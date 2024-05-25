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США уничтожат позиции России в Украине, если она применит ядерное оружие, - глава МИД Польши Сикорский

Радослав Сікорський

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что США предостерегли Россию от использования ядерного оружия - иначе будут уничтожены все российские военные цели в Украине.

Об этом он сказал в интервью для The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Американцы сказали россиянам, что если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, то мы ударим по всем вашим целям [позициям] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все", - акцентировал Сикорский и назвал это "реальной угрозой".

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Издание отметило, что глава польского МИД скептически относится к российским угрозам применить ядерное оружие.

Кроме того, по словам Сикорского, Китай и Индия также предупредили Россию о запрете применения ядерного оружия.

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"И это не детская забава, потому что если это табу также будет нарушено, как и табу на изменение границ силой, то Китай знает, что Япония и Корея станут ядерными державами, и, вероятно, они (Россия и Китай. - Ред.) этого не хотят", - добавил он.

Автор: 

Сикорский Радослав (406) США (26564) ядерное оружие (1332)


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Топ комментарии
+46
Зашибісь, ото 3.14здець , знищити Україну замість рашки...
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25.05.2024 22:07
+32
Настав час акуїтєльних історій.
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25.05.2024 22:04
+27
Ну, шикарно просто! Кацапи жахнуть по нашій території ЯЗ, а америкоси ще її доб'ють. Світ здурів. А давайте ви там у відповідь за Харків свою Каліфорнію завтра розіб'єте.
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25.05.2024 22:24
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Правила форума Совет форумчан
Настав час акуїтєльних історій.
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25.05.2024 22:04 Ответить
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25.05.2024 22:07 Ответить
Якщо сер'йозно, то хто і як їх рахував? Чому не 1000000?
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25.05.2024 22:26 Ответить
може не мільйон тому що їх нарахували 500 тисяч? рахували по підвердженим знищеним цілям плюс мінус, є осінт анатілики і так далі.

чи у них лише 500 санітарних патєрь за 3 роки великої війни?
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25.05.2024 22:35 Ответить
Не 500. Але підрахунок цей чиста фікція.
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25.05.2024 22:45 Ответить


"Не 500. Але підрахунок цей чиста фікція"
Фікція, це - твоє ниття про цифри. Кіт Бегемот - Реєстрація 20 травня 2024, а сьогодні - 25 травня. - Вітаю, ти "прожив" аж 5 днів на Цензорі, а орків все ж таки 500 тис. - двухсотими та + 600 тис. - "самоварів"-інвалідів.
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26.05.2024 00:58 Ответить
= Поверьте мне на слово =
Ніт
Реєстрація:25.05.2024
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26.05.2024 11:46 Ответить
= надо что-то написать опять регистрация и по кругу =

Ваня, а ти що думав, що кремлєботу "за просто так" гроші платять?
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26.05.2024 11:53 Ответить
= Я вообще-то не Ваня =
Та ти шо? - Перевіримо? - 1. Чий Крим? - 2. Чому росія здійснила напад на Україну?
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27.05.2024 00:49 Ответить
= Как говорят у нас кто бреша =
"У нас" - це в кого?
Наприклад у білорусів кажуть інакше: "хто хлусіць?"

= нужно смотреть несколько источников информации =
Тоді б ти дивився не тільки ЗМІ воюючих сторін (з обох воюючих сторін завжди є військова пропаганда), а ще й потрібні інши джерела інформації. Наприклад, інфа від Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) тощо, та тільки після цього ти б міг об'єктивно щось казати про "правду посерединє". Але це типовий кремлєботський вислів з методичок про "правду посерединє". Вже багатьом за 10 років війни відоми типові кремлеботські вислови в інтернеті.

