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США не ожидают, что Украина получит приглашение к членству в НАТО на саммите в Вашингтоне, - Госдепартамент

США

США не ожидают решений на саммите НАТО в Вашингтоне в июле относительно приглашения Украины к членству в Альянсе.

Об этом заявил в пятницу во время онлайн-брифинга помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не ожидаем, что Украина получит приглашение присоединиться к НАТО, но мы думаем, что будет существенная демонстрация поддержки Украины - в то время, как она прилагает усилия, чтобы победить в войне", - отметил представитель Госдепа.

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Он уточнил, что речь идет о последовательной поддержке НАТО в развитии будущих Вооруженных сил Украины, а также в проведении реформ, необходимых для того, чтобы она могла присоединиться к ЕС и "как можно скорее перейти мост к членству в НАТО".

Напомним, 9-10 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Ожидается, что ситуация вокруг вторжения России в Украину станет одной из главных фокусов внимания на встрече в столице США.

Автор: 

Госдепартамент США (1826) членство в НАТО (1509)


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Топ комментарии
+19
Який витончений стиль! Тобто не ми не дамо запрошення, а Україна його не отримає.
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24.05.2024 20:51
+11
Сполученим штатам пофігу на Україну. В них власні інтереси, ми для них лище прокладка між Європою та Козляндією
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24.05.2024 20:54
+10
Що означає "...ми не очікуємо..."

Хіба США просто якийсь статист у НАТО?

Смішно. І сумно за те, як наддержава перетворилася на якусь "албанію".
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24.05.2024 20:53
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24.05.2024 20:51 Ответить
так а кто вам доктор? 30 лет было. Литва за 13 управилась, например. Правда там не выбирали президентами красных директоров, савецких бухгалтеров и дважды несудимых уголовников. Так что так, возможно только внуки, да.
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25.05.2024 01:06 Ответить
Який витончений стиль! Тобто не ми не дамо запрошення, а Україна його не отримає.
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24.05.2024 20:51 Ответить
- Він не буде його їсти!
- А звідки ти знаєш?
- Бо я не дам!
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24.05.2024 20:55 Ответить
Опередили, пан Коцький. Это лучшее сравнение к такому заявлению
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24.05.2024 21:31 Ответить
Так, цей анекдот про сало і афроафриканця одразу спадає на думку...
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24.05.2024 21:56 Ответить
- Ми не очікуємо, що вони отримають запрошення їсти!
- Чому?
- Бо ми не дамо їм перейти міст, щоб дістатися місця, де ми тримаємо їжу!
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25.05.2024 01:00 Ответить
Мабуть США вважають, що запросити Україну до НАТО має Литва чи Естонія, але вони цього не зроблять, хоча США очікують саме на такі дії цих країн...

Словом, США тут ні до чого
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24.05.2024 20:56 Ответить
"США не очікують, що Україна отримає запрошення до членства в НАТО... але... буде суттєва демонстрація". Джерело:
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24.05.2024 20:53 Ответить
Що означає "...ми не очікуємо..."

Хіба США просто якийсь статист у НАТО?

Смішно. І сумно за те, як наддержава перетворилася на якусь "албанію".
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24.05.2024 20:53 Ответить
А вам бы хотелось услышать "Я РЕШИЛ ПОКА НЕ ПРИГЛАШАТЬ!"? Тогда бы была не якась Албания? Дипломаты говорят дипломатическим языком.
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25.05.2024 01:09 Ответить
Зрозуміло. Тільки "діпломатічЄскій_єзиґ" у них лише в розмовах, коли щось адресують новітньому гітлеру-путіну.

