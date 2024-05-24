В течение дня на Сумщине зафиксировали 204 взрыва: враг атаковал 12 громад области из разного вооружения

В течение дня 24 мая российские захватчики совершили 31 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировали 204 взрыва на территории ряда громад области.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение дня враг из различного вооружения обстрелял 12 громад в Сумской области.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Миропольская громада: в течение дня здесь оккупанты били из минометов и артиллерии;

Краснопольская громада: здесь враг также обстреливал из минометов и артиллерии;

Юнаковская громада: зафиксированы минометные обстрелы;

Эсманская громада: враг бил из минометов, а также атаковал FPV-дроном;

Новослободская громада: россияне ударили из артиллерии;

Белопольская громада: рашисты били из артиллерии, атаковали FPV-дроном и сбросили боеприпасы типа ВОГ с БПЛА;

Великописаревская громада: захватчики били из минометов и артиллерии;

Речковская громада: враг атаковал FPV-дроном;

Шалыгинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел;

Территорию Зноб-Новгородской громады враг обстрелял из РСЗО "Град";

Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел;

На Хотинскую громаду оккупанты сбросили 3 мины.

Ситуация на Сумщине

Из-за усиления вражеских обстрелов власти Сумщины объявили об обязательной эвакуации двух городов на границе с Россией (Ворожба и Белополье).

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.

Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано. Однако враг ежедневно обстреливает приграничье Сумщины. Ранее глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Сумщины вдоль всей границы с интенсивностью 200-400 взрывов в сутки.

23 мая начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что сейчас российские захватчики не имеют достаточно сил для проведения наступательных действий на Сумщине.