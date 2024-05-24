РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8274 посетителя онлайн
Новости Война
5 189 25

Кулеба отреагировал на информацию о том, что Путин готов остановить войну на текущей линии фронта: диктатор РФ пытается сорвать саммит мира

Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на поточній лінії фронту

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал появление в СМИ информации о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов остановить войну против Украины на текущей линии фронта и начать переговоры. Дипломат убежден, что сейчас Путин не имеет никакого желания прекращать агрессию в отношении нашей страны.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению главы МИД Украины, Россия распространяет фальшивые сообщения о якобы готовности российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против нашего государства, чтобы сорвать Глобальный саммит мира. Он, как известно, запланирован на июнь в Швейцарии.

"Почему российские "источники" вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии соприкосновения? Все очень просто. Путин отчаянно пытается сорвать саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

Кулеба убежден, что сейчас руководитель РФ не собирается прекращать полномасштабную агрессию против Украины. Он отметил, что в то время, как в СМИ появляются сообщения о якобы готовности РФ к прекращению войны, российские войска продолжают атаковать Украину ракетами и беспилотниками.

Политик добавил, что "только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить Путина выбрать мир, а не войну".

Читайте также: Важно привлечь широчайший круг государств к первому Глобальному саммиту мира, - Зеленский

По словам Кулебы, именно поэтому так важно, чтобы на двухдневной конференции в Швейцарии "присутствовали как можно больше лидеров со всех континентов и частей света".

"Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира", - заявил дипломат.

Напомним, что ранее издание Reuters со ссылкой на четыре российских источника сообщило, что диктатор РФ Владимир Путин якобы готов остановить войну против Украины и начать переговоры о прекращении огня. Издание отмечает, что руководитель России якобы готов остановить войну в Украине путем договора о прекращении огня и, якобы, признанием текущих линий фронта.

Читайте также: Именно Путин решил продолжать войну в Украине. Он не готов к миру, - Макрон

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

Автор: 

путин владимир (31236) Кулеба Дмитрий (2880) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Пишуть що наші хлопці пішли у наступ під Харковом 🙏
показать весь комментарий
24.05.2024 18:36
+5
Трошки iсторїї. Ще одне нагадування про переговори і договори з Росією, і чим вони закінчуються....
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
Чим закінчились перемовини з росіює для Ічкерії та особисто для Джохара Дудаєва всі ми знаємо.
показать весь комментарий
24.05.2024 19:02
+3
Він не саміт хоче зірвати, він окуповані території хоче легалізувати. І щоб світ їх визнав за мордором.
показать весь комментарий
24.05.2024 18:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пишуть що наші хлопці пішли у наступ під Харковом 🙏
показать весь комментарий
24.05.2024 18:36 Ответить
А посилання можна?
показать весь комментарий
24.05.2024 18:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jdM0D6KY-aA&ab_channel=Espreso.TV Ловіть
показать весь комментарий
24.05.2024 18:47 Ответить
посилання на марафон?
показать весь комментарий
24.05.2024 18:50 Ответить
на Експерессо
показать весь комментарий
24.05.2024 18:50 Ответить
Ну це несерйозно.
показать весь комментарий
24.05.2024 18:51 Ответить
только лишние смерти, несопоставимы по ресурсам
показать весь комментарий
24.05.2024 19:27 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2024 18:41 Ответить
"Ну, на «нєт» так і йоршика нєт."
показать весь комментарий
24.05.2024 18:57 Ответить
Так Путин тоже за мир. Прям ваш брат по разуму.
показать весь комментарий
24.05.2024 18:47 Ответить
Балабол. І це не тільки про Путіна ...
показать весь комментарий
24.05.2024 18:48 Ответить
Коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена зробити вибір на користь миру", - заявив дипломат.

Угу , розкається ,віддасть всі території, заплатитьрепарації і піде під трибунал ....
показать весь комментарий
24.05.2024 18:51 Ответить
А як він може саміт зірвати, якщо окупація чужих земель - вона і в Африці окупація?
показать весь комментарий
24.05.2024 18:52 Ответить
ваш ссяміт ніщо не зупинить, навіть якщо ніхто не прийде ссятимите в очі й далі
показать весь комментарий
24.05.2024 18:55 Ответить
Він не саміт хоче зірвати, він окуповані території хоче легалізувати. І щоб світ їх визнав за мордором.
показать весь комментарий
24.05.2024 18:56 Ответить
Зробимо перерву для кацапів - буде чергова зміна конституції рф. Для розширення територій: Полтавська, Харківська, Сумська.
показать весь комментарий
24.05.2024 19:02 Ответить
Трошки iсторїї. Ще одне нагадування про переговори і договори з Росією, і чим вони закінчуються....
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
Чим закінчились перемовини з росіює для Ічкерії та особисто для Джохара Дудаєва всі ми знаємо.
показать весь комментарий
24.05.2024 19:02 Ответить
Саміт без США Китаю - це - а побалакати
показать весь комментарий
24.05.2024 19:13 Ответить
Як можна зірвати ніщо де мова буде ні про що?
показать весь комментарий
24.05.2024 19:16 Ответить
Чого вони не заявляють (зеленскіє жабенятки) ЩО ВОНИ ОЧІКУЮТЬ ВІД саміту конкретно ? Стоп війні або біла ганчірка ***** ? А відповідь проста: очікування не можна оголошувати, бо у разі відсутності результату ТРЕБА ВІДПОВІДАТИ українському народу: куди бабло закопали, бісові діти ?
показать весь комментарий
24.05.2024 19:18 Ответить
Політик додав, що "лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити Путіна обрати мир, а не війну".

============
Як? Ну засудять його і виявлять глибоку стурбованість. І що? Куйлу стане соромно і він виведе звідусіль війська?
показать весь комментарий
24.05.2024 19:20 Ответить
Цей саміт - чергова нагода для усіляких бюрократів скататися до Швейцарії на пару днів, щоб знову закликати, підтримати та занепокоїтись. А наш випускатель потужних відосіків з шоблою продають це нам як величайшу перемогу.
показать весь комментарий
24.05.2024 19:23 Ответить
А чего его срывать? Не, пусть сами обосрутся со своими мимарандумами об пустой болтовне.
показать весь комментарий
24.05.2024 20:08 Ответить
Ще один стратег- кульбеба!!!
показать весь комментарий
24.05.2024 23:22 Ответить
 
 