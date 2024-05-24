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Удар РФ по типографии в Харькове: Криминалисты идентифицировали всех погибших по образцам ДНК

Криміналісти ідентифікували загиблих внаслідок удару по Харкову 23 травня 2024 року

Правоохранители установили личности всех 7 жертв, погибших в результате ракетного обстрела РФ харьковской типографии 23 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель следственного отдела полиции Сергей Болвинов.

"В течение ночи нам удалось установить личности всех погибших во время удара по типографии. 26-летнему харьковчанину пришлось предоставлять образцы ДНК, чтобы удостовериться - это его мать. Его мама работала в типографии машинисткой. Еще одну ее коллегу, также машинистку, также опознали только после сравнения анализов ДНК. Образцы предоставила 68-летняя мама. Криминалисты называют это семейным поиском", - рассказал он.

Как отмечается, по образцам ДНК дочерей специалисты идентифицировали еще двух работниц, которые на момент удара по типографии в Харькове были в цехе. Одна из них была печатником, другая машинисткой.

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Также еще одну женщину опознали по образцам ДНК родного брата.

Кроме того, криминалисты установили личность мужчины, работавшего укладчиком-упаковщиком. Его родителей полицейские разыскали в Сумах и вечером 23 мая взяли у них анализ.

Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения.

Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat. Есть погибшие и раненые работники.

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Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466) жертвы (2070)


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Ви прокляті кацапи на віки 😡
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24.05.2024 14:12 Ответить
якщо колись, дивлячись, як конає якийсь окупант в муках на нашій землі й в тебе чомусь зворушилось якесь співчуття.... згадай цю типографію та ще багато чого, на вибір..., й все пройде...
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24.05.2024 14:18 Ответить
Мне не верьте. Я могу оказаться кацапским ботом.
Сами наберите в ГУГЛе сколько длится генетическая экспертиза.
Хотя в военное время и число Π равно 4.
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24.05.2024 16:03 Ответить
 
 