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27.05.2024 01:13 Ответить
= достали своими шаблонами, везде врагов ищете =
Тобто, під час війни, коли рашисти бомлять не тільки ВСУ, а в багатьох містах і селах мирне населення, де кожен день є загибли та поранені.. не треба шукати ворогів?
У мене є великий сумнів, що в тебе присутнє адекватне мислення.
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27.05.2024 22:27 Ответить
З шоколадками, чи без?
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25.05.2024 23:16 Ответить
Спочатку будуть пара років дебатів… а так може й знищать…
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25.05.2024 22:07 Ответить
Зашибісь, ото 3.14здець , знищити Україну замість рашки...
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25.05.2024 22:07 Ответить
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25.05.2024 22:10 Ответить
А якщо русня кине наступну бомбу? Відповідь Западу цьому ж не завадить...
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25.05.2024 22:12 Ответить
Тобто американці здатні хоч сьогодні знищити кацапських окупантів, але не роблять цього?
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25.05.2024 22:13 Ответить
Саме так. Захід дивиться на війну в Україні як на реаліті-шоу, хрумає попкорн, періодично підбадьорює, іноді кидає крихти з панського столу... Крім самої України, Україні ніхто не допоможе. Пора би вже це зрозуміти
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25.05.2024 22:33 Ответить
А отже, необхідно було сконцентруватися на виробництві озброєння, а не будувати дороги в прикордонні для військ окупантів, не розмінувати та знищувати вже існуючі укріпрайони, заглядаючи в очі ***** ...
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25.05.2024 23:23 Ответить
По перше нам ніхто нічого не повинен і в наших бідах винні насамперед ми самі, а по друге "крихти з панського столу" допомагають нам зараз виживати, компенсуючи нашу ж дурість і наївність.
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25.05.2024 23:55 Ответить
Є міжнародне право якого ми дотримувалися такшо нам винні - якшо ви цього не розумієте то є ваші проблеми ( крім того якшо ніхто нікому нічого не винний то - а не пішли би ви *********************************** і не тре кипішувати я вам нічого не винний і можу вас обзивати як мені заманеться ************************** доброї ночі вам шановний ***************** ).
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26.05.2024 02:42 Ответить
Хто кому що винен чи ні, то все казочки для бідних. Існує міжнародне право - це по - перше. З чисто людської точки зору вже наводилася купа прикладів, що "партнери" України поводять себе м'якр кажучи дуже цинічно - це по друге. Так, в нас не ідеальне керівництво держави, але в заручниках зараз мільйони людей, яким на голови щодня прилітають ракети та бомби впродовж 2.5 років. Захід показав, що може це припинити (масований ракетний обстріл Ізраїлю пам'ятаєте!) але чомусь не хоче - це по третє
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26.05.2024 06:44 Ответить
"Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих" і жодні "закони" цього скасувати не можуть. Допомагають тим, хто й сам хоч щось робить. І допомога надається, пропорційно до наших власних дій. Вам вона здається недостатньою, тоді докладіть своїх зусиль до її збільшення. Сльозами справі не допоможеш ...
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26.05.2024 12:54 Ответить
Exactly.
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25.05.2024 22:59 Ответить
Хмуйло розуміє тільки мову ультиматумів.
Його попередили.
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25.05.2024 22:15 Ответить
Лиш?(((
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25.05.2024 22:20 Ответить
А чого не по пускових кацапії?
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25.05.2024 22:21 Ответить
Цікаво подивитись як занепокоєння і резолюції будуть знищувати русню. Вуду лишаться без роботи
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25.05.2024 22:22 Ответить
Amerikansi mogli i bystro eto zdelat.Cem bi otvetyli bi kacapi,polucilos poxoze kak i Iran Izraeliu s tem ze uspexom u nix polucilos,krome smexa Iranskix sil vozmonostej bolse necego skazat.Amerikanskaja i kacapskaja armiji eto sovsem drugoj uroven vo vsex smyslax
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25.05.2024 22:23 Ответить
У американцев есть чем достать Уренгойские скважины - это сразу трында экспорту,
наличию валюты и ГСМ для армии и населения.
Будут покупать бензин втридорога.
А скважины будут гореть лет 100.
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25.05.2024 22:27 Ответить
Прикинь. Таки не горят. Их не получится поджечь.
Там не российская ПВО и ПРО.
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26.05.2024 08:35 Ответить
Ну, шикарно просто! Кацапи жахнуть по нашій території ЯЗ, а америкоси ще її доб'ють. Світ здурів. А давайте ви там у відповідь за Харків свою Каліфорнію завтра розіб'єте.
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25.05.2024 22:24 Ответить
Половина дописувачів вище - цього ідиотизму не зрозуміли..
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25.05.2024 22:29 Ответить
Щось мені здається, що торгівля США з Колумбією процвітає.
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25.05.2024 22:46 Ответить
Ескобар аплодує.
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25.05.2024 22:47 Ответить
Очень интересно, знают ли американцы об этом. Предлагаю другой вариант, в случае применения яо по Украине, Польша уничтожает все военные и полувоенные объекты в Калининградской области и Беларуси. А мы им мешок патронов пришлём. Через полгода.
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25.05.2024 22:27 Ответить
Знають -- ще на початку вторгнення була інформація від них (офіційна чи ні -- забув вже), що у випадку тактичного ядерного удару по Україні вони знищать кацапський чорноморський флот, разом з базами.

