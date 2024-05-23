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Ультраправые друзья Путина хотят разрушить Европу, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляєн

В новом созыве Европарламента, после выборов в июне, демократические политсилы должны сотрудничать, чтобы не дать ультраправым партиям разрушить Европейский проект.

Об этом сегодня во время дебатов "Eurovision Debate 2024" среди кандидатов на должность руководителя Еврокомиссии, состоявшихся при участии представителей ведущих европейских политических партий, заявила Урсула фон дер Ляйен, которая на этом мероприятии выступала в качестве кандидата от Европейской народной партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно установить четкие принципы, с кем из числа членов Европарламента мы хотели бы сотрудничать. Для этого есть три критерия. Первый - они (политические силы. - Ред.) должны быть проевропейскими. Второе - они должны быть проукраинскими, что означает, - антипутинскими. И третье - они должны выступать за верховенство права", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Она отметила, что все ведущие политические силы Европы, участвующие в этих выборах, осознают, что структура и дееспособность нового Европейского парламента будет зависеть от процесса формирования политических групп и межпартийных объединений.

"Если вы посмотрите, например, на такие силы как Rassemblement National (Франция. - Ред.), или AFD (Alternative für Deutschland) в Германии, Възраждане (Болгария. - Ред.) или Konfederacja в Польше - все они имеют разные имена и разные принципы. Но у всех них есть одна общая черта: они все являются друзьями Путина и они хотят разрушить нашу Европу. Мы не позволим, чтобы это произошло", - подчеркнула "ведущий кандидат" от ЕНП.

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Напомним, 6-9 июня 2024 года во всех странах ЕС состоятся выборы в Европейский парламент.

Автор: 

выборы (24726) Европарламент (1799) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Топ комментарии
+9
Так так, фрау, а ще у Европе дууууже багато тіх, кто мріє з ЕС зробити свій халіфат. Ну, то ті, хто у вас не працює а ви іх тримуєте за рахунок корениго населення.
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23.05.2024 21:06
+9
Мудра та справедлива ЖІНКА!!
А Зеля Оманський, все хотів заглянути кудись прутіну…
До цього, у 2014-15 роках, його військомат запрошував це зробити, аж чотири рази, а він, якось дивно, то утікав, то ухилявся, то переховувся…
Ось, яка між ними, непереБорна РІЗНИЦЯ!
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23.05.2024 21:13
+5
Це так, але ідіотська міграційна політика, коли всякі алахакбари встановлюють свої правила в країнах, за рахунок яких живуть сприяють зростанню підтримки ультраправих. Якщо люди отримують притулок - вони мають жити виключно за законами та традиціями тих країн, які їх прийняли, а щось не влаштовує - негайна депортація на батьківщину.
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23.05.2024 21:23
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Правила форума Совет форумчан
Так так, фрау, а ще у Европе дууууже багато тіх, кто мріє з ЕС зробити свій халіфат. Ну, то ті, хто у вас не працює а ви іх тримуєте за рахунок корениго населення.
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23.05.2024 21:06 Ответить
Ніяк ви своїх "занепокоєнь" не позбудетесь.
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23.05.2024 21:09 Ответить
, яка на цьому заході виступала в якості кандидата від Європейської народної партії, повідомляє

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F Європейська народна партія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC консерватори , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F християнські демократи ) - найбільше міжпартійне об'єднання в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 ЄС - запросило партію «Блок Петра Порошенка» увійти до складу цієї політсили як спостерігача.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-50 [50] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-51 [51]

10 вересня 2019 року було завершене юридичне оформлення статусу спостерігача.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-52 [52] 10 березня 2023 року партія стала асоційованим членом.

