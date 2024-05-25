Глава МИД Чехии Липавский о якобы стремлении Путина к миру: Не покупайтесь на кремлевские сказки
Сначала диктатор России Владимир Путин якобы дает понять, что хочет мира, а уже на следующий день бомбит гипермаркет с гражданскими внутри.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пятница. Кремлевский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота - бомбардировка гипермаркета, полного гражданских", - говорится в сообщении.
Липавский также добавил, что не следует верить заявлениям Кремля.
"Не покупайтесь на кремлевские сказки. На встрече министров НАТО в Праге я буду просить своих коллег усилить поддержку сдерживания российского империализма", - отметил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Весь Світ до того йде!)