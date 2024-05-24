Кулеба отреагировал на информацию о том, что Путин готов остановить войну на текущей линии фронта: диктатор РФ пытается сорвать саммит мира
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал появление в СМИ информации о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов остановить войну против Украины на текущей линии фронта и начать переговоры. Дипломат убежден, что сейчас Путин не имеет никакого желания прекращать агрессию в отношении нашей страны.
Об этом Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению главы МИД Украины, Россия распространяет фальшивые сообщения о якобы готовности российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против нашего государства, чтобы сорвать Глобальный саммит мира. Он, как известно, запланирован на июнь в Швейцарии.
"Почему российские "источники" вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии соприкосновения? Все очень просто. Путин отчаянно пытается сорвать саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.
Кулеба убежден, что сейчас руководитель РФ не собирается прекращать полномасштабную агрессию против Украины. Он отметил, что в то время, как в СМИ появляются сообщения о якобы готовности РФ к прекращению войны, российские войска продолжают атаковать Украину ракетами и беспилотниками.
Политик добавил, что "только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить Путина выбрать мир, а не войну".
По словам Кулебы, именно поэтому так важно, чтобы на двухдневной конференции в Швейцарии "присутствовали как можно больше лидеров со всех континентов и частей света".
"Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира", - заявил дипломат.
Напомним, что ранее издание Reuters со ссылкой на четыре российских источника сообщило, что диктатор РФ Владимир Путин якобы готов остановить войну против Украины и начать переговоры о прекращении огня. Издание отмечает, что руководитель России якобы готов остановить войну в Украине путем договора о прекращении огня и, якобы, признанием текущих линий фронта.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
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Угу , розкається ,віддасть всі території, заплатитьрепарації і піде під трибунал ....
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
Чим закінчились перемовини з росіює для Ічкерії та особисто для Джохара Дудаєва всі ми знаємо.
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Як? Ну засудять його і виявлять глибоку стурбованість. І що? Куйлу стане соромно і він виведе звідусіль війська?