Рівно у той рік, коли ЗЕмерзота прийшладо Єрмаковлади в Україні , вони стали асоційованимі з ЄС - партією Порошенко
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23.05.2024 21:32 Ответить
Мудра та справедлива ЖІНКА!!
А Зеля Оманський, все хотів заглянути кудись прутіну…
До цього, у 2014-15 роках, його військомат запрошував це зробити, аж чотири рази, а він, якось дивно, то утікав, то ухилявся, то переховувся…
Ось, яка між ними, непереБорна РІЗНИЦЯ!
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23.05.2024 21:13 Ответить
У німців потихеньку прокидається крутий войовничий дух. А орки думали, що вони вже здулися. Орки - вам пізде...ць.
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23.05.2024 21:31 Ответить
Меркель РОКАМІ!!! була для Німеччини як прокремлівський ЯНУКОВИЧ ДЛЯ УКРАЇНИ , А ЗАРАЗ ЙОГО ПРОДЖОВЖЕННЯ - Вирок Нелохович Нетряпа ОСМАНСЬКИЙ
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23.05.2024 21:35 Ответить
Якщо Європа буде чесати дупу, все можливо. Європа могла б завдати удар більш значущими санкціями, але не хочуть щоб росія розвалилась, зате путін не церимониться і непроти знищити все і всіх
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23.05.2024 21:19 Ответить
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23.05.2024 21:22 Ответить
Це так, але ідіотська міграційна політика, коли всякі алахакбари встановлюють свої правила в країнах, за рахунок яких живуть сприяють зростанню підтримки ультраправих. Якщо люди отримують притулок - вони мають жити виключно за законами та традиціями тих країн, які їх прийняли, а щось не влаштовує - негайна депортація на батьківщину.
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23.05.2024 21:23 Ответить
я знав одного рассеянєна, борцуна з режимом. доки в нього був статус азюлянта з сібірських бєбєней, расеюшка була ***** та сволочь. коли він таки отримав азюль - вона вже стала сволочь, ну не *****. а коли отримав місцеве громадянство - расеюшка стала вєлікой страной. просто тсцарь на нахароших боярах залетів )) реальна історія.
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23.05.2024 21:44 Ответить
Емігрантам важко відчувати себе втікачами з помийки от і вигадують собі всіляку фуйню типу "я син вєлікой страни"...
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24.05.2024 00:12 Ответить
За гарні гроші на яку тільки ***** не підеш
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23.05.2024 21:25 Ответить
покажіть на них пальцем, та пристидить!
нюнюнюнюню.......
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23.05.2024 21:26 Ответить
Таке враження що у них служба безпеки так само як і в нас займається фігньою а не безпекою країни.
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23.05.2024 21:32 Ответить
Ультралевые друзья Фон Дер Ляен уже разрушили Европу, кроме того очень плотно сотрудничали с путиным пытаясь заглянуть ему в опу.
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23.05.2024 22:05 Ответить
Пані Фон Дер Ляєн, при всій повазі, але ультраліві та просто ліві друзі ***** руйнують Європу вже давно та планомірно і якщо ультраправі фактично не мають реального впливу в ЄС то ліві та "червоні" різних відтінків фактично керують Європою вже десятками років в багатьох країнах ЄС. І ота беззубість та м"якість багатьох країн ЄС до ***** та Московії це саме результат негласного "лівацького" консенсусу куплених москалями європейських еліт та лідерів думок всередині ЄС, які працюють на рашку бо давно підгодовуються з руки кремля.
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23.05.2024 22:20 Ответить
Невже Захід почав про щось здогадуватись? )
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24.05.2024 00:05 Ответить
ось це підтримують в Європі праві, ліві, зелені, білі, сині чи червоні?
свинособак підтримують їм подібні..

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24.05.2024 01:37 Ответить
Всі ультраправі і екстремісти Європи підтримуються росією. росія просуває своїх кандидатів під несвоїми прізвищами в Європарламент. Ось де потрібен контроль до сьомого коліна , якщо Європа хоче зберегти і захистити свою демократію.
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24.05.2024 06:33 Ответить
Самі європейці руйнують її, відступивши від християнства: содомський гріх вже норма життя, а мусульмани, що сповідують релігію меча, заполонили та будують мечеті
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24.05.2024 07:28 Ответить
А ваші ліві і ультра ліві злочинці руйнують Європу вже роками перетворюючи її на толерастичну, пацифістську і терпільську субстанцію. Роблячи з населення Європи терпіл і боягузів. Більше того саме ліві і ультра ліві причетні до того що в Європу роками приїжджало різне сміття з Африки і Азії, які не потрібні там від слова взагалі користі з них немає взагалі але ви всеодно їх везете масово
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24.05.2024 08:57 Ответить
 
 