І це означає: путіне, можеш не хвилюватися --вбивай, вбивай, вбивай!
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25.05.2024 19:44 Ответить
Сполученим штатам пофігу на Україну. В них власні інтереси, ми для них лище прокладка між Європою та Козляндією
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24.05.2024 20:54 Ответить
Під час правління Трампа США буде пофігу і на Європу.
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24.05.2024 20:57 Ответить
*****. Тільки під прапором США.
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24.05.2024 20:56 Ответить
Звичайно. Це тільки наші могли таке самі собі придумати, вписати все це куди тільки можна, розвісити прапорці на своїх мізках. Вирішили в Конституцію впхнути невпихуемое, а їх раз і обламали.
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24.05.2024 20:56 Ответить
Наші вписали, щоб ненаші в нашому уряді не зробили ловкий фінт в протилежну сторону. Як мінімум, щоб це було тяжче зробити.
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24.05.2024 21:12 Ответить
По Фрейду,ми не очікуємо бо ми ж самі не запросимо.
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24.05.2024 20:56 Ответить
Дружину Буданова бачили ?
Мабуть штати такого не очікували. Вони ж все перевіряють. І здається мені у них великі питання до влади і їхніх родин. Ну проілюструю наш бомонд. З такими в НАТО не візьмуть.
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24.05.2024 21:00 Ответить
Шикуйсь!Струнко! Вільно! Верхніми варениками вперед кроком руш!
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24.05.2024 21:14 Ответить
ну і хто з них обох двох гоміашвілі? )
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24.05.2024 21:30 Ответить
Дама в чорному. Видно ж по губах, що ранг у неї товщий
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25.05.2024 07:10 Ответить
Нащо плюватися калом в США??? Що робить українська дипломатія, де-факто очолювана Єрмаком, щоб Україна отримала хоча б ПДЧ з НАТО??? НІЧОГО!!! Де наші постійні офіційні заяви, де зустрічі Єрмака на вищому рівні з керівництвом НАТО чи США щодо набуття Україною хоча ПДЧ? Нам лише показують обурливі відосики у виконанні найвеличнішого імітатора **********, мовляв "нас в НАТО нє ждут". Але відосики це не офіційна позиція України, це інформаційний шлак для внутрішнього споживання, а ДЕ НАШІ ОФІЦІЙНІ ЗАЯВИ щодо бажання України приєднатися до НАТО??? Їх немає! Якби замість отого грандіозного окозамилювання з так званим "Глобальним самітом миру" ми такі ж самі потуги направили на отримання ПДЧ в НАТО то ми б його вже мали. А так виходить по принципу - кому більше треба? Нам чи Заходу? Та й до того ж Захід чудово бачить ХТО зараз рулить Україною і розуміє, що з цією шоблою крадіїв-зрадників яке там НАТО чи ЄС...
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24.05.2024 21:08 Ответить
💯
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24.05.2024 21:21 Ответить
Д'єрмак для США токсисний! Ще коли американці просили прибрати його.Прибрав? Ось і маємо результат!
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24.05.2024 21:54 Ответить
Ну яке, може бути, запрошення України до НАТО, після вагнергейту ЗЕЛІ з ОПУ, під патронатом єрмака+татарова+гетьманцева+баканова, та ще купи московських йолопів з Оманщини!!?
Сівкович з мертвечуком і деркачем!!! Сміються над цим…
Портнов з лукаш та лавринович і льовочкині, теж радіють результатам «ЗНАЧНИХ УСПІХІВ» приблуд95 щодо звільнення вагнерівців та беркутні, припинення судів по них, здачі нових територій України, знищення Українського воєнного керівництва по команді з московії…
Є результати, в ухилянта простроченого…
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24.05.2024 21:32 Ответить
Пішли ви до ..... з вашим запрошенням! Все одно, світ через таких куройо...в невпинно рухається до ядерної катастрофи! Може потім знов настане епоха відродження і нова цивілізація!!
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24.05.2024 21:45 Ответить
ще один ляпас нашому лідеру нації.І нам заодно
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24.05.2024 21:49 Ответить
Так це ж від вас злежить - ви від себе не очікуєте - це пздц
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24.05.2024 21:51 Ответить
Сцыки сцыки.
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24.05.2024 21:51 Ответить
Авжеж, США все ''очкує''-ескалація!
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24.05.2024 21:52 Ответить
Україна просто не потрібна в НАТО нікому. Все що НАТО може з неї отримати, воно вже отримує навіть коли України там немає.
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24.05.2024 22:11 Ответить
Під керівництвом злодіїв та брехунів,ніяку країну не запросять!
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24.05.2024 22:23 Ответить
А що заважає надати запрошення? Домовленості з пуйлом?
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24.05.2024 22:59 Ответить
Може "унеможливлення" вступу України в НАТО в обмін на "уможливлення" вступу Швеції та Фінляндії?
Путін на диво спокійно відреагував на суттєве збільшення довжини кордонів РФ з країнами НАТО... Була близько 1300 км, стала близько 2600 км.
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25.05.2024 01:14 Ответить
Что ни день, то очередной прокорур с имением в новостях, второе лицо страны- сын фсбэшника, , депутатка парламента публично называет высший генералитет беспомощными мясниками , и никто ей не перечит, ни генштаб ни сам главком, послом в США отправлена кухарка, министр обороны покупает яйца по тройной цене, но ***** это "Амеры сцы-сцы, очкуют, усрались, путьки забоялись", ага. Нарид-инфантил, вечно обижаемый чужими злыми дядьками.
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25.05.2024 01:19 Ответить
Каким боком сюда выборцы Байдена или кого еще?! А рот другим будешь закрывать тогда, когда побираться перестанешь,
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25.05.2024 03:10 Ответить
Викладач знає сотні способів як завалити студента на сесії.Навіть якщо цей студент круглий відмінник.Так само з НАТО.В 2008 році вони знайшли відмазки щоб Україну туди не прийняли,в 2014 то саме і в 2024 вже наперед знайшли.Лицемірне і ссикливе утворення,по нікчемності поступається тільки ООН.
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25.05.2024 03:15 Ответить
 
 