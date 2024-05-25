Удар РФ по типографии в Харькове: стали известны имена погибших работников типографии. ФОТО
В результате удара России по типографии в Харькове погибли семь работников типографии "Фактор-Друк".
Об этом сообщили на предприятии Printing house FactorDruk, передает Цензор.НЕТ.
"23 мая навсегда останется в истории типографии "Фактор-Друк" как трагическая дата. В результате удара российских ракет погибли 7 работников предприятия, еще 22 человека получили травмы различной степени. Ракета попала в центр большого цеха, из 4 тысяч квадратных метров разрушено более тысячи, повреждено оборудование, уничтожено более 45 тысяч экземпляров книг. Сейчас работа предприятия остановлена.
До российского вооруженного вторжения на типографии работало более 450 рабочих. Коллектив предприятия всегда был словно большая семья, где ценят каждого, и всегда готовы прийти на помощь. Мы гордились тем, что на предприятии работают семейные династии, что многие специалисты, известные в печатном сообществе, профессионально росли именно у нас. Трагическая гибель семерых наших коллег стала для нас невосполнимой утратой.
Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Навсегда будем помнить их.
Храпина Татьяна, печатник-теснильщик
Строгий Роман, машинист приклеивающей машины
Риженко Светлана, брошюровщик
Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов
Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов
Минаева Анна, машинист комплектовочной машины
Шило Дмитрий, брошюровщик", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения. Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat.
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коли проїжджав Лівермор в Каліфорнії, то враження було село-селом а там національна лабораторія, де займаються термоядерним синтезом ; чи та ж сама Пасадена, де ракети проєктують в JPL - американці можуть жити в селі, а проєктувати XXII ст. - ну такі вже смаки.
Гадить, де її ще не спіймали УКРАЇНЦІ!! Страдательні, ви наші….
І не зараз.
Але отим "обуреним", які замість звинувачувати ворога-вбивцю, шукають вихід своєму страху, пишуть "чому Харків не евакуюють", "чому вони там працювали", "чому не в укритті", "чому під час тривоги" і будь-що завгодно,
я вам скажу: ви пишете будь-яку х..ню, бо вам лячно. Лячно звинувачувати винного, і ви звинувачуєте будь-кого, кого не страшно. Ви такі ж як кацапи: вам простіше звинувачувати непричтеного, ніж визнавати причину і ненавидіти справжнє зло.
Коли і якщо в ваші міста прийде руський мир, такі потвори як ви будете звинувачувати нацистів, україномовних і всіх хто не хотів йти на компроміс.