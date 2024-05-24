США не ожидают, что Украина получит приглашение к членству в НАТО на саммите в Вашингтоне, - Госдепартамент
США не ожидают решений на саммите НАТО в Вашингтоне в июле относительно приглашения Украины к членству в Альянсе.
Об этом заявил в пятницу во время онлайн-брифинга помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не ожидаем, что Украина получит приглашение присоединиться к НАТО, но мы думаем, что будет существенная демонстрация поддержки Украины - в то время, как она прилагает усилия, чтобы победить в войне", - отметил представитель Госдепа.
Он уточнил, что речь идет о последовательной поддержке НАТО в развитии будущих Вооруженных сил Украины, а также в проведении реформ, необходимых для того, чтобы она могла присоединиться к ЕС и "как можно скорее перейти мост к членству в НАТО".
Напомним, 9-10 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Ожидается, что ситуация вокруг вторжения России в Украину станет одной из главных фокусов внимания на встрече в столице США.
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- А звідки ти знаєш?
- Бо я не дам!
- Чому?
- Бо ми не дамо їм перейти міст, щоб дістатися місця, де ми тримаємо їжу!
Словом, США тут ні до чого
Хіба США просто якийсь статист у НАТО?
Смішно. І сумно за те, як наддержава перетворилася на якусь "албанію".
І це означає: путіне, можеш не хвилюватися --вбивай, вбивай, вбивай!
Мабуть штати такого не очікували. Вони ж все перевіряють. І здається мені у них великі питання до влади і їхніх родин. Ну проілюструю наш бомонд. З такими в НАТО не візьмуть.
Сівкович з мертвечуком і деркачем!!! Сміються над цим…
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