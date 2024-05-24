Сбор 280 тыс. грн. на оборудование для 1 танковой бригады: Участники смогут выиграть флаг с автографом Залужного
Первая танковая бригада механизированного батальона нуждается в помощи с приобретением технического оборудования на 280 тыс. грн.
Об этом в Facebook сообщил черниговский волонтер Игорь Хонин, информирует Цензор.НЕТ.
Воинам нужны: передатчики, камеры, антенны, усилители, видеоприемник.
Среди участников сбора БО "Благотворительный Фонд "Чудо Сегодня" разыграют флаг Украины с подписью Валерия Залужного.
"Флаг будет разыгран с помощью функции Монобанка "Розыгрыш в Банке", среди донатов от 200 грн (например, 1000 грн - 5 шансов)", - добавил Хонин.
Реквизиты для помощи
Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/5vV1WSYJ9n
Номер карты банка
5375 4112 1750 0755
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+3 Andriy Ivchenko
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....без виконання цього завдання наші чергові вантажівки DAF Leyland 45.150, DAF YA 4442 та Foden 8*6 не потраплять до ЗСУ. І я зараз прошу допомогу у розв'язанні цієї проблеми.
Щомісяця під нашу СТО ми купуємо бочки моторних олив, ящики патрубків та підшипників, болтів та стяжок, акумуляторів та лампочок. Все те, без чого неможливий ремонт та відновлення цих вживаних авто з Європи. Це багато сотень тисяч гривень на місяць, щомісяця, місяць за місяцем. І ось зараз борги нагромадилися до критичного стану коли робота СТО під загрозою паузи до моменту розрахунку із постачальниками.
Акумулятори - борг 218 880 гривень
Запчастини - 233 184 та 114 466 гривень
Олії та технічні рідини - 212 760 гривень
Загальні борги за ремонт вантажівок - 779 290 гривень.
🔥🔥🔥Ми просимо про допомогу. У нас немає інших варіантів щодо цього завдання.
🔥🔥🔥Я прошу допомоги.
Наші ДАФи досить відомі на фронті, бригади терпляче стоять у черзі на отримання та ми можемо допомагати ще і ще. Але нам потрібно відремонтувати машини! У цьому проханні немає "маленька сума допомоги". Кожні 5 гривень на карту, кожні 5 доларів на пейпал - це якась гайка чи лампочка, це ще одна стяжка чи дошка на підлогу кузова.
Я дуже прошу допомогти. І я дуже вдячний за будь-яку допомогу, у тому числі й за допомогу у поширенні самої інформації.
Дякую!
💳 ПРИВАТ24: 5169 3305 2068 6400
💳 ІНШІ БАНКИ: 5375 4115 0177 8331
Неужели барабанщики,фонтанщики и асфальщики ничего не оставят ничего для армии?