Про удар ЯЗ у відповідь не йшлося.
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25.05.2024 23:01 Ответить
ми його уже знищили
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25.05.2024 23:45 Ответить
Ranse govoril general amerikanski sto razbjut ves flot Krymu,kak variant.No teper kak etogo flota krymu uze i netu,tak mozet po maskve bunkeru putlera udaryli.
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25.05.2024 23:02 Ответить
Я слышал про флот, но я не думаю что это была официальная информация. Ещё слышал что удар будет нанесен по Китаю вместо раши, по стратегическим объектам. Но официально никто ничего не говорит.
Но это все вилы по воде, я сомневаюсь что будет какой либо акт войны, слишком много ядерки у кацапов.
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26.05.2024 00:07 Ответить
А може по рашці треба? Навіщо в Україні?
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25.05.2024 22:27 Ответить
по рашці сс*котно.
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25.05.2024 23:46 Ответить
Почему это ссыкотно?
Заявить что "придет мой старший брат (он пришел с десанта) и даст вам пиз по шее, совсем не ссыкотно
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26.05.2024 07:19 Ответить
Воно то , звісно, как арєшкі нє пащьолкаєш три тисячі томагавків( і тп) в одному залпі. Як не крути. Теоретично...А про Японію, ймовірно, вже пізно "їм" цього не хотіти.
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25.05.2024 22:27 Ответить
Та нічого вони не будуть знищувати ,, досить марити .
Всім і все вже зрозуміло .
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25.05.2024 22:27 Ответить
Чому? Кажуть ж - по нам бити будуть
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25.05.2024 22:30 Ответить
Не будуть американці бити ні по кацапам ні по нам . Бо вже немає США ,, є - сша .
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25.05.2024 22:35 Ответить
Ну хоч потриндять..треба їм всім вигадати щось на кшталт - квартальних поп@зд@лок..ну й раз на квартал збиратись..
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25.05.2024 22:51 Ответить
так у Радка маразми почалися, я то думаю, що за ***** про повернення "ухилянтів" він сьогодні ніс. Старість не радість
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25.05.2024 22:33 Ответить
передайте хтось цьому балаболу що в Україны вже руйнувань на три ядерки. Рівеь занепокоєння пана Гуттеріша - 0,75 меркеля, стурбометр я калібрував власноруч.
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25.05.2024 22:37 Ответить
+++
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26.05.2024 07:21 Ответить
Эти восточноевропейские тигры таки затянут Америку в третью мировую.
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25.05.2024 22:40 Ответить
І давно пора. Нехай трішки жирні туші опритомніють.
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25.05.2024 22:48 Ответить
а как надо поступіть, товаріщъ ?
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25.05.2024 23:14 Ответить
Им кто-то верит?
Человек, который может - трахает.
Человек, который обещает трахнуть - импотент.
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25.05.2024 22:47 Ответить
Тобто Україну ще й Америка бомбитиме?
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25.05.2024 22:50 Ответить
російських окупантів на непідконтрольних територях України - крим, бомбас, приазов'я.
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25.05.2024 23:00 Ответить
Я розумію, а чи ви розумієте що кацапи не сидять в одній купі і бомбити доведеться цілі міста та села. Причому не на території росії де знаходиться їхнє ВПК, аеродроми і все інше, що підтримує війну, а територію України? Навіть кацапи сміються з цієї заяви.
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25.05.2024 23:08 Ответить
аеродромів там є тільки в криму, які Україна вже 2 роки бомбить. До речі - ті аеродроми на 80% сприяли знищенню українських міст та сел російською авіацією. То мабуть вони на це заслуговують, ну а потім вони відремонтуються, коли знову стануть українськими. Жива сила ворога буде знищена, де б вона не ховалась.
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25.05.2024 23:17 Ответить
Жива сила ворога буде знищена
Та чхати їм на ту живу силу, це менше відсотка населення. Навіть коли жодного москаля не буде на території України хто вам сказав, що вони перестануть обстрілювати Україну(причому в даному випадку яз)? Ніщо не загрожує самій росії, точніше їхньому ВПК та економіці.
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25.05.2024 23:36 Ответить
по-домашнему
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25.05.2024 23:05 Ответить
Да, чуть неожидано. Они уничтожат---но на нашей территории! Сначала кацапы ядеркой по нам, а потом там же остальным любым оружием, но по кацапам. А по местам вылета ядерки? Найн? Тогда не надо. Лучше мы сами Запорожскую АЭС запустим в космос. Как Стенька Разин княжну с Персии в волЬгу киданул!
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25.05.2024 23:00 Ответить
саме так! окупантів знищать по всій окупованій території. якщо з ними і колаборантів - то туди їм дорога.
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25.05.2024 23:20 Ответить
В реале лично я сам не верю в запад уже. То что швали полно там местной, верно конечно. Беда наша старая. Но ЯО кроет всех. А там не все такие. Нас становится всё меньше как этноса. Тут другое. Настал момент выбора. Наверно в последний раз. Как угадать и победить....ведь и война эта для нас последняя.
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25.05.2024 23:29 Ответить
Я звісно вибачаюсь але однією з ознак етносу є мова - такшо про який етнос ви друкували ?
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26.05.2024 03:06 Ответить
На этот вопрос отвечаю уже 9 лет одним и тем же ответом. Тогда в марте 14 г когда страна почти лягла, именно с Днепра и Харькова за считаные дни были сформированы добробаты, Азов первый, харьковчане! И в кроссовках на часто своих жигулях с АКМ и Ф-1 и почти всё---закрыли страну с востока от швали с донбалласта и прочих залётных. И только с мая кое как ВСУ пришло в себя и проявило себя в Мариуполе. Так вот 90% бойцов разговаривали по русски. И сегодня процент почти такой. Если бы не они---уже бы от Черновцов и до Луцка и по сей день пели бы ,,боже царя храни,, и тюрю бы жрали с сухарей и лука на вонючем квасе, причмокивая при этом---мол как вкусно! Вы это помните и зарубите себе на носу. Это не смереки валить валом, а потом на УБОНАх клепать доски разделочные и возить в Харьков на Барабашово мелким и средним оптом. А отсюда отличную обувь, одежду, технику, и технологии высокие. Ну ладно. Папуасам---папуасово, Миклухо-Маклаям---Миклухо-Маклаево! Только дурокони шатают лодку во время переправы.
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26.05.2024 20:03 Ответить
Я нікого не ображав і не принижував - ви взяли принизили і образили .
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26.05.2024 20:41 Ответить
я поважаю пана Радослава Сікорского, але ці територія записані в констітуцію росії, тобто москалі вважатимуть удар у відповідь як "удар по російській території"

