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Новости Война
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РФ, которая не может победить даже Украину, вряд ли способна "проглотить" Запад. Шансы на это очень малы, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Опасения, что Россия совершит нападение на любого члена НАТО, являются безосновательными. Война в Украине, которая длится уже третий год, показала пределы возможностей российских войск.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в традиционном пятничном интервью государственному радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

Он отметил, что российские военные "ведут серьезную и тяжелую войну с украинцами".

"Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это уже сделали", - сказал Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия пересмотрит свою роль в НАТО, - Орбан

По его словам, военный потенциал НАТО значительно превышает военный потенциал Украины, поэтому маловероятно, что Россия или любая другая страна нападет на НАТО.

"Я не считаю логичным, что Россия, которая не может победить даже Украину, вдруг придет и проглотит весь западный мир. Шансы на это чрезвычайно малы", - подчеркнул глава венгерского правительства.

Орбан добавил, что рассматривает заявления об угрозах России напасть на членов НАТО как прелюдию к более глубокому вовлечению Запада в войну в Украине.

Читайте также: Венгрия поддерживает китайский мирный план для Украины, - Орбан

Автор: 

Венгрия (1940) россия (95454) Виктор Орбан (461)


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Топ комментарии
+29
Навіть Україну? Якби на місті України була мадярщина, то ***** вже давно б її зжер, перетравив та висрав і забув шо така була...
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24.05.2024 12:38
+17
А НАТО готово воевать, защищать себя? Есть сомнения на счет этого...
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24.05.2024 12:37
+16
Орбан хочєт "новічка"?)
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24.05.2024 12:37
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А НАТО готово воевать, защищать себя? Есть сомнения на счет этого...
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24.05.2024 12:37 Ответить
НАТО може знищити кацапсьу економіку , думаю , десь за тиждень.
Але є одне "НІ". У кацапів 5000+ ядерних ракет.
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24.05.2024 12:56 Ответить
Не сомневайтесь. У рф нет шансов.
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24.05.2024 13:16 Ответить
Проковтнути - ні. Але погризти може капітально.
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24.05.2024 12:37 Ответить
Орбан хочєт "новічка"?)
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24.05.2024 12:37 Ответить
"А еще он обозвал хутина земляным червяком... "

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24.05.2024 12:55 Ответить
Він головує з 1.06. у Раді ЄС. Буде її розпускати, срати-мазати, приєднувати рюріковіча гєлєнджикського....
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24.05.2024 12:57 Ответить
Здесь играем, здесь не играем.
Здесь рыбу заворачивали.

