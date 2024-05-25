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Зеленского просят присвоить звание Героя Украины посмертно участнику вертолетных миссий в заблокированный Мариуполь Александру Клепикову

Загиблий воїн Олександр Клепіков

Зеленского просят присвоить звание Героя Украины посмертно украинскому бойцу, сержанту ГУР МО из Симферополя Александру Клепикову, который участвовал в вертолетных миссиях во время блокады Мариуполя в 2022 году. Его борт сбили оккупанты.

Соответствующая петиция была зарегистрирована 9 апреля на сайте президента Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно об Александре Клепикове?

Загиблий воїн Олександр Клепіков
Загиблий воїн Олександр Клепіков

Как отмечается, уроженец Симферополя Александр Клепиков с позывным "Борян" был участником Революции Достоинства, сопротивления оккупации Крыма 2013-2014 годов, морским пехотинцем 1 ОБМП (Феодосия) и добровольцем первого состава новосозданного в 2014-м батальона "Азов".

До полномасштабного вторжения России в Украину был участником боевых действий на востоке. Участвовал в освобождении Мариуполя в 2014 году, в боях за Новый Свет, Гранитное, Водяное, Гнутово, Талаковка, Пески. Отличился во время штурмов Марьинки, первой и второй операции в Широкино в 2015 году. За это был отмечен государственными наградами.

Полномасштабное российское вторжение 24 февраля 2022 года "Борян" встретил в Николаеве и сразу вступил в ВСУ. Участвовал в отражении атак россиян на подступах к Николаеву с Херсонского направления и диверсионных операциях в Николаевской области.

В марте 2022 года вместе с побратимом сержантом Гавриленко Иваном Михайловичем (кавалер Ордена "За Мужество") в составе 10-го отряда ГУР МО Украины защищал Киевскую область. Он участвовал в засадных и диверсионных действиях в тылу российской армии.

Также читайте: Звание "Герой Украины" присвоено старшему матросу Павлу Малофеенко (посмертно)

Вылеты в Мариупольский гарнизон

"После блокады Мариуполя, Александр Клепиков вместе с побратимами сержантом Гавриленко Иваном и капитаном Боровицким Назаром (Герой Украины посмертно) в составе экипажа вертолетов Ми-24/Ми-8 неоднократно осуществляли беспрецедентные и крайне опасные вылеты в Мариупольский гарнизон, окруженный врагом завод "Азовсталь". На их счету первые успешные авиа-прорывы с подкреплением, медикаментами, средствами связи, вооружением и спасенные жизни тяжелораненых", - говорится в тексте петиции.

5 апреля 2022 года Александр Клепиков в составе группы эвакуации летел на помощь вертолету, который возвращался из Мариуполя и подал сигнал SOS после подбития россиянами. Борт Клепикова оккупанты также сбили, в результате чего он погиб.

Награды героя

Посмертно воин был награжден почетным знаком отличия "За оборону Николаева" распоряжением Николаевского городского головы от 26 сентября 2023 года, а также орденом "За мужество" III степени указом президента Украины от 24 августа 2023 года.

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Автор: 

Герой Украины (456) Мариуполь (5708) петиция (356)


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Топ комментарии
+19
Безперечно - він Герой України.
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25.05.2024 10:39
+10
Учасник Революції Гідності? 🤔 Для Щєлєнского він не Герой. Там інші герої - єрмаки, татарови, гєтманцеви. Тому швидше за все петицію не задовільнять. Зєлєнскій дотепер воює з Майданом.
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25.05.2024 10:51
+8
ГЕРОЮ СЛАВА
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25.05.2024 10:53
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Безперечно - він Герой України.
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25.05.2024 10:39 Ответить
Герою Слава !!!

а тих, хто підставив Захисників Маріка та вертольотчиків під смерть - під суд !

в рашиському полоні досі знаходяться 2 000 "екстрагованих" Захисників Маріка - ціла бригада !!!!!!!!!!!!!
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25.05.2024 14:19 Ответить
Зеля і радий би присвоїти високе звання, але ж він уже, якось … того…
нє та хворма… нє той центртяжесті! - Так ви вже, той… Цирюльню не держите? - Папєнька! Я вже вам говоріла! Палікмакхєрская! - ….
Десь так!
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25.05.2024 10:45 Ответить
Учасник Революції Гідності? 🤔 Для Щєлєнского він не Герой. Там інші герої - єрмаки, татарови, гєтманцеви. Тому швидше за все петицію не задовільнять. Зєлєнскій дотепер воює з Майданом.
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25.05.2024 10:51 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА
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25.05.2024 10:53 Ответить
а самого зе!пересідента, за маріуполь, за азов, на палю, смащену салом!
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25.05.2024 10:55 Ответить
Ухилянта просять за Героя - якийсь сюр😢
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25.05.2024 10:57 Ответить
Дезертир нагороджує Героїв

"щось пробзділось в українськім королевстві!"
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25.05.2024 14:22 Ответить
також "героями" - юрєц бойко, той що з вишками і богуслаєв, той щоз мотор-січі. Це звання спочатку треба очистити, а вже тоді захисників нагороджувати
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25.05.2024 10:59 Ответить
пророча пісня Положинського.
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25.05.2024 11:04 Ответить
тільки тепер повністю і безсумнівно зрозуміло - як зеленський з кагалом здав кацапам найкращий бойовий підрозділ Азов.2500 найкращих бійців за 2 роки війни знищили б не менше 25000 кацапів.отак зеля кує перемогу *****.
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25.05.2024 11:03 Ответить
Ще при житті повинні були, а не якомусь його начальнику...
Хай спочиває в мирі
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25.05.2024 11:21 Ответить
Бубочка може і присвоїв-би цьому героїчному воїну найвище звання. В той час, коли Олександр Клепіков був на майдані а потім воював з самого початку агресії козлорилої кацапні, бубочка кукурікав зі сцени, що Україна приймає з всіх сторін. Та і в нього пейсів нема, і ніс не кошерний...
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25.05.2024 11:22 Ответить
в данном случае не совсем понятны предъявы к Зеле - кто подання на награждение подает? так отож
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25.05.2024 11:50 Ответить
Ухилянта, продажного зрадника просять присвоїти звання Героя ВОЇНУ ГЕРОЮ! Це просто в голові не вкладається. До чого ми докотилися..
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25.05.2024 11:54 Ответить
Не президент решает, кто Герой а вы, обычные люди,не бойтесь власть поскольку она и есть ваши слуги ,мы не расея,и они боятся нас ,Слава Украине
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25.05.2024 22:57 Ответить
 
 