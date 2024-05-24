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Новости Война
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Генштаб ВСУ: На фронте за год количество FPV-дронов выросло почти вчетверо

FPV-дрон

В течение последнего года на фронте количество средств БПЛА самолетного типа выросло почти втрое, а количество средств типа FPV выросло почти в 4 раза.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина заявил руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генерального штаба ВСУ полковник Иван Павленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если смотреть (по. - Ред.) фактам, то за последний год количество средств БПЛА самолетного типа (на фронте. - Ред.) выросло почти втрое, а количество средств типа FPV выросло почти в 4 раза. И мы понимаем, что это не остановится, что это - тенденция, которая развивается. Поэтому, в частности, умение людей, наших специалистов правильно применять наши средства, координировать их деятельность и т.д. очень важны", - отметил он.

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По его словам, беспилотные и роботизированные системы на глазах меняют саму парадигму войны. "Соответственно, и мы реагируем на развитие систем, которые могут эффективно противодействовать этим средствам - речь идет о средствах радиоэлектронной и киберборьбы", - заявил Павленко.

Отдельно руководитель Главного управления РЭБ Генштаба проинформировал, что в Украине уже созданы системы ситуационной осведомленности, которые дают возможность, в том числе, понимать, где находятся средства противника, где находятся свои средства, выявлять вражеские дроны и тому подобное.

Полковник сказал, что руководство ВСУ уделяет очень большое внимание развитию радиоэлектронной борьбы - в частности, растет количество соответствующих подразделений.

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"Введен дополнительный курс подготовки по радиоэлектронной и киберборьбе для неспециалистов, чтобы наши военнослужащие имели как минимум базовые знания по электромагнитному спектру, электронным средствам, как это все функционирует, а также - понимали базовые вопросы кибергигиены и киберзащиты. То есть, чтобы они понимали угрозы, которые несут в себе все современные электронные средства", - отметил он.

Автор: 

Генштаб ВС (6245) fvp-дрон (102)


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Топ комментарии
+5
Там один небритий ******** щось казав про 1 млн.дронів .
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24.05.2024 18:54
+3
А мало бути в десятеро за 40 мод. Грн. Чи може знову не вистачило?
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24.05.2024 18:40
+3
Не розумію у 4 разі відносно чого?
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24.05.2024 19:12
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Цікаво населення лідірує в постачанні чи ті хто повинен їх постачати до Війська?
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24.05.2024 18:29 Ответить
А мало бути в десятеро за 40 мод. Грн. Чи може знову не вистачило?
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24.05.2024 18:40 Ответить
передостаннього року держава закупила тільки один. а минулого року аж 4! але якщо порівнювати з останнім передвоєнним роком - 2013м, коли жодного не закупили, то це потужний крок!
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24.05.2024 18:41 Ответить
Там один небритий ******** щось казав про 1 млн.дронів .
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24.05.2024 18:54 Ответить
Там все небритые и шо интересно - все пи*доболы.
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24.05.2024 18:59 Ответить
Не розумію у 4 разі відносно чого?
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24.05.2024 19:12 Ответить
Як завжди - з 1913 роком.
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24.05.2024 23:06 Ответить
Підрахуї срані у 4 відносно 4...
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24.05.2024 19:15 Ответить
Тільки це все донорські дрони.
Сатаненко, Притула, порох, навіть кличко.
(Інші волонтери разом).
А де ж дрони від держави?
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24.05.2024 19:16 Ответить
Не кизди!
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24.05.2024 19:39 Ответить
Коротше - який відсоток від обіцяного у цьому році мілліона дронів вже посталено у військо?

Бо дві третини зборів у волонтерів як були, так і залишаються на дрони!
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24.05.2024 19:53 Ответить
Про що пан Іван Павленко верзе?Дронів стало більше в 4 рази порівняно з тими,що були в нього на весіллі?От як вірити інформації з Генерального штабу?
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24.05.2024 20:20 Ответить
завдяки волонтерам
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24.05.2024 21:51 Ответить
Генштаб, а дозвольте спитати, яким боком ви до цього маєте стосунок? Вихвалятися народними дронами багато навіть нештучного інтелекту не треба
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24.05.2024 22:56 Ответить
 
 