Зеленского просят присвоить звание Героя Украины посмертно участнику вертолетных миссий в заблокированный Мариуполь Александру Клепикову

Зеленского просят присвоить звание Героя Украины посмертно украинскому бойцу, сержанту ГУР МО из Симферополя Александру Клепикову, который участвовал в вертолетных миссиях во время блокады Мариуполя в 2022 году. Его борт сбили оккупанты.

Соответствующая петиция была зарегистрирована 9 апреля на сайте президента Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно об Александре Клепикове?





Как отмечается, уроженец Симферополя Александр Клепиков с позывным "Борян" был участником Революции Достоинства, сопротивления оккупации Крыма 2013-2014 годов, морским пехотинцем 1 ОБМП (Феодосия) и добровольцем первого состава новосозданного в 2014-м батальона "Азов".

До полномасштабного вторжения России в Украину был участником боевых действий на востоке. Участвовал в освобождении Мариуполя в 2014 году, в боях за Новый Свет, Гранитное, Водяное, Гнутово, Талаковка, Пески. Отличился во время штурмов Марьинки, первой и второй операции в Широкино в 2015 году. За это был отмечен государственными наградами.

Полномасштабное российское вторжение 24 февраля 2022 года "Борян" встретил в Николаеве и сразу вступил в ВСУ. Участвовал в отражении атак россиян на подступах к Николаеву с Херсонского направления и диверсионных операциях в Николаевской области.

В марте 2022 года вместе с побратимом сержантом Гавриленко Иваном Михайловичем (кавалер Ордена "За Мужество") в составе 10-го отряда ГУР МО Украины защищал Киевскую область. Он участвовал в засадных и диверсионных действиях в тылу российской армии.

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Вылеты в Мариупольский гарнизон

"После блокады Мариуполя, Александр Клепиков вместе с побратимами сержантом Гавриленко Иваном и капитаном Боровицким Назаром (Герой Украины посмертно) в составе экипажа вертолетов Ми-24/Ми-8 неоднократно осуществляли беспрецедентные и крайне опасные вылеты в Мариупольский гарнизон, окруженный врагом завод "Азовсталь". На их счету первые успешные авиа-прорывы с подкреплением, медикаментами, средствами связи, вооружением и спасенные жизни тяжелораненых", - говорится в тексте петиции.

5 апреля 2022 года Александр Клепиков в составе группы эвакуации летел на помощь вертолету, который возвращался из Мариуполя и подал сигнал SOS после подбития россиянами. Борт Клепикова оккупанты также сбили, в результате чего он погиб.

Награды героя

Посмертно воин был награжден почетным знаком отличия "За оборону Николаева" распоряжением Николаевского городского головы от 26 сентября 2023 года, а также орденом "За мужество" III степени указом президента Украины от 24 августа 2023 года.

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