Артюх об угрозе для Сумщины: На сегодняшний день враг не создал наступательных группировок

Сейчас российские захватчики не имеют достаточно сил для проведения наступательных действий в Сумской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, сообщает Цензор.НЕТ.

Руководитель Сумской ОВА ответил на вопрос, фиксируется ли сейчас угроза наступательных действий врага на Сумщине. Чиновник уверяет, что пока на Сумском направлении враг не имеет достаточно сил для проведения наступления. Артюх отметил, что ОВА владеет информацией, поскольку получает необходимые данные от Генштаба, от группировки ВСУ, которая дислоцируется на территории Сумской области и от пограничной службы.

"На сегодня группировок враг не создал и пока у него не достаточно сил для создания группировок, которые могли бы вести наступательные действия. Но понимая сегодняшнее состояние техники, состояние вражеских подразделений, мы знаем, что перебросить и сконцентрировать на определенных направлениях враг может", - сказал чиновник.

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Также глава Сумской ОВА заверил, что постоянно продолжается усиление оборонительных рубежей.

"На самом деле занимались оборонительными рубежами уже определенное время, с 23-го года Вооруженные силы, Государственная служба транспорта, военные администрации, местные громады наши... Осуществляется и наращивание возможностей круговой обороны населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к границе. То есть это вообще постоянные мероприятия. И наращивание возможностей по защите и населенных пунктов, и оборонительных рубежей продолжаются уже достаточное время", - заявил Артюх.

Кроме этого, он добавил, что Сумщина изучает опыт событий на Харьковщине и "вносит определенные решения по усилению на определенных направлениях фортификационных оборонительных рубежей".

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Ранее Госпогранслужба сообщала, что на Сумщине в последнее время прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп.