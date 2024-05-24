РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7825 посетителей онлайн
Новости
2 817 12

Распространяла российские фейки о "биолабораториях" в Украине и "сеть продажи русскоязычных детей": жительнице Закарпатья сообщили о подозрении

Підозра мешканці Закарпаття за поширення російських фейків

В Закарпатской области правоохранители разоблачили женщину, которая распространяла российскую пропаганду в социальных сетях.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, жительница Закарпатья на своей странице в одной из социальных сетей распространяла публикации провокационного содержания, осуществляя психологическое воздействие на неограниченный круг читателей.

Фейки о "биолабораториях" и "продаже русскоязычных детей"

"Женщина распространяла российские фейки о наличии на территории нашего государства "биолабораторий по изготовлению биологического оружия" и "сети продажи русскоязычных детей", которые якобы и привели к необходимости начать "СВО". Также закарпатка публиковала видео, в которых содержались обвинения, что мирное население Мариуполя расстреливали украинские военные", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны соратники Медведчука, которые работали в проекте "Другая Украина", - СБУ. ФОТОрепортаж

Что грозит жительнице Закарпатья?

Выводы судебно-лингвистической экспертизы подтвердили в постах женщины наличие состава преступления.

Соответственно жительнице Берегово сообщено о подозрении в распространении материалов с оправданием, признанием правомерной, отрицанием вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Читайте также: Обвинял в войне НАТО и утверждал, что Закарпатье - не Украина: СБУ разоблачила пропагандиста с Волыни

Автор: 

пропаганда (3673) подозрение (486) Закарпатская область (2582)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
**** шуфрєчя?
показать весь комментарий
24.05.2024 13:08
+7
І хтось в це вірить, в бойових гусей та комарів, дикі люди..
показать весь комментарий
24.05.2024 13:10
+5
А цього підараса у вулик кинути не треба?

https://uzhhorod.rayon.in.ua/news/707443-golova-zakarpatskoi-federatsii-legkoi-atletiki-zasvitivsya-u-olimpiytsi-rf-i-vislovivsya-za-vidokremlennya-zakarpattya Голова Закарпатської федерації легкої атлетики засвітився у олімпійці РФ і висловився за відокремлення Закарпаття
показать весь комментарий
24.05.2024 13:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що загрожує?
показать весь комментарий
24.05.2024 13:03 Ответить
**** шуфрєчя?
показать весь комментарий
24.05.2024 13:08 Ответить
Как закарпатье ? Там же патриотично мовное население живет .
показать весь комментарий
24.05.2024 13:09 Ответить
А що скажуть ті, хто верещить "на данбасі всі сєпари, хай їх убивають, не шкода". А з Закарпаттям що не так?
показать весь комментарий
24.05.2024 16:41 Ответить
І хтось в це вірить, в бойових гусей та комарів, дикі люди..
показать весь комментарий
24.05.2024 13:10 Ответить
Вона все переплутала. А насправді у нас працюють мережі вільного продажу біологічної зброї та біолабораторії з виготовлення російськомовних дітей!
показать весь комментарий
24.05.2024 13:16 Ответить
А цього підараса у вулик кинути не треба?

https://uzhhorod.rayon.in.ua/news/707443-golova-zakarpatskoi-federatsii-legkoi-atletiki-zasvitivsya-u-olimpiytsi-rf-i-vislovivsya-za-vidokremlennya-zakarpattya Голова Закарпатської федерації легкої атлетики засвітився у олімпійці РФ і висловився за відокремлення Закарпаття
показать весь комментарий
24.05.2024 13:18 Ответить
Більше 11 років ведуть московіти війну проти України, а московське лайно в Україні, усіляко намагається допомогти прутіну зробити з України КОЛОНІЮ, як за часів совдепії!

Сівкович з ригоАНАЛАМИ з ВРУ, це теж продовжують робити, і сьогодні!
Бойко із шуфричем, можуть це пояснити, на чергову шоу, у отого заробітчанина в Україні, шустера… Ох і ну ШУСТРИВ він бабла з Українців!..
показать весь комментарий
24.05.2024 13:24 Ответить
Ахах.... А зачем этих детей будут покупать?)) чем они лучше других?)) пропаганда - уровня БОГ!
показать весь комментарий
24.05.2024 13:25 Ответить
То здайте її в ту біолабораторію для дослідів...
показать весь комментарий
24.05.2024 13:44 Ответить
на біо добриво
показать весь комментарий
24.05.2024 14:02 Ответить
Самая "недооцененная" область !
Там сепаров и местных и "пересенцев" под легендой хоть греблю гати!
Жаль что сбу и все правительство недееспособные!((
показать весь комментарий
24.05.2024 16:46 Ответить
 
 