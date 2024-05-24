В течение дня на Сумщине зафиксировали 204 взрыва: враг атаковал 12 громад области из разного вооружения
В течение дня 24 мая российские захватчики совершили 31 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировали 204 взрыва на территории ряда громад области.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение дня враг из различного вооружения обстрелял 12 громад в Сумской области.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Миропольская громада: в течение дня здесь оккупанты били из минометов и артиллерии;
- Краснопольская громада: здесь враг также обстреливал из минометов и артиллерии;
- Юнаковская громада: зафиксированы минометные обстрелы;
- Эсманская громада: враг бил из минометов, а также атаковал FPV-дроном;
- Новослободская громада: россияне ударили из артиллерии;
- Белопольская громада: рашисты били из артиллерии, атаковали FPV-дроном и сбросили боеприпасы типа ВОГ с БПЛА;
- Великописаревская громада: захватчики били из минометов и артиллерии;
- Речковская громада: враг атаковал FPV-дроном;
- Шалыгинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел;
- Территорию Зноб-Новгородской громады враг обстрелял из РСЗО "Град";
- Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел;
- На Хотинскую громаду оккупанты сбросили 3 мины.
Ситуация на Сумщине
Из-за усиления вражеских обстрелов власти Сумщины объявили об обязательной эвакуации двух городов на границе с Россией (Ворожба и Белополье).
Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.
Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано. Однако враг ежедневно обстреливает приграничье Сумщины. Ранее глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Сумщины вдоль всей границы с интенсивностью 200-400 взрывов в сутки.
23 мая начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что сейчас российские захватчики не имеют достаточно сил для проведения наступательных действий на Сумщине.
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