і не тільки москалі - половина придурошних професорів за межами росії теж вважає ці території "історично російськими", на кшталт того як довгий час були спірними Ельзас та Лотарингія

тобто така заява американців тільки провокує москалів застосувати цю зброю : по-перше територія росії в кордонах до 1991 року не постраждає, по-друге градус істерії побєдобєсія підніметься до небес - імперський кацапський режим тільки виграє

треба серйозніше погрожувати, панове американці
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25.05.2024 23:22 Ответить
Кацапам - звізда anyway !
З ЯЗ,чи без!
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25.05.2024 23:26 Ответить
Голодні ігри якісь. А чого по нашій території, чого не по кремлю
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25.05.2024 23:30 Ответить
Надо ждать обязательно ядерного удара?? А сейчас уничтожить позиции кремлевских оккупантов в Украине нельзя что-ли??
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25.05.2024 23:40 Ответить
Ніззя, бо партньори. Послиня США у москві йухлу навіть вірчі грамоти вручила (5 квітня минулого року).
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25.05.2024 23:59 Ответить
Тупішої заяви годі й придумати . Стріляти по пускових установках не дають і якісь байки розказують . Вся їх допомога , і номенклатура і строки - це знущання та медвежа послуга . Для них головніше свої цілі , а не Україна .
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25.05.2024 23:42 Ответить
а з нами це хтось погодив взагалі? чого не по кремлю ударити?
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25.05.2024 23:48 Ответить
А будет так , после ядера как говорят простонароде будут санкции , возможно после второго подумают. Сикорский понял что ******** ? В голове не укладывается , Ядерный удар ........
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25.05.2024 23:53 Ответить
Кацапи сьогодні не будуть спати, бо Сікорський сказав,що їхні козирі биті!! )))
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26.05.2024 00:03 Ответить
А що зараз мішає?
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26.05.2024 00:04 Ответить
Подивіться як точно сцикун сформулював,чи він висловив думку інших сцикунів,"знищимо руських на території України"((Не взагалі москалів і їх державу,а лиш на території України((Ні в якому випадку не якусь там установку в Бєлгородській області,що запустить ракету з ядерною начинкою,а лиш окупантів в Україні((Більше питань до цих нема((
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26.05.2024 00:15 Ответить
Це при дідові-демократові сказали((А що ж тоді при дідові-Трампі скажуть?(((
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26.05.2024 00:17 Ответить
Це означає головне - США мають всі можливості роздовбати РФ в будь-яку мить навіть конвенційною зброєю.
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26.05.2024 00:57 Ответить
хло і його раби ср*ть цеглою і сц*ть кип'ятком від таких заяв...
так переживать, що московським цілям буде пи..да..
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26.05.2024 01:50 Ответить
Нарешті ми знаємