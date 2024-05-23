Ультраправые друзья Путина хотят разрушить Европу, - фон дер Ляйен

В новом созыве Европарламента, после выборов в июне, демократические политсилы должны сотрудничать, чтобы не дать ультраправым партиям разрушить Европейский проект.

Об этом сегодня во время дебатов "Eurovision Debate 2024" среди кандидатов на должность руководителя Еврокомиссии, состоявшихся при участии представителей ведущих европейских политических партий, заявила Урсула фон дер Ляйен, которая на этом мероприятии выступала в качестве кандидата от Европейской народной партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно установить четкие принципы, с кем из числа членов Европарламента мы хотели бы сотрудничать. Для этого есть три критерия. Первый - они (политические силы. - Ред.) должны быть проевропейскими. Второе - они должны быть проукраинскими, что означает, - антипутинскими. И третье - они должны выступать за верховенство права", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Она отметила, что все ведущие политические силы Европы, участвующие в этих выборах, осознают, что структура и дееспособность нового Европейского парламента будет зависеть от процесса формирования политических групп и межпартийных объединений.

"Если вы посмотрите, например, на такие силы как Rassemblement National (Франция. - Ред.), или AFD (Alternative für Deutschland) в Германии, Възраждане (Болгария. - Ред.) или Konfederacja в Польше - все они имеют разные имена и разные принципы. Но у всех них есть одна общая черта: они все являются друзьями Путина и они хотят разрушить нашу Европу. Мы не позволим, чтобы это произошло", - подчеркнула "ведущий кандидат" от ЕНП.

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Напомним, 6-9 июня 2024 года во всех странах ЕС состоятся выборы в Европейский парламент.