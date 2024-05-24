Генштаб ВСУ: На фронте за год количество FPV-дронов выросло почти вчетверо
В течение последнего года на фронте количество средств БПЛА самолетного типа выросло почти втрое, а количество средств типа FPV выросло почти в 4 раза.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина заявил руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генерального штаба ВСУ полковник Иван Павленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если смотреть (по. - Ред.) фактам, то за последний год количество средств БПЛА самолетного типа (на фронте. - Ред.) выросло почти втрое, а количество средств типа FPV выросло почти в 4 раза. И мы понимаем, что это не остановится, что это - тенденция, которая развивается. Поэтому, в частности, умение людей, наших специалистов правильно применять наши средства, координировать их деятельность и т.д. очень важны", - отметил он.
По его словам, беспилотные и роботизированные системы на глазах меняют саму парадигму войны. "Соответственно, и мы реагируем на развитие систем, которые могут эффективно противодействовать этим средствам - речь идет о средствах радиоэлектронной и киберборьбы", - заявил Павленко.
Отдельно руководитель Главного управления РЭБ Генштаба проинформировал, что в Украине уже созданы системы ситуационной осведомленности, которые дают возможность, в том числе, понимать, где находятся средства противника, где находятся свои средства, выявлять вражеские дроны и тому подобное.
Полковник сказал, что руководство ВСУ уделяет очень большое внимание развитию радиоэлектронной борьбы - в частности, растет количество соответствующих подразделений.
"Введен дополнительный курс подготовки по радиоэлектронной и киберборьбе для неспециалистов, чтобы наши военнослужащие имели как минимум базовые знания по электромагнитному спектру, электронным средствам, как это все функционирует, а также - понимали базовые вопросы кибергигиены и киберзащиты. То есть, чтобы они понимали угрозы, которые несут в себе все современные электронные средства", - отметил он.
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Сатаненко, Притула, порох, навіть кличко.
(Інші волонтери разом).
А де ж дрони від держави?
Бо дві третини зборів у волонтерів як були, так і залишаються на дрони!