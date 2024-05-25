РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11364 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
4 521 64

Зеленский: Лучшим итогом саммита НАТО в Вашингтоне будут семь Patriot и решение США о F-16

Президент Володимир Зеленський

Семь зенитно-ракетных комплексов Patriot и решение США передавать свои F-16 будет лучшим итогом юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью для The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем получить от стран НАТО семь комплексов Patriot? Мы бы хотели закрыть все наши области и иметь 20-30 таких систем. Но можно хотя бы семь? Для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне это важно? Предоставить комплексы для страны, которая с 2008 года претендует на членство в НАТО, для страны, которая борется за демократию во всем мире. Всего семь систем и решение США давать нам свои F-16, потому что без них флота из 130 самолетов у Украины не будет. Вот это будет практический результат саммита НАТО", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Тотального разрыва западных стран с Россией не произошло

По его словам, эти "семь Patriot нужны, чтобы закрыть несколько городов нашего государства, без которых мы потеряем экономику и энергетику".

Президент также отметил, что хотел бы, чтобы Украина на саммите получила приглашение на вступление в НАТО, "потому что это будет очень серьезная карта в руках Украины перед окончанием войны". Однако, по его мнению, к этому не готовы ключевые страны Альянса.

Читайте также: Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по РФ

"Но опять же все говорят, это приведет к эскалации. Считаю, что Соединенные Штаты и Германия не готовы к этому", - заявил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) НАТО (9975) саммит (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Порох, справжній Президент, Верховний Головнокомандувач і Головний Дипломат України давно би отримав усе, що Україні, ЗСУ потрібно, бо він не таке тріпло, не мародер і не дермовський зрадник, як ніякий Зеленський.. і це - трагічний факт для України епохи влади дермака-самозванця-узурпатора
показать весь комментарий
25.05.2024 20:14
+19
Ви чи коменти закривайте коли цього брехуна цитуєте, бо руки тягнуться вилити купу лайна в образі матюків.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:11
+15
кращим підсумком буде, як тебе з мамою сволотою і папою , проросійським ланом,, лєнкою з окружної і твоїми висерками , Знищать, і вернуть коши Украіні. Гнусаве, ти . лайно
показать весь комментарий
25.05.2024 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.05.2024 20:09 Ответить
Ви чи коменти закривайте коли цього брехуна цитуєте, бо руки тягнуться вилити купу лайна в образі матюків.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:11 Ответить
Только что оно несло за 2 Пэтриота. Теперь за 7. Дайте ему селёдки, будет 3.
показать весь комментарий
25.05.2024 21:55 Ответить
кращим підсумком буде, як тебе з мамою сволотою і папою , проросійським ланом,, лєнкою з окружної і твоїми висерками , Знищать, і вернуть коши Украіні. Гнусаве, ти . лайно
показать весь комментарий
25.05.2024 20:11 Ответить
Кращим буде Запрошення до НАТО!

Але Байден/Саліван/ Бернс та їх партнер Шольц - проти…
показать весь комментарий
25.05.2024 20:54 Ответить
Проти насамперед Дерьмак
показать весь комментарий
25.05.2024 21:34 Ответить
А Украіна діждеться ювілею? - швидше не можна?
показать весь комментарий
25.05.2024 20:12 Ответить
Порох, справжній Президент, Верховний Головнокомандувач і Головний Дипломат України давно би отримав усе, що Україні, ЗСУ потрібно, бо він не таке тріпло, не мародер і не дермовський зрадник, як ніякий Зеленський.. і це - трагічний факт для України епохи влади дермака-самозванця-узурпатора
показать весь комментарий
25.05.2024 20:14 Ответить
Нюню. Обоє рябоє.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:42 Ответить
...так кажуть безродні какаразніци та копійчані прокацапські заробітчани
показать весь комментарий
25.05.2024 20:46 Ответить
Так кажуть ті, хто привів зелене бидло до влади. Мразі
показать весь комментарий
25.05.2024 21:35 Ответить
7 сильно не поможе - особливо якщо ціна ракети в 7 раз дорожча за балістику, яку нею збивають. США не витягне цю війну чисто економічно, їхнє озброєння непропорційно дороге
показать весь комментарий
25.05.2024 20:14 Ответить
Пуск 1 Томагавка ~ мильон долларов. Снести бы все икскандеры и бомберы - уже было бы легче в разы!
показать весь комментарий
26.05.2024 12:36 Ответить
F-35 ecio mogli bi dat 15 stuk.Eti nevydymki dlia ruskoj PVO.Jesli uze piloti naucilsi letat na F-16,tak budet letat i na F-35.Mnogim stranam dajiot F-35
показать весь комментарий
25.05.2024 20:15 Ответить
Може асфальтний купол?
Що Єрьмак і його автодорожня шайка каже?
показать весь комментарий
25.05.2024 20:16 Ответить
И больше миллиардов на Квартал, Марахвон и заседания рнбо. И на оон и на Боевого Пуштуна
показать весь комментарий
26.05.2024 12:37 Ответить
Президент-очевидність.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:19 Ответить
А для України буде якщо ти зникнеш, разом зі своїм кодлом. Байдуже як!
показать весь комментарий
25.05.2024 20:27 Ответить
Підарас брехливий здохни
показать весь комментарий
25.05.2024 20:28 Ответить
на честь ювілею НАТО зєлєнскій має піти у почесну відставку
показать весь комментарий
25.05.2024 20:29 Ответить
В почесну відставку,в Менську виправну колонію № 91
показать весь комментарий
25.05.2024 20:38 Ответить
ні, треба в джентельменську виправну колонію, бо він вже отримав певний статус
показать весь комментарий
25.05.2024 20:41 Ответить
Та можна й на Лук'янівці, пожиттєво.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:50 Ответить
****ь, мені здається що коли союзники його слухають у них все опускається - як з таким дебілом з булавою Україна ще воює!
130 літаків йому бачите... Та на них пілотів треба вчити з нуля і не менше трьох-чотирьох років - це тобі не на піаніно без штанів грати.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:31 Ответить
Та й грою на піаніно без штанів він, як завжди, всіх обдурив - то була фонограма!
показать весь комментарий
25.05.2024 20:36 Ответить
Можу припустити, що і пісюна він не витягав - обрізаним боляче мабуть по клавішам бацать
показать весь комментарий
25.05.2024 20:42 Ответить
А там було що витягати?
показать весь комментарий
25.05.2024 20:48 Ответить
то навіть не його, то він "здер" той номер у американської комічної пари. Тобто нічого свого- все краде і бреше...
показать весь комментарий
25.05.2024 20:58 Ответить
Ну, може, хоч штани скидав власні? Повинно ж бути хоть щось хороше в людині!
показать весь комментарий
25.05.2024 21:11 Ответить
як добре що в нього вистачило фантазії тільки на рояль, бо міг би зайнятися і арфою
показать весь комментарий
25.05.2024 21:11 Ответить
Там було ще стільки неопанованих іструментів, а воно якось біса поперлось у преЗЕденти!
показать весь комментарий
25.05.2024 21:13 Ответить
Який стратег зробився(А чому не 8 систем або французький контингент?Сам справишся?((
показать весь комментарий
25.05.2024 20:33 Ответить
Стратегом був, стратегом і залишився!
показать весь комментарий
25.05.2024 20:39 Ответить
Зеленський: Кращим підсумком саміту НАТО у Вашингтоні будуть сім Patriot та рішення США про F-16...і шашлички,замариновані в Ялтинській каві,які Міша Подоляк продаватиме через телемарафон,разом з "харошимі рускімі".
показать весь комментарий
25.05.2024 20:35 Ответить
Оце і усе нато? "Бистро же ти сдулся..." (с)
показать весь комментарий
25.05.2024 20:38 Ответить
Потужно, звичайно. Особливо, враховуючи, що Ф-16 очікувалися до контрнаступу 2023.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:44 Ответить
Вчора божився, що дадут право на вступ до НАТО. Сьогодні - дайте хоть щось... Вчора: на саміт миру приїдуть усі країни. Сьогодні: може хтось і приїде обговорити 3 питання з 10. Безмозглий піз...л, який кожного разу продає нам казки, то втілення яких треба почекати та потерпіти. Але вони все одно не здійсняться
показать весь комментарий
25.05.2024 20:47 Ответить
Краще буде для України, коли ти підеш геть!!!
показать весь комментарий
25.05.2024 20:51 Ответить
Вважаєш Януковича кращим за Порошенка Президентом?
показать весь комментарий
25.05.2024 21:20 Ответить
Є розумні люди! Гірше не буде! Бачу зе запав в "душонку", так? Було втрачено 8% теріторії, а не 24% і за три доби!!! Ти це хотів почути?
показать весь комментарий
25.05.2024 21:22 Ответить
Кращим підсумком була б заява шо вони не будуть розмовляти із самозванцем.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:55 Ответить
!7 патриотов+ перевыборы зебила.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:59 Ответить
На кого? Перевибори?
показать весь комментарий
25.05.2024 21:03 Ответить
главзеба
показать весь комментарий
25.05.2024 21:08 Ответить
на Петра
показать весь комментарий
25.05.2024 21:09 Ответить
добре сказано !

зєлєнскій чужих "патріотів" рахувати вміє - а своїх українських кидає голіруч на танки, або у кутузку, як Червінського !
показать весь комментарий
25.05.2024 22:44 Ответить
Буба, штаты дали добро на передачу Ф-16 уже давно или дерьмак тебе не сказал?
показать весь комментарий
25.05.2024 21:01 Ответить
Не звертайте увагу. Мабуть пiдлiкувався з марьiванной.
показать весь комментарий
25.05.2024 21:16 Ответить
Марьванной - то безугла, цьому по чину кокос..
показать весь комментарий
25.05.2024 21:37 Ответить
"...Аж усміхнулася небога...
Прокинулась - нема нічого!" (Т.Г.Шевченко)
показать весь комментарий
25.05.2024 21:23 Ответить
Краще було б щоб що-небудь з'їв і не триндів.
показать весь комментарий
25.05.2024 21:36 Ответить
Угу..краще жувати, ніж розмовляти..може йому Діролу якогось прислати??
показать весь комментарий
25.05.2024 21:38 Ответить
В который раз ляпнул до срока решения и желания всех нас и вслух! Считай опять пропало. Хер дадут но наобещают ещё больше. Як ,, пороблэно,, то ли ему, или нам или всем нам. Фублятрирубля!
показать весь комментарий
25.05.2024 21:36 Ответить
Щоб прикрити Харків - треба всі сім Patriot PAC-3 поставити біля Харкова і це все одно не допоможе, бо у кацапсин сотні ракет до С-300 і вони без проблем перевантажать той Patriot, а потім вдарять по ньому - Харків близько до кордону, навіть якщо викорінити всіж ждунів руᛋᛋкого міра, кацапи розвідають місцезнаходження Patriot безпілотниками.

Щось змінить лише дозвіл бити по роᛋᛋії західною зброєю, але Захід сцить кацапсячу ядерну зброю і тому не дозволяє. А виробничі потужності для власних ракет схоже на те що знищено тим ударом по заводу "Артем", тому зникли новини про застосування ракет "Вільха-М" і тому нема більше навіть натяку на "Сапсан".
показать весь комментарий
25.05.2024 21:40 Ответить
допомоги солдатами нато не хоче , а зброю яка дорожча за радянську в десятки і сотні разів хоче , де логіка ?
показать весь комментарий
25.05.2024 21:42 Ответить
Я працював в авіаціі, троха ґрошенят нажив, тому скажу. Ліотчик повинен бути сміливим, і жадібним до ґрошей, то справжня еліта націі, creme de la creme.
показать весь комментарий
25.05.2024 21:48 Ответить
Нащо ти гніда https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI закрив ракетну програму України - Нептун, Вільха і Грім 2
показать весь комментарий
25.05.2024 23:42 Ответить
Idiotina...
Слов нет. Как можно такое ляпать..
Они ж тебе калькулятор под нос тыцнут - у них все записано, кто куда вывел сколько бабла на "барабанах, фонтанах, дорогах, фантомных ДОТах и минных полях".
1 комплект Пэтриот примерно 1 МЛРД долларов. У капиталистов не проходит "дайте дайте дядя позязя" - им нужно обосновать, если просишь, то сколько ты сам приложил усилий !
показать весь комментарий
26.05.2024 12:33 Ответить
 
 