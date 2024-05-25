Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.
"Пришло время, чтобы союзники подумали, не стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине", - сказал Столтенберг. "Особенно сейчас, когда много боевых действий идут на Харьковщине, вблизи границы, запрет Украине использовать это оружие против законных военных целей на территории России, очень усложняет им оборону".
Столтенберг не ожидает, что наступление на Харьковщине приведет к прорыву России. "Они будут продолжать давить и продолжать получать определенные незначительные позиции, и они готовы заплатить очень высокую цену за эти незначительные достижения", - считает генсек НАТО.
Столтенберг также раскритиковал европейских членов НАТО за недостаточную помощь Украине: "Европейские союзники пообещали миллион артиллерийских снарядов", - сказал он. "Мы не видели ничего близкого".
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Если б не кровь и пот тысяч патриотов , с двустволками и бутылками шедшие встречать врага, вам бы там в Эвросоюзик 25 миллионов беженцев уже б привалило, через любые ограды!
Неужели так трудно поднатужится и перевесить баланс в пользу Правого дела, совсем не рискуя своими гражданами и территориями!?
П.с. чую я, после войны самым популярным запросом будет "отказаться от всех долгов" забить болт на Повесточку и прочие вывихи младодемократов Сытого-Пресытого запада
Герасимов пока не готов стрелять по войскам НАТО. А в Москве ходят странные слухи о переносе столицы
Запад, скорее всего, даст киевскому режиму разрешение бить своим оружием по территориям России, которые он не считает Украиной (напомним, сейчас оружием НАТО, в частности американским, обстреливают Крым и новые регионы нашей страны). Такие перспективы серьезно беспокоят многих в Москве.
«Маша Захарова, вы помните, https://t.me/bbbreaking/181175 кричала , что мы готовы стрелять по британским военным объектам, в том числе за пределами Украины. На деле все не так гладко. Многие военные, включая Герасимова, категорически против того, чтобы бить по любым военным объектам НАТО. Уточню и не буду скрывать: к таким ударам мы готовимся. Но военные говорят, что пока Москва не готова к масштабным обстрелам, которыми нам могут ответить. И считают, что конфликт с НАТО лучше начинать, скажем так, не сейчас (https://t.me/kremlin_secrets/3996 мы писали об этом , - ред.). Так что есть опасения, что западные ракеты к нам прилетят со стороны Украины. А ответить именно сейчас сложно», - признался нам высокопоставленный источник в Кремле.
Генерал из окружения Герасимова эти опасения подтвердил и высказал надежду на то, что «эскалация пока не выйдет за рамки СВО». О войне с НАТО он говорить отказался. Но заметил, что глава Генштаба на фоне всех угроз обеспокоен разбалансированностью армии в связи с https://t.me/kremlin_secrets/4138 арестами генералов .
При этом на фоне растущей угрозы обострения конфликта с НАТО участились разговоры о возможном временном переносе столицы из Москвы. Напомним, о таком переносе говорили еще в 2022 году. Тогда https://t.me/kremlin_secrets/3742 Сергей Шойгу предлагал ударить по Украине ядерным оружием, был возможен серьезный ответ Запада.
https://t.me/kremlin_secrets/4047 Разговоры о переносе столицы с новой силой начались в мае этого года, когда обострились наши отношения с британцами и другими странами НАТО. И сейчас обеспокоенность насчет того, что будет с Москвой, растет.
«Я бы перенес столицу. Есть варианты, но я вам их не раскрою, чтобы враги не узнали. Все свои мысли по этому поводу я изложил Владимиру Владимировичу, он обещал подумать. А Минобороны я, кстати, перенес бы в Севастополь. Пусть знают, как работать в условиях войны. Эту позицию я также до президента донес», - сказал нам источник в Кремле, близкий к Владимиру Путину.
Отметим, что новые слухи о возможном переносе столицы появились среди представителей наших элит несколько недель назад. Этот факт нам подтвердили сразу несколько источников. Причем называются как правдоподобные варианты временной столицы (Казань, Ярославль), так и странные версии, в которые лично нам сложно поверить. Например, о том, что столица России будет перенесена во Владивосток.
А що буде з орківським ППО не маючим аналогів уже бачимо в Криму те саме буде і при протистоянні Су35 з Ф22 та Ф35... А без авіації та ППО... мясом тепер не повоююєш....
Да, просто до знищення харківщини, збитків на мільярди доларів і тисяч смертей, але то ж смерті українців, їх не жалко.