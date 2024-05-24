РФ, которая не может победить даже Украину, вряд ли способна "проглотить" Запад. Шансы на это очень малы, - Орбан

Опасения, что Россия совершит нападение на любого члена НАТО, являются безосновательными. Война в Украине, которая длится уже третий год, показала пределы возможностей российских войск.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в традиционном пятничном интервью государственному радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

Он отметил, что российские военные "ведут серьезную и тяжелую войну с украинцами".

"Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это уже сделали", - сказал Орбан.

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По его словам, военный потенциал НАТО значительно превышает военный потенциал Украины, поэтому маловероятно, что Россия или любая другая страна нападет на НАТО.

"Я не считаю логичным, что Россия, которая не может победить даже Украину, вдруг придет и проглотит весь западный мир. Шансы на это чрезвычайно малы", - подчеркнул глава венгерского правительства.

Орбан добавил, что рассматривает заявления об угрозах России напасть на членов НАТО как прелюдию к более глубокому вовлечению Запада в войну в Украине.

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