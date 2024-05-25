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Глава МИД Чехии Липавский о якобы стремлении Путина к миру: Не покупайтесь на кремлевские сказки

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський

Сначала диктатор России Владимир Путин якобы дает понять, что хочет мира, а уже на следующий день бомбит гипермаркет с гражданскими внутри.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пятница. Кремлевский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота - бомбардировка гипермаркета, полного гражданских", - говорится в сообщении.

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Липавский также добавил, что не следует верить заявлениям Кремля.

"Не покупайтесь на кремлевские сказки. На встрече министров НАТО в Праге я буду просить своих коллег усилить поддержку сдерживания российского империализма", - отметил он.

Автор: 

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Занадто пізно світ отямлюється і починає розуміти що світова війна йде і називайте її третьою чи четвертою світовою але її програють усі.
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25.05.2024 21:42 Ответить
Кацапа, нєбзді, вам- звєзда!!
Весь Світ до того йде!)
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25.05.2024 22:21 Ответить
ОК. Не забуваймо, що все що кажуть в кремлі треба розуміти навпаки. Хочуть миру - розумій бажають воювати до останнього кацапа.
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25.05.2024 21:44 Ответить
Пуйл вірити себе не поважати.
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25.05.2024 21:46 Ответить
Чехам +… явно не мадяри…
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25.05.2024 22:06 Ответить
Дж.Дудаев *Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело бежало на подписание договоров,которые никогда не соблюдало,не будет соблюдать и не мыслит. Но как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого...и начинает над ним издеваться. Такова Россия-империя зла,империя зла как была есть и остается....
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25.05.2024 23:03 Ответить
Я щось пропустив. Коли це ху-йло сигналізувало що хоче миру?
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25.05.2024 23:25 Ответить
 
 