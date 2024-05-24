РФ, которая не может победить даже Украину, вряд ли способна "проглотить" Запад. Шансы на это очень малы, - Орбан
Опасения, что Россия совершит нападение на любого члена НАТО, являются безосновательными. Война в Украине, которая длится уже третий год, показала пределы возможностей российских войск.
Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в традиционном пятничном интервью государственному радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.
Он отметил, что российские военные "ведут серьезную и тяжелую войну с украинцами".
"Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это уже сделали", - сказал Орбан.
По его словам, военный потенциал НАТО значительно превышает военный потенциал Украины, поэтому маловероятно, что Россия или любая другая страна нападет на НАТО.
"Я не считаю логичным, что Россия, которая не может победить даже Украину, вдруг придет и проглотит весь западный мир. Шансы на это чрезвычайно малы", - подчеркнул глава венгерского правительства.
Орбан добавил, что рассматривает заявления об угрозах России напасть на членов НАТО как прелюдию к более глубокому вовлечению Запада в войну в Украине.
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Але є одне "НІ". У кацапів 5000+ ядерних ракет.
Здесь рыбу заворачивали.
нє пройдьот - є пані фон Урсула
вона уйобському пройдохє кишки виверне
Одночасно писати, що кацапи це орки, тупі, в них закінчується залізо, тому скоро перемога, західне озброєння краще їхнього, вони 10 років беруть Авдіївку і так далі...
А потім що якщо Україна програє, то вони одразу візьмуть Варшаву, Берлін та Париж за рік.
Тут треба оприділятись.
Мабуть, русня побачила, що Захід таки почав розкочегарювати свій ВПК.
Тому треба розслабити на старті: та ви нє кіпєшітє, ша, ні для кого ми угрози нє прєдставляєм, смотрітє, даже Украіну трєтій год одолєть нє можєм.
Я не вважаю логічним, що росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ.
А якщо всередині ЄС спалахне ісламська революція? Не дарма русня роками накачувала всі країни Європи муслімами.
Довбень. Великою помилкою путена було почати з України. Інакше в тебе вже був би російський паспорт (якщо, звісно, ти його може і так вже маєш)