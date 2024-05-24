Первая группа украинских пилотов, завершивших обучение на F-16 в США, продолжит подготовку в Европе, - Воздушные силы

После завершения процесса обучения в США на истребителях F-16 украинские пилоты возвращаются в Европу для тренировок.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Учебный процесс не завершается. Сейчас пилоты возвращаются в Европу и будут готовиться дальше для того, чтобы в дальнейшем прибыть в Украину и продолжить выполнение своих задач", - сказал Евлаш.

Он отметил, что процесс обучения постоянный и касается не только пилотов, но и инженеров. По прибытии в Украину специалисты будут делиться опытом с коллегами.

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По словам Евлаша, первые самолеты F-16, которые прибудут в Украину, будут выполнять задачи по патрулированию, а также будут наносить удары по врагу на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что на военной базе в Аризоне завершила обучение на самолетах F-16 первая группа боевых пилотов из Украины.