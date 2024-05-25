Зеленский: Лучшим итогом саммита НАТО в Вашингтоне будут семь Patriot и решение США о F-16
Семь зенитно-ракетных комплексов Patriot и решение США передавать свои F-16 будет лучшим итогом юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью для The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы можем получить от стран НАТО семь комплексов Patriot? Мы бы хотели закрыть все наши области и иметь 20-30 таких систем. Но можно хотя бы семь? Для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне это важно? Предоставить комплексы для страны, которая с 2008 года претендует на членство в НАТО, для страны, которая борется за демократию во всем мире. Всего семь систем и решение США давать нам свои F-16, потому что без них флота из 130 самолетов у Украины не будет. Вот это будет практический результат саммита НАТО", - сказал Зеленский.
По его словам, эти "семь Patriot нужны, чтобы закрыть несколько городов нашего государства, без которых мы потеряем экономику и энергетику".
Президент также отметил, что хотел бы, чтобы Украина на саммите получила приглашение на вступление в НАТО, "потому что это будет очень серьезная карта в руках Украины перед окончанием войны". Однако, по его мнению, к этому не готовы ключевые страны Альянса.
"Но опять же все говорят, это приведет к эскалации. Считаю, что Соединенные Штаты и Германия не готовы к этому", - заявил Зеленский.
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Але Байден/Саліван/ Бернс та їх партнер Шольц - проти…
Що Єрьмак і його автодорожня шайка каже?
130 літаків йому бачите... Та на них пілотів треба вчити з нуля і не менше трьох-чотирьох років - це тобі не на піаніно без штанів грати.
тратегом був, с тратегом і залишився!
зєлєнскій чужих "патріотів" рахувати вміє - а своїх українських кидає голіруч на танки, або у кутузку, як Червінського !
Прокинулась - нема нічого!" (Т.Г.Шевченко)
Щось змінить лише дозвіл бити по роᛋᛋії західною зброєю, але Захід сцить кацапсячу ядерну зброю і тому не дозволяє. А виробничі потужності для власних ракет схоже на те що знищено тим ударом по заводу "Артем", тому зникли новини про застосування ракет "Вільха-М" і тому нема більше навіть натяку на "Сапсан".
Слов нет. Как можно такое ляпать..
Они ж тебе калькулятор под нос тыцнут - у них все записано, кто куда вывел сколько бабла на "барабанах, фонтанах, дорогах, фантомных ДОТах и минных полях".
1 комплект Пэтриот примерно 1 МЛРД долларов. У капиталистов не проходит "дайте дайте дядя позязя" - им нужно обосновать, если просишь, то сколько ты сам приложил усилий !