нє пройдьот - є пані фон Урсула
вона уйобському пройдохє кишки виверне
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24.05.2024 15:28 Ответить
Навіть Україну? Якби на місті України була мадярщина, то ***** вже давно б її зжер, перетравив та висрав і забув шо така була...
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24.05.2024 12:38 Ответить
він її вже сжер
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24.05.2024 12:40 Ответить
А зараз висерає через рота орбана
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24.05.2024 12:42 Ответить
Новые речи для слива в СМИ из кремля пришли ?
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24.05.2024 12:38 Ответить
ось що куля у фіцо животворяща робить! 😁
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24.05.2024 12:38 Ответить
Угорщина за три дні??? Х_й там! Дві-три години!
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24.05.2024 12:39 Ответить
Вітя мабуть зрозумів шо висмоктать з х ... ***** він біль ничого не зможе тому така риторіка пішла?
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24.05.2024 12:40 Ответить
Яка пішла? Він просто хоче здриснути від колективної відповідальності в НАТО. І хоче наголосити, що Україна й без ЄС справиться, то й підтримувати її нічого.
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24.05.2024 12:51 Ответить
Якщо Орбан твк говорить значить щось знає...можливо кацаби таки готують десь провокацію...а Китай тим часом відволікає увагу світу ситуацією з Тайванем...
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24.05.2024 12:40 Ответить
А путлєр у пюрера ....соувпадєніє?
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24.05.2024 12:44 Ответить
Враховуючи постійні вагання країн НАТО та деструктивні дії таких як Орган та Фіцо, росія легко може наважитися напасти на одну з країн НАТО, яка поближче до самої росії
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24.05.2024 12:41 Ответить
"Прєткі із-за Волгі"...
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24.05.2024 12:42 Ответить
і тут, після раїсі і фіцо, орбан зрозумів, що у нього більше нема мети, є тільки шлях. не довгий шлях.
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24.05.2024 12:46 Ответить
Тим більше аргументів на вихід! Бабло зекономите! З братушками сольйотєсь в єдіном екстазє навєкі!
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24.05.2024 12:47 Ответить
Так він правий. А в українців якесь роздвоєння особистості.
Одночасно писати, що кацапи це орки, тупі, в них закінчується залізо, тому скоро перемога, західне озброєння краще їхнього, вони 10 років беруть Авдіївку і так далі...
А потім що якщо Україна програє, то вони одразу візьмуть Варшаву, Берлін та Париж за рік.
Тут треба оприділятись.
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24.05.2024 12:48 Ответить
Якщо ми програєм, то військомати в кацапстані будуть забиті кацапськими добровольцями, а військовопридатні чоловіки в ЄС здриснуть моментально з країни. Навіть у "націоналістичній" Польщі , згідно з опитуванням, готові воювати за свою країну не більше 16%. А Берлін... Про що ви говорите! За трі дня, в реалє. Бєз іроніі.
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24.05.2024 15:13 Ответить
Авже ж, авже ж.
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24.05.2024 15:45 Ответить
Куля багато що змінює в голові. Навіть якщо прилетіла в Фіцо.
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24.05.2024 12:50 Ответить
Орбан жалкує, що кацапія ніяк не може перемогти Україну
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24.05.2024 12:53 Ответить
Ну, тебе вона б проковтнула, і не помітила би - воно захід, хряк угорський
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24.05.2024 12:54 Ответить
Без команди таке не тяфкне.
Мабуть, русня побачила, що Захід таки почав розкочегарювати свій ВПК.
Тому треба розслабити на старті: та ви нє кіпєшітє, ша, ні для кого ми угрози нє прєдставляєм, смотрітє, даже Украіну трєтій год одолєть нє можєм.
Я не вважаю логічним, що росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ.
А якщо всередині ЄС спалахне ісламська революція? Не дарма русня роками накачувала всі країни Європи муслімами.
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24.05.2024 12:58 Ответить
Той випадок коли навіть зламані годинники два рази на добу показують правильний час.
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24.05.2024 12:59 Ответить
Це що на нього так повпливало?
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24.05.2024 13:01 Ответить
Скільки років йому було в 1956-му році?
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24.05.2024 13:03 Ответить
В 56-му його ще й проекті не було.
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24.05.2024 13:23 Ответить
шо, не допомогли кацапи із великою вугрією?
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24.05.2024 13:06 Ответить
Навіть Україну...

Довбень. Великою помилкою путена було почати з України. Інакше в тебе вже був би російський паспорт (якщо, звісно, ти його може і так вже маєш)
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24.05.2024 13:07 Ответить
Плешивий працює в ЄС не з ісламістами,а з правими і нациками,типу Орбана,Лепен,ітп в Німетчині в Польщі,і дійсно з НАТО воювати не буде,але ЄС хоче розвалити з середини.
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24.05.2024 13:08 Ответить
Орбан не хочет к фицо?)) Видимо пригорает попец. Приходится решить с кем он и кто его защищает.
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24.05.2024 13:13 Ответить
Удар в спину срущему-в-чемодан!
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24.05.2024 13:25 Ответить
Це йому Фіно підказав?
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24.05.2024 13:25 Ответить
...Фіцо
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24.05.2024 13:27 Ответить
Согласен. Если они не справляются с Украиной, что будет когда они встретятся с современными западными армиями. Всегда вызывало улыбку когда когда кацапскую бомж-армию называли угрозой НАТО.
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24.05.2024 13:29 Ответить
Улибку. Коли кацапня попре незважаючи на гори своїх трупів на країни Балтії, то улибка швидко зникне. Пошукайте що порекомендувала Естонія своєму цивільному населенню у разі початку захвату країни кацапнею. Відкрито не показувати невдовольство, не сперечатись, не гнівити і в ніякому разі не вдаватись до збройного опору. Тож хто і як буде тримати кацапню?
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24.05.2024 14:40 Ответить
расхерачат впк кацапов с авиации и на том войне для окопного орчья и закончиться,никто с ними играться в окопные войны аля верден не будет,это только тут 2 обосратая армия шифером танчики облепливает чтобы не с первого а со второго раза фпшка *******,нано технологии аналоговнеты.
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24.05.2024 16:22 Ответить
Гражданские это не армия. Их надо беречь. Это обязанность каждой цивилизованной страны.
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25.05.2024 08:09 Ответить
Яка гнида. Фу.
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24.05.2024 13:30 Ответить
Але наперед ***** не думає і допомагати Україні не хоче. Якщо Україна програє, то за кілька років Європі загрожуватиме вже не російська армія, а по суті "радянська" армія. Тоді йому теж буде здаватися малоймовірним такий напад?
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24.05.2024 13:34 Ответить
В Угорщині немає письменників? В Україні точно немає.
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24.05.2024 13:47 Ответить
Для переобувания Орбан уже начал развязывать шнурки...
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24.05.2024 13:48 Ответить
Тут орбан фактично пинає мордор але висновок - не готуватись до вторгнення кацапів в Європу.
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24.05.2024 13:49 Ответить
Схоже, орбану не дають спокою фіцині лаври...
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24.05.2024 13:55 Ответить
Все на Западе это прекрасно знают. Поэтому и не чешутся.
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24.05.2024 14:13 Ответить
Орбан демагог. Російський гітлер вестиме війну залякуванням. Якщо йому вдасться залякати Захід і примусити здати Україну, то він продовжуватиме залякувати своєю ядерною зброєю і вимагатиме здачі територій, проходів до Калінграда тощо. І так триватиме дотепер, поки гітлер не отримає в морду.
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24.05.2024 14:20 Ответить
Наш чувак, задів Пупу за живе.
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24.05.2024 14:48 Ответить
Хамельон. Юла. По другому заговорил.... СЛАВА ЗСУ!
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24.05.2024 14:48 Ответить
Та да. На початку війни говорили скільки часу кожна з країн може протриматись. Не довго.
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24.05.2024 14:53 Ответить
так то тв пропагандонского насмотрелись про аналоговнеты,а по факту как была мясной армией так и осталась с воровством и пьянством.даже америкосы офигели как их ********* с прогнозами и иследовании лапотной армии
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24.05.2024 16:25 Ответить
Орбан зламався. Несіть іншого. Вялічіє Рассєюшкі поправ.
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24.05.2024 15:22 Ответить
А шо случілось, Орбан? Перевзуваємось наскаку? Боїшся за Фіцо і Раїсьою наступним бути?🤔🤣
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24.05.2024 15:49 Ответить
орбан захворів на цинтулгію??
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24.05.2024 16:32 Ответить
Рф Может нато и не захватит, а Венгрию очень быстро и легко, и погонят венгерских мужиков в Российскую армию, убивать своих соседей, как это случилось в лнр и ДНР
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24.05.2024 16:54 Ответить
Чувак отримав шифрограмму з кремля та черговий фін. транш.
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24.05.2024 17:43 Ответить
Наразі НАТО є єдиною гарантією безпеки орбанівської Угорщини, як не крути. І орбанівської Словаччини на додачу. Якби не НАТО, пес таки відповів би за слова.
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24.05.2024 22:46 Ответить
 
 