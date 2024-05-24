Кулеба отреагировал на информацию о том, что Путин готов остановить войну на текущей линии фронта: диктатор РФ пытается сорвать саммит мира

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал появление в СМИ информации о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов остановить войну против Украины на текущей линии фронта и начать переговоры. Дипломат убежден, что сейчас Путин не имеет никакого желания прекращать агрессию в отношении нашей страны.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению главы МИД Украины, Россия распространяет фальшивые сообщения о якобы готовности российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против нашего государства, чтобы сорвать Глобальный саммит мира. Он, как известно, запланирован на июнь в Швейцарии.

"Почему российские "источники" вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии соприкосновения? Все очень просто. Путин отчаянно пытается сорвать саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

Кулеба убежден, что сейчас руководитель РФ не собирается прекращать полномасштабную агрессию против Украины. Он отметил, что в то время, как в СМИ появляются сообщения о якобы готовности РФ к прекращению войны, российские войска продолжают атаковать Украину ракетами и беспилотниками.

Политик добавил, что "только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить Путина выбрать мир, а не войну".

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По словам Кулебы, именно поэтому так важно, чтобы на двухдневной конференции в Швейцарии "присутствовали как можно больше лидеров со всех континентов и частей света".

"Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира", - заявил дипломат.

Напомним, что ранее издание Reuters со ссылкой на четыре российских источника сообщило, что диктатор РФ Владимир Путин якобы готов остановить войну против Украины и начать переговоры о прекращении огня. Издание отмечает, что руководитель России якобы готов остановить войну в Украине путем договора о прекращении огня и, якобы, признанием текущих линий фронта.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.