Удар РФ по типографии в Харькове: стали известны имена погибших работников типографии. ФОТО

В результате удара России по типографии в Харькове погибли семь работников типографии "Фактор-Друк".

Об этом сообщили на предприятии Printing house FactorDruk, передает Цензор.НЕТ.

"23 мая навсегда останется в истории типографии "Фактор-Друк" как трагическая дата. В результате удара российских ракет погибли 7 работников предприятия, еще 22 человека получили травмы различной степени. Ракета попала в центр большого цеха, из 4 тысяч квадратных метров разрушено более тысячи, повреждено оборудование, уничтожено более 45 тысяч экземпляров книг. Сейчас работа предприятия остановлена.

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До российского вооруженного вторжения на типографии работало более 450 рабочих. Коллектив предприятия всегда был словно большая семья, где ценят каждого, и всегда готовы прийти на помощь. Мы гордились тем, что на предприятии работают семейные династии, что многие специалисты, известные в печатном сообществе, профессионально росли именно у нас. Трагическая гибель семерых наших коллег стала для нас невосполнимой утратой.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Навсегда будем помнить их.

Храпина Татьяна, печатник-теснильщик

Строгий Роман, машинист приклеивающей машины

Риженко Светлана, брошюровщик

Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов

Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов

Минаева Анна, машинист комплектовочной машины

Шило Дмитрий, брошюровщик", - говорится в сообщении.





Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения. Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat.