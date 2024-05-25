Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

"Пришло время, чтобы союзники подумали, не стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине", - сказал Столтенберг. "Особенно сейчас, когда много боевых действий идут на Харьковщине, вблизи границы, запрет Украине использовать это оружие против законных военных целей на территории России, очень усложняет им оборону".

Столтенберг не ожидает, что наступление на Харьковщине приведет к прорыву России. "Они будут продолжать давить и продолжать получать определенные незначительные позиции, и они готовы заплатить очень высокую цену за эти незначительные достижения", - считает генсек НАТО.

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Столтенберг также раскритиковал европейских членов НАТО за недостаточную помощь Украине: "Европейские союзники пообещали миллион артиллерийских снарядов", - сказал он. "Мы не видели ничего близкого".