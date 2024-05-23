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Новости Война
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Артюх об угрозе для Сумщины: На сегодняшний день враг не создал наступательных группировок

Ворог не має наразі достатньо сил для наступу на Сумщині – Артюх

Сейчас российские захватчики не имеют достаточно сил для проведения наступательных действий в Сумской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, сообщает Цензор.НЕТ.

Руководитель Сумской ОВА ответил на вопрос, фиксируется ли сейчас угроза наступательных действий врага на Сумщине. Чиновник уверяет, что пока на Сумском направлении враг не имеет достаточно сил для проведения наступления. Артюх отметил, что ОВА владеет информацией, поскольку получает необходимые данные от Генштаба, от группировки ВСУ, которая дислоцируется на территории Сумской области и от пограничной службы.

"На сегодня группировок враг не создал и пока у него не достаточно сил для создания группировок, которые могли бы вести наступательные действия. Но понимая сегодняшнее состояние техники, состояние вражеских подразделений, мы знаем, что перебросить и сконцентрировать на определенных направлениях враг может", - сказал чиновник.

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Также глава Сумской ОВА заверил, что постоянно продолжается усиление оборонительных рубежей.

"На самом деле занимались оборонительными рубежами уже определенное время, с 23-го года Вооруженные силы, Государственная служба транспорта, военные администрации, местные громады наши... Осуществляется и наращивание возможностей круговой обороны населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к границе. То есть это вообще постоянные мероприятия. И наращивание возможностей по защите и населенных пунктов, и оборонительных рубежей продолжаются уже достаточное время", - заявил Артюх.

Кроме этого, он добавил, что Сумщина изучает опыт событий на Харьковщине и "вносит определенные решения по усилению на определенных направлениях фортификационных оборонительных рубежей".

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Ранее Госпогранслужба сообщала, что на Сумщине в последнее время прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Автор: 

Сумская область (3086)


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Топ комментарии
+21
Мы такую куйню слышим начиная с февраля 2022 г.
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23.05.2024 22:01
+15
Вот прям один в один повторяется история с Харьковской областью... Сил для наступления нет, удары по энергетике, группировки для наступления не обнаружено, а потом бац и пограничные города оккупированы. Но бравые чиновники рапортуют что знали про планы, были готовы...
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23.05.2024 22:04
+9
Чесно?бойові формування не сформовані, а в Вовчанську бої, якраз з тими не сформованими формуваннями, які не сформувалися на Харківському напрямку.
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23.05.2024 22:27
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Правила форума Совет форумчан
Мы такую куйню слышим начиная с февраля 2022 г.
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23.05.2024 22:01 Ответить
а йому не сказали що ******* змінили тактику наступу і використовіють тактичні групи, дрг, та різні +- дрібні вилазки та провокації.
тому він думає, якщо там нема 50-70 к орків то наступу не буде...
а ******* чомусь малою кількісттю зайшли в Вовчанський р-н.
і на відео було видно як підари, пішки, з стволами на плечах, не в руках, йдуть собі вздовж лісопосадки...
а чому???
а тому що знали кудою та як треба йти.
і в 2022му загроз вторгнення не було, для ОПи
для всіх розвідок світу були а для них небуло.
і кругом війну називають війною а не ВС...
і в других країнах вбивають керівників різних рангів з першого або 2-3 разів
а у нас вже 10+ спроб..
от такі ми феноменальні українці всії мастєй
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23.05.2024 22:21 Ответить
Куйню? Это госполитика такая
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24.05.2024 01:24 Ответить
Вот прям один в один повторяется история с Харьковской областью... Сил для наступления нет, удары по энергетике, группировки для наступления не обнаружено, а потом бац и пограничные города оккупированы. Но бравые чиновники рапортуют что знали про планы, были готовы...
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23.05.2024 22:04 Ответить
ооо....
і синегубов, теж таке казав.
навіть, щось копав, хер знає де.
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23.05.2024 22:10 Ответить
Тюх-тюх-тюх-тюх!
Разгорєлся наш Артюх!
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23.05.2024 22:10 Ответить
Так сирський мабуть почекає коли створять
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23.05.2024 22:16 Ответить
Чесно?бойові формування не сформовані, а в Вовчанську бої, якраз з тими не сформованими формуваннями, які не сформувалися на Харківському напрямку.
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23.05.2024 22:27 Ответить
А кто ж знал. То нанюхаться нада, то видосик записать. А генералы не докладывают! Ну марьяну на них ату!! Она им покажет
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24.05.2024 01:22 Ответить
То ви ще далі там соплі пожуйте, і буде що й на Харківщині.
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23.05.2024 22:40 Ответить
Заяви один в один були до останнього і про загрозу наступу на Харків.
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23.05.2024 22:41 Ответить
Копаємо, як найшвидше!
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23.05.2024 23:29 Ответить
КОПАЄМО!
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23.05.2024 23:30 Ответить
уже по Харьковщине пела "прекрасная маркиза"... И мин не оказалось, и Кулеба не явился с батальоном "Лопата"
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24.05.2024 01:20 Ответить
рашистам не потрібно цього. Їхня мета розтягнути лінію фронту
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24.05.2024 06:00 Ответить
 
 