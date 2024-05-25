Зеленский: Лучшим итогом саммита НАТО в Вашингтоне будут семь Patriot и решение США о F-16

Семь зенитно-ракетных комплексов Patriot и решение США передавать свои F-16 будет лучшим итогом юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью для The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем получить от стран НАТО семь комплексов Patriot? Мы бы хотели закрыть все наши области и иметь 20-30 таких систем. Но можно хотя бы семь? Для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне это важно? Предоставить комплексы для страны, которая с 2008 года претендует на членство в НАТО, для страны, которая борется за демократию во всем мире. Всего семь систем и решение США давать нам свои F-16, потому что без них флота из 130 самолетов у Украины не будет. Вот это будет практический результат саммита НАТО", - сказал Зеленский.

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По его словам, эти "семь Patriot нужны, чтобы закрыть несколько городов нашего государства, без которых мы потеряем экономику и энергетику".

Президент также отметил, что хотел бы, чтобы Украина на саммите получила приглашение на вступление в НАТО, "потому что это будет очень серьезная карта в руках Украины перед окончанием войны". Однако, по его мнению, к этому не готовы ключевые страны Альянса.

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"Но опять же все говорят, это приведет к эскалации. Считаю, что Соединенные Штаты и Германия не готовы к этому", - заявил Зеленский.