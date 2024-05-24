Суд разрешил еще 50 осужденным проходить военную службу

Хмельницкий городской районный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, все ходатайства поступили от ГУ "Райковецкая исправительная колония (№78)".

Рассмотрение представлений происходило в открытых судебных заседаниях в режиме видеоконференций, во время которых судьи имели возможность пообщаться с осужденными.

"Суд установил обстоятельства написания этих заявлений и то, что они являются добровольными. Как рассказывали некоторые из мужчин, они изъявляли желание служить и оборонять страну еще во время рассмотрения их дел в судах, однако в то время законодательством такая возможность еще не была предусмотрена. Вместе с тем, по словам осужденных, в исправительной колонии остается большое количество лиц, которые освобождаться условно-досрочно таким образом не желают", - говорится в сообщении суда.

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В пресс-службе суда сообщили, что подавляющее большинство добровольцев - молодые мужчины, в основном, осужденные за кражи. Во время судебных заседаний они заявили, что не имеют специальных навыков для прохождения военной службы, но выразили уверенность, что смогут ими овладеть достаточно быстро.

"Многие осужденные во время видеоконференций указали на то, что из-за войны погибли их родные и близкие, в том числе те, кто участвовал в обороне Украины, что служит для них дополнительной мотивацией", - добавили в пресс-службе.

Какие ограничения?

Также суд устанавливает над мужчинами административный надзор сроком на 1 год, но не дольше чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, при которых те будут проходить военную службу по контракту.

Среди ограничений для условно-досрочно освобожденных - запрет находиться вне места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

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Мобилизация осужденных

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины. Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

В Минюсте подсчитали, что 4,5 тысячи осужденных согласились выйти из тюрьмы на фронт.

По данным Министерства юстиции, более 3 тысяч заключенных уже подали заявления на досрочное освобождение в обмен на мобилизацию.