Распространяла российские фейки о "биолабораториях" в Украине и "сеть продажи русскоязычных детей": жительнице Закарпатья сообщили о подозрении
В Закарпатской области правоохранители разоблачили женщину, которая распространяла российскую пропаганду в социальных сетях.
Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, жительница Закарпатья на своей странице в одной из социальных сетей распространяла публикации провокационного содержания, осуществляя психологическое воздействие на неограниченный круг читателей.
Фейки о "биолабораториях" и "продаже русскоязычных детей"
"Женщина распространяла российские фейки о наличии на территории нашего государства "биолабораторий по изготовлению биологического оружия" и "сети продажи русскоязычных детей", которые якобы и привели к необходимости начать "СВО". Также закарпатка публиковала видео, в которых содержались обвинения, что мирное население Мариуполя расстреливали украинские военные", - говорится в сообщении.
Что грозит жительнице Закарпатья?
Выводы судебно-лингвистической экспертизы подтвердили в постах женщины наличие состава преступления.
Соответственно жительнице Берегово сообщено о подозрении в распространении материалов с оправданием, признанием правомерной, отрицанием вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
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https://uzhhorod.rayon.in.ua/news/707443-golova-zakarpatskoi-federatsii-legkoi-atletiki-zasvitivsya-u-olimpiytsi-rf-i-vislovivsya-za-vidokremlennya-zakarpattya Голова Закарпатської федерації легкої атлетики засвітився у олімпійці РФ і висловився за відокремлення Закарпаття
Сівкович з ригоАНАЛАМИ з ВРУ, це теж продовжують робити, і сьогодні!
Бойко із шуфричем, можуть це пояснити, на чергову шоу, у отого заробітчанина в Україні, шустера… Ох і ну ШУСТРИВ він бабла з Українців!..
Там сепаров и местных и "пересенцев" под легендой хоть греблю гати!
Жаль что сбу и все правительство недееспособные!((