Глава МИД Чехии Липавский о якобы стремлении Путина к миру: Не покупайтесь на кремлевские сказки

Сначала диктатор России Владимир Путин якобы дает понять, что хочет мира, а уже на следующий день бомбит гипермаркет с гражданскими внутри.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пятница. Кремлевский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота - бомбардировка гипермаркета, полного гражданских", - говорится в сообщении.

Читайте также: Путинский подход к переговорам: "Что мое – мое, а что ваше – обсудим". Цель США – подготовить Киев, чтобы он смог договариваться с позиции силы, - Нуланд

Липавский также добавил, что не следует верить заявлениям Кремля.

"Не покупайтесь на кремлевские сказки. На встрече министров НАТО в Праге я буду просить своих коллег усилить поддержку сдерживания российского империализма", - отметил он.