить
Дід має ліві погляди, тож міг купитись на псевдофашиську риторику позорних вовків
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23.05.2024 20:35 Ответить
Може і так - просто словаки мені нас нагадують ( в сенсі мають двох сусідів - одного їбанутого іншого здається притомного, ну угорці взагалі вважають шо Братіслава то є їхні землі і якийсь час була їхньою столицею ( в цьому відношенню словакам не пощастило більше ніж нам - Київ ніколи не був столицею кацапстану ), а чехи то ніби поляки для нас - тіко чехам випала нагода створити свою власну державу після першої війни вони одразу "возєдналися" зі словаками з гаслами "одін нарот" ( правда чехам попустило як і полякам - звісно не всім але надержавному рівні поки шо точно попустило - на відміну від угорців з їхньою муйнею про "вялікою мадярію"), а кацапи і раді таку можливість використати - ну тіпа шо вони чиїсь там захисники і "борцуни" з поневолювачами , ось і ведуться всякі людиська на подібне думаючи шо вони шибко вумні і кацапи їх не обдурять ( а швидше всього вони напевно і не знають шо таке домовленості з кацапами і чого вони вартують ці доиовленості).
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23.05.2024 20:52 Ответить
дід має погляди, які йому скажуть.. всі на користь москви..
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24.05.2024 00:08 Ответить
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24.05.2024 04:26 Ответить
Відпустіть чоловіка
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23.05.2024 20:30 Ответить
вибачитесь і відпустіть
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23.05.2024 21:02 Ответить
Мені інше цікаво.
Чому б Фіці не вислухати чоловіка і дати те що він хоче? Він по тобі з рушниці, а ти йому переговори, може навіть з даху стрибнуть щоб тому було простіше?
Він же це Україні пропонував, - якась непослідовність...
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23.05.2024 20:31 Ответить
Пишут про стрелка - одиночку ,а арестовали еще 6-их.Зачем ?
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23.05.2024 20:46 Ответить
чому не сказав "пу..н х..ло"
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23.05.2024 21:01 Ответить
Теперь подобные шкуры ( Фицо), будут отрабатывать кремлевские деньги и боятся,даже в спокойной и изнеженной Европе есть Люди которым не всё равно.
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23.05.2024 21:02 Ответить
Хороша людина Юрай Цинтула
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23.05.2024 21:47 Ответить
только не точный)
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23.05.2024 22:07 Ответить
стріляв в бронік спеціально..
сам признався, що намір застрелити фріца не мав!
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24.05.2024 00:11 Ответить
Це часом не він у Гепу стріляв? )
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24.05.2024 00:15 Ответить
ну це прикрий збіг обстивин - бути хорошою людиною і законно володіти CZ 75. Саме тому в недемократичних країнах народу мати зброю не дозволяють...
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23.05.2024 21:50 Ответить
урок демократії, якщо влада забувається що вона і де вона.
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23.05.2024 21:56 Ответить
+ 100 !!!
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23.05.2024 23:31 Ответить
не слухайте нападника - він брехун..,
колись працював на комуністичну розвідку, дружив з нічними вовками..
сам напад - провокація..
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24.05.2024 00:06 Ответить
На редкость категоричная форма импичмента имеет место быть в Словакии.
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24.05.2024 01:57 Ответить
я все чекав коли заявитсья укр. слід. ФСБ нарешті показало вуха. Ясно що його найняли щоб він стріляв за Україну
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24.05.2024 03:15 Ответить
ЗАКОН БОГА КАЖЕ: ЯКЩО БИК(СТАДА) буйний(нівечить стадо, в тому числі й зброєю "слово") то його треба скинути в яму та забити камінням, що Юрай і зробив. ПРОВИНИ НЕ ВБАЧАЮ! До речі, в минулій (зношеній) шкурі *****(=Лука, типу апостол, що вчив соплі клеїть, мав поганяло "бик". Чому? Ну а де ви бачили, щоб грішник=ЗЛОЧИНЕЦЬ та був без поганяла? Що ще? То де "Евангеліе від прозваного Христом"="ловця людей" за його підписом? Якщо жер колоски з чужого поля, прокляв смоковицю замість обкопати та полити, створював хазу для того щоб аферистам несли "останні дві лєпти"=ТРУТЕНЬ СВІТУ, то про яку працю=ЗАКОН йде мова? Молодець Ассенізатор світу: - ДОБРЕ ЗЛИВ ГІМНО В ДЖУНГЛІ!!! АРХ М
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24.05.2024 04:35 Ответить
Єдине справедливе покарання це депортувати Юрая в Угорщину. І не забудьте зброю віддати.
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24.05.2024 11:25 Ответить
Якби хотів убити - вся обойма пішла б у голову.
А він голову лишив, щоб собака Фіцо подумала.
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24.05.2024 11:51 Ответить
 
 