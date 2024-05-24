Распространяла российские фейки о "биолабораториях" в Украине и "сеть продажи русскоязычных детей": жительнице Закарпатья сообщили о подозрении

В Закарпатской области правоохранители разоблачили женщину, которая распространяла российскую пропаганду в социальных сетях.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, жительница Закарпатья на своей странице в одной из социальных сетей распространяла публикации провокационного содержания, осуществляя психологическое воздействие на неограниченный круг читателей.

Фейки о "биолабораториях" и "продаже русскоязычных детей"

"Женщина распространяла российские фейки о наличии на территории нашего государства "биолабораторий по изготовлению биологического оружия" и "сети продажи русскоязычных детей", которые якобы и привели к необходимости начать "СВО". Также закарпатка публиковала видео, в которых содержались обвинения, что мирное население Мариуполя расстреливали украинские военные", - говорится в сообщении.

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Что грозит жительнице Закарпатья?

Выводы судебно-лингвистической экспертизы подтвердили в постах женщины наличие состава преступления.

Соответственно жительнице Берегово сообщено о подозрении в распространении материалов с оправданием, признанием правомерной, отрицанием вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

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