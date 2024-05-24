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Новости
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Шуфрич вывез семью в Венгрию и переписал собственные активы на подставное лицо - СМИ

Шуфрич переписав гроші на підставну особу та вивіз сім'ю в Угорщину

Бывший депутат Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич в начале полномасштабной войны РФ спас свои финансовые активы, переписав их на подставное лицо и перевез семью в Венгрию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Журналисты узнали, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину ряд активов, к которым имел отношение Шуфрич, перешли в собственность компаний, которыми владеет венгр Дьорд Штофа.

Автор расследования журналист УП Михаил Ткач заметил машину жены Нестора Шуфрича возле дома, который зарегистрирован на венгерского бизнесмена Штофа. По нашим наблюдениям, авто стоит под этим домом ежедневно утром и вечером.

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Отмечается, что возле машины, которой пользуется жена экс-регионала Екатерина Майкова постоянно стоит еще одно авто "Toyota" с украинскими номерными знаками. Благодаря украинской регистрации и источникам в правоохранительных органах УП установила, что владельцем транспортного средства является Михаил Черепаня - сын многолетнего бизнес-партнера и помощника Шуфрича - Вячеслава Черепани.

Расследователям удалось пообщаться с венгром Штофой. Тот заявил, что не знаком с Шуфричем, его женой и Черепаней. А о том, что Майкова живет в отеле, который связан с ним - ничего не знает. Также он не подтверждает, что этот отель зарегистрирован на него. Так же не подтвердил Штофа и то, что на него зарегистрированы ряд активов, которые ранее принадлежали Шуфричу.

Жена Шуфрича Майкова отказалась общаться с журналистам.

Читайте: Журналисты нашли имущество семей украинских экс-чиновников в Дубае на $30 миллионов. О ком идет речь?

Автор: 

Венгрия (1940) расследование (3040) Шуфрич Нестор (952)


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Топ комментарии
+21
все чики-пики..Беня сидить по договорняку..Шуфрич сидить по договорняку..Хтож їх посадить?..Портнов-Татаров?))))...всі свої люди..
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24.05.2024 01:03
+17
Зеленский вывез семью и переписал активы на подставных лиц! И что?
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24.05.2024 00:41
+14
А чому б не запросити підставну особу до цугундера і не переписати все на НБУ і ЗСУ?
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24.05.2024 00:48
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до актора не маю претензій..
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20.07.2024 12:43 Ответить
Ну так він же на фото - АКТОР (а не "людина") Він на екрані втілює те що для нього прописано роллю - а не свої власні думки та політичні погляди (Між іншим литовці естонці та латиші доволі високо цінують політичну позицію свого земляка) А от один мій знайомий розповідав що був шокований поведінкою Володимира Конкіна у поїзді Москва-Київ Він же виріс на "Шарапові" - "ідеалі офіцера-фронтовика" у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна" А побачив "п"яну гниду" яка погрожувала нашим прикордонникам "карами небесними" та матом їх обклалала коли вони виконували свою роботу по перевірці документів при перетині кордону
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20.07.2024 15:42 Ответить
все чики-пики..Беня сидить по договорняку..Шуфрич сидить по договорняку..Хтож їх посадить?..Портнов-Татаров?))))...всі свої люди..
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24.05.2024 01:03 Ответить
Класні ви люди! Вимагаєте демократії Користуєтесь демократичними свободами, які дозволяють вам проти влади "******* безкарно" - а Порошенку ставите у вину відсутність диктаторської політики !
Ви вже "Або труси одягніть - або хреста зніміть"!
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24.05.2024 06:56 Ответить
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24.05.2024 07:26 Ответить
Прочитав власний коментар (який написав ще в травні) Рука потяглася поставить лайк А потім глянув на автора і матюкнувся про себе!
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18.07.2024 10:11 Ответить
Про грошики ніхто з них не забуває: то святе!
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24.05.2024 01:07 Ответить
Есть ухилянты в Венгрии? Нашли бы и дали по башке киянкой пару раз, сделали бы доброе дело хоть раз. Опять же, есть возможность кардинально улучшить свое материальное положение...
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24.05.2024 01:31 Ответить
шо ж ти Трампу не дав або тому спікеру ? ))
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24.05.2024 11:17 Ответить
Это другое
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24.05.2024 12:16 Ответить
та ні, то саме ))
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24.05.2024 13:44 Ответить
Яник і ко на рашці.

Медвечук і ко в Мадярщині

Ще б Зе і ко до Ізраїлю і було б шикарно
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24.05.2024 01:37 Ответить
Ніззя Зе на Батьківщину. Там і без нього таких як він понадміру
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24.05.2024 04:51 Ответить
Націоналізувати все його майно в Україні! Негайно!
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24.05.2024 02:29 Ответить
Для цього потрібен національний уряд , а не каганат що утворився з 91 року
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24.05.2024 07:17 Ответить
Так ти ж цей "каганат" і вибирав!
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24.05.2024 07:21 Ответить
Шуфрич небитий, як коса неклепана. (с)
А от цікаво: там його хоча б лупцюють?
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24.05.2024 02:42 Ответить
І ні хто нічого не знав. "Гарні" спец. служби
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24.05.2024 04:30 Ответить
Все знали, просто дали час не всі ті махінації.
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24.05.2024 09:03 Ответить
Треба йому на зустріч до ківи
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24.05.2024 05:14 Ответить
Яка несподіванка в цій країні мрій від довбанних виродків....
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24.05.2024 05:46 Ответить
Яке жахливе співпадіння: мураєв виїхав з країни під час війни і переписав своє майно на іншого, портнов виїхав з країни під час війни і переписав своє майно на дітей, шлюхрич вивіз своїх діток з країни і переписав своє майно на іншого. Не може такого бути, щоб сама чесна Ze-влада була співучасником цього неподобства.
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24.05.2024 07:22 Ответить
І наступна влада буде така ж сама.
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24.05.2024 07:40 Ответить
Гол як сокол - починає життя з чистого аркушу
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24.05.2024 07:39 Ответить
Давно шуфрича не ******* .
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24.05.2024 07:47 Ответить
Це називається-"СВОБОДА".🤡😜😄Да ви шо ...цього не може бути....😛😜🤪😝🤡
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24.05.2024 09:11 Ответить
Зрадникам та агентам кремля при нелегітимному буратінці нічого поганого не буде; погляньте, де зара мертвечук.
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24.05.2024 09:26 Ответить
и он там не один такой...................................................
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24.05.2024 09:44 Ответить
вони і заважали, бо мудрий нарід обрав цих тварюк до парламенту!
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24.05.2024 11:19 Ответить
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