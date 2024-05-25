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Новости Война
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Удар РФ по типографии в Харькове: стали известны имена погибших работников типографии. ФОТО

В результате удара России по типографии в Харькове погибли семь работников типографии "Фактор-Друк".

Об этом сообщили на предприятии Printing house FactorDruk, передает Цензор.НЕТ.

"23 мая навсегда останется в истории типографии "Фактор-Друк" как трагическая дата. В результате удара российских ракет погибли 7 работников предприятия, еще 22 человека получили травмы различной степени. Ракета попала в центр большого цеха, из 4 тысяч квадратных метров разрушено более тысячи, повреждено оборудование, уничтожено более 45 тысяч экземпляров книг. Сейчас работа предприятия остановлена.

Также читайте: Удар РФ по типографии в Харькове: Криминалисты идентифицировали всех погибших по образцам ДНК

До российского вооруженного вторжения на типографии работало более 450 рабочих. Коллектив предприятия всегда был словно большая семья, где ценят каждого, и всегда готовы прийти на помощь. Мы гордились тем, что на предприятии работают семейные династии, что многие специалисты, известные в печатном сообществе, профессионально росли именно у нас. Трагическая гибель семерых наших коллег стала для нас невосполнимой утратой.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Навсегда будем помнить их.

Храпина Татьяна, печатник-теснильщик

Строгий Роман, машинист приклеивающей машины

Риженко Светлана, брошюровщик

Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов

Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов

Минаева Анна, машинист комплектовочной машины

Шило Дмитрий, брошюровщик", - говорится в сообщении.

Жертви ракетного удару Росії по типографії у Харкові
Типографія Фактор-Друк про загиблих працівників

Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения. Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat.

Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466) жертвы (2071) издательское дело (59) печать (16)


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Топ комментарии
+30
Баран, в Харкові прилітає і без тривог і за лічені сенкуди після. Йди вчи глобус
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25.05.2024 00:16
+14
Я не психотерапевт.
Але отим "обуреним", які замість звинувачувати ворога-вбивцю, шукають вихід своєму страху, пишуть "чому Харків не евакуюють", "чому вони там працювали", "чому не в укритті", "чому під час тривоги" і будь-що завгодно,
я вам скажу: ви пишете будь-яку х..ню, бо вам лячно. Лячно звинувачувати винного, і ви звинувачуєте будь-кого, кого не страшно. Ви такі ж як кацапи: вам простіше звинувачувати непричтеного, ніж визнавати причину і ненавидіти справжнє зло.
Коли і якщо в ваші міста прийде руський мир, такі потвори як ви будете звинувачувати нацистів, україномовних і всіх хто не хотів йти на компроміс.
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25.05.2024 01:48
+13
А в Україні є влада ?
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25.05.2024 00:18
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Правила форума Совет форумчан
Чому влада не евакуює з Харкова наукові інститути, вищі навчальні заклади, підприємства в більш безпечні регіони. Зелені виродки! Просіть гроші в дружніх країн на евакуацію! Чи ви тільки рахуєте трупи?
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25.05.2024 00:10 Ответить
А в Україні є влада ?
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25.05.2024 00:18 Ответить
а зачем это делать? в Харькове около 30-40 вузов, плюс много мелких колледжей, пту. Вывозить кого? студентов, которых нет? или преподавательский состав, который будет висеть на шее и его нужно содержать и делать дотации? тут простых людей ещё не всех эвакуировали из приграничья, а Вы про универы. Где они будут преподавать? в деревне в полтавской области? и главное кому они это будут делать? Ладно если бы это были ракетостроительные вузы или вузы ядерного синтеза с хорошим составом, мед вузы, с этим согласен,
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25.05.2024 00:51 Ответить
а чим вам не подобається село в Полтавській області ?
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25.05.2024 02:35 Ответить
деревня нравится всем, но это не масштаб уровня университета, юридически, наверно вуз останется в Харькове, но сам состав частично перейдёт в другие целые вузы, или в объединение из вузов, и те кто там остался в Украине скорей будут преподавать онлайн, т.к. там не будет помещений и самих студентов. И опять же каков сейчас спрос на образование, и кол-во студентов, нам сейчас так нужны аудит и менеджмент? и в таких же объёмах как до войны? дальше додумывайте сами.
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26.05.2024 01:02 Ответить
враховуючи що вся Україна прострілюється ракетами, "село в області" - можливо найбезпечнший куток для вуза, тай не тільки

коли проїжджав Лівермор в Каліфорнії, то враження було село-селом а там національна лабораторія, де займаються термоядерним синтезом ; чи та ж сама Пасадена, де ракети проєктують в JPL - американці можуть жити в селі, а проєктувати XXII ст. - ну такі вже смаки.
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26.05.2024 01:56 Ответить
Це так і працює агентура ФСБ в Україні! Викидаючи лайно зради..
Гадить, де її ще не спіймали УКРАЇНЦІ!! Страдательні, ви наші….
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25.05.2024 08:13 Ответить
не могу знать природу тех кто создаёт и пишет сообщения на цензоре, и как их администрируют, но иногда так могут писать только питерские "пид*расы" со своих ботоферм, и сразу про зраду и неньку, это очень похожий подчерк, когда к примеру на выборах президента Украины стравливают аудиторию нескольких кандидатов, делают вбросы, группы в контакте, которые целенаправлено пишут посты на определённые темы, так поступаю только "пид*расы" обычно или мы не запоминаем то что нам показывают и то что мы читаем?
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26.05.2024 01:10 Ответить
И что люди делали в цеху во время воздушной тревоги? Людям запрещено уходить с рабочего места? А если так, то есть вопросы к организации производства и ответственным лицам? Но как всегда же будет. Никто не виноват.
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25.05.2024 00:11 Ответить
Баран, в Харкові прилітає і без тривог і за лічені сенкуди після. Йди вчи глобус
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25.05.2024 00:16 Ответить
Завдання цього Іванця виключно попис тіть. За це йому гроші в рублях платять.
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25.05.2024 01:09 Ответить
Не зможе. Бо на глобусі в нього натягнута сова.
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25.05.2024 01:20 Ответить
Тривоги там постійно. А іноді буває, що приліт через хвилину або в момент тривоги. Тобто, людина вибігає з дому і дорогою до сховища падає снаряд
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25.05.2024 00:27 Ответить
Люді работалі. Уяви собі. Минулого разу вибухи застали нас з "ненацька" ще до оголошення повітряної тривоги. 40 км до підорів...не Харків.
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25.05.2024 00:32 Ответить
Подоляк вкотре пробив дно. Донедавна він ще набирав тупуватих ПТУ-шників. Тепер - тебе взяв. Тебе, ваня, навіть з ПТУ вигнали б за ідіотизм.
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25.05.2024 01:24 Ответить
Те що пише цей - це виправдовування ракетного,терористичного удару,це називається глорифікація представників зброєних формувань РФ,стаття 436-2.так як ЦЕНЗОР є одним з найпопулярніших медійних ресурсів в Україні,то до цього пана,частина 2 статті 436-2, має застосовуватись через частину 3 (поширення матеріалів,в яких міститься виправдовування,з використанням ЗМІ)-це від 5-ти до 8-ми років позбавлення волі.P.S: глорифікація-це підслідність СБУ,але воно в нас дуже заняте,ганяється за журналістами-розслідувачами і підглядає в шпаринку за голими дівчатами в спальнях готельних номерів(сарказм).
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25.05.2024 03:22 Ответить
Тупий бот.
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25.05.2024 08:48 Ответить
В Харкові зараз тривога може тривати і 5 і більше годин поспіль..
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25.05.2024 00:16 Ответить
Може яка лицемірна тупа ***** зарюмсає "Булгакава із рук виривают"?
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25.05.2024 00:26 Ответить
Не тут.
І не зараз.
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25.05.2024 01:27 Ответить
Звинувачувати в гибелі друкарів потрібно виключно українську владу. Ну а кого ж ще? Не ***** ж.
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25.05.2024 01:12 Ответить
Я не психотерапевт.
Але отим "обуреним", які замість звинувачувати ворога-вбивцю, шукають вихід своєму страху, пишуть "чому Харків не евакуюють", "чому вони там працювали", "чому не в укритті", "чому під час тривоги" і будь-що завгодно,
я вам скажу: ви пишете будь-яку х..ню, бо вам лячно. Лячно звинувачувати винного, і ви звинувачуєте будь-кого, кого не страшно. Ви такі ж як кацапи: вам простіше звинувачувати непричтеного, ніж визнавати причину і ненавидіти справжнє зло.
Коли і якщо в ваші міста прийде руський мир, такі потвори як ви будете звинувачувати нацистів, україномовних і всіх хто не хотів йти на компроміс.
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25.05.2024 01:48 Ответить
Їм не лячно. Такі вимоги в методичці. Що казати, як реагувати. Потім пиво на гонорар. Яка різниця на кого працюєш онлайн. Раніше їх називали зеленосракими. Зараз вони ж antigreenи.
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25.05.2024 02:09 Ответить
Пане Ігор,цілком розділяю ваше обурення,але це не психотерапевти ними мають займатись,те що ви виділили в лапки,в своєму дописі,як цитати-це глорифікація зброєних сил РФ(ст.436-2 ККУ),ними СБУ має займатись,бо глорифікація-це їх підслідність.
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25.05.2024 03:51 Ответить
Поки не організовано і не забезпечено ППО і ПРО країни, - поки таке відбуватиметься по наростаючій. Стабільно в Україні працює лише марафон і команда по штампуванню відосіків із зеленським.Та ще сотні тисяч поліціянтів замість воювати на фронті ганяють на іномарках, шманають багажники і штрафують. Усе решту нашій т.з. "владі" - по...
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25.05.2024 09:57 Ответить
https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-zhenshchinu-kotoraya-podterlas-f-184187/ua/ Чергова "какая разница" в Одесі...вагітна п'яна самка серед біла дня насерила на алеї Героїв і підтерлася державним прапором...+ВІДЕО вибачення
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25.05.2024 10:06 Ответить
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25.05.2024 12:35 Ответить
Американці своєю забороною бити по території кацапії зв'язують нам руки, а їх спонукають вбивати українців безнаказано. Або ти Великий, або мілкий-чмошний.
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25.05.2024 15:12 Ответить
 
 