Шуфрич вывез семью в Венгрию и переписал собственные активы на подставное лицо - СМИ

Бывший депутат Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич в начале полномасштабной войны РФ спас свои финансовые активы, переписав их на подставное лицо и перевез семью в Венгрию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Журналисты узнали, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину ряд активов, к которым имел отношение Шуфрич, перешли в собственность компаний, которыми владеет венгр Дьорд Штофа.

Автор расследования журналист УП Михаил Ткач заметил машину жены Нестора Шуфрича возле дома, который зарегистрирован на венгерского бизнесмена Штофа. По нашим наблюдениям, авто стоит под этим домом ежедневно утром и вечером.

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Отмечается, что возле машины, которой пользуется жена экс-регионала Екатерина Майкова постоянно стоит еще одно авто "Toyota" с украинскими номерными знаками. Благодаря украинской регистрации и источникам в правоохранительных органах УП установила, что владельцем транспортного средства является Михаил Черепаня - сын многолетнего бизнес-партнера и помощника Шуфрича - Вячеслава Черепани.

Расследователям удалось пообщаться с венгром Штофой. Тот заявил, что не знаком с Шуфричем, его женой и Черепаней. А о том, что Майкова живет в отеле, который связан с ним - ничего не знает. Также он не подтверждает, что этот отель зарегистрирован на него. Так же не подтвердил Штофа и то, что на него зарегистрированы ряд активов, которые ранее принадлежали Шуфричу.

Жена Шуфрича Майкова отказалась общаться с журналистам.

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