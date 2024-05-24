США не ожидают, что Украина получит приглашение к членству в НАТО на саммите в Вашингтоне, - Госдепартамент

США не ожидают решений на саммите НАТО в Вашингтоне в июле относительно приглашения Украины к членству в Альянсе.

Об этом заявил в пятницу во время онлайн-брифинга помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не ожидаем, что Украина получит приглашение присоединиться к НАТО, но мы думаем, что будет существенная демонстрация поддержки Украины - в то время, как она прилагает усилия, чтобы победить в войне", - отметил представитель Госдепа.

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Он уточнил, что речь идет о последовательной поддержке НАТО в развитии будущих Вооруженных сил Украины, а также в проведении реформ, необходимых для того, чтобы она могла присоединиться к ЕС и "как можно скорее перейти мост к членству в НАТО".

Напомним, 9-10 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Ожидается, что ситуация вокруг вторжения России в Украину станет одной из главных фокусов внимания на встрече в столице США.