Первая группа украинских пилотов, завершивших обучение на F-16 в США, продолжит подготовку в Европе, - Воздушные силы
После завершения процесса обучения в США на истребителях F-16 украинские пилоты возвращаются в Европу для тренировок.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Учебный процесс не завершается. Сейчас пилоты возвращаются в Европу и будут готовиться дальше для того, чтобы в дальнейшем прибыть в Украину и продолжить выполнение своих задач", - сказал Евлаш.
Он отметил, что процесс обучения постоянный и касается не только пилотов, но и инженеров. По прибытии в Украину специалисты будут делиться опытом с коллегами.
По словам Евлаша, первые самолеты F-16, которые прибудут в Украину, будут выполнять задачи по патрулированию, а также будут наносить удары по врагу на линии соприкосновения.
Ранее сообщалось, что на военной базе в Аризоне завершила обучение на самолетах F-16 первая группа боевых пилотов из Украины.
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В кремлі всі таємниці знають швидше, ніж в Україні...
слухати та читати цю хрінь, вже просто гидко.
скоро, через півроку завезуть паливо
потім, ще через півроку колеса
+півроку крила
і почнуть будувати ангари..
дійсно якийсь пісєц
нас мають за недалекий відкрито, в очі
коротше, вчитись вчитись вчитись!
І друге чи рішаться надати нам з новими радарами AN/APG-83 та ракетами AIM120 ...
Чи ви хочете, аби вони не довчились, і були збіті у першому ж бою?
Треба заявити що ми починаємо ядерну програму,якщо нам так допомогти не хочуть.
Якщо ЗСУ поцілить в "ахілесову п'яту" ворога.
А вона така:
Станом на сьогодні на 150 тис. гектарах плеса колишнього Каховського водосховища за 1,5 роки буйно проросли густі вербові хащі висотою 2,5 - 3 метри.
Тому, як вбачається, пройти непоміченою на лівобережжя легкій піхоті для проведення розвідки боєм з наступним захопленням плацдарму по лінії Дніпрорудне-Орлянське, стало технічно можливим (більш детально - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1666501783093387273?t=eZ4YixqvuhTGARddR4BuPw&s=19 тут ). Це створить умови для форсування Дніпра двома-трьома резервними ударними механізованими бригадами, які можуть обвалити весь Південний фронт рашистських військ аж до Джанкоя в Криму.
Але є одне "але" - потрібне панування в повітрі хоча б на цій вузькій ділянці. Тобто треба провести дві підготовчі операції:
- знищення всієї аеродромної інфраструктури в Криму і на Півдні;
- заведення в Україну і забезпечення роботи хоча б однієї ескадрилії F-16.
От тому, боячись такого розсікаючого удару ЗСУ з форсуванням Дніпра, ці ворожі сили їх генштаб не може собі дозволити використати на Сході і Півночі.
Ось деякі моменти задуму генштабу ворога (йдеться про подвійне оточення угрупування ЗСУ в Харківській області), які на даний час вже провалились:
@ "З метою проведення такої операції в режимі секретності почали стягуватися "6 ОА" та "11 АК" під Бєлгород. Демонстративно показували підтягування 44-го "потішного" корпусу, щоб відвернути увагу. Під Куп'янськом 1-а танкова армія демонстративно обстрілювала ЛБС.
Таким чином, з півночі планувався наступ "6 ОА" та "11 АК" з метою оволодіти Вовчанськом та вийти на лінію Хотімля-Білий Колодязь, а із заходу 1 ТА мала пройти 10 км до р.Оскіл та "якщо пощастить" форсувати річку й перерізати рокаду Шевченкові-Куп'янськ.
А тим часом 44-й корпус "шумить".
План розгадало ГУР і ЗСУ почали стягувати резерви на цю ділянку фронту. Начальник гш рф Герасимов ("Муму") не хотів долі Шойгу й інших опалтних генералів, тому вирішив, що краще буде "повторити" Сінківку у вигляді нескінченного взяття Вовчанська.
Тож наступ розпочався на десять діб раніше наміченого плану, коли "6 ОА" та частини "11 АК" ще не під'їхали. Муму терміново набрав до 10 батальйонів та кинув їх уперед.
Водночас 1 ТА розпочала активні бойові дії у загальному напрямку на Піщане-Берестове. "20 ОА" у вигляді її 3 МСД забезпечувала прикриття лівого флангу танкової армії.
У міру прибуття свіжих сил Муму кидав їх у бій на марші. Бачачи, що рознесене за часом введення основних сил у бій катастрофічне і ні до чого не призводить, Муму зупиняє цей самовбивчий потік і починає накопичувати резерви. Знімає з Куп'янська частини 1 ТА у вигляді 2 МСД та 47 ТД.
Наразі цей "наступ" триває за інерцією. Муму час збиратися в слід за Шойгою. Операцію повністю провалено.".
колись казали - рідну маму за гроші прдасть, а тепер за лайки
Сколько танков у сша и сколько передали, почитайте и станет ясно,кто есть ху......
а в это время погибают украинцы, хотя им пох.
Забудьте про F-16 - это ''морковка'', которая будет всегда маячить на горизонте.
Пілотів в чому вина по епопеї з літаками? Навряд є якийсь саботаж від кого-небудь. Скоріше за все нам з самого початку обіцяли нереалістичний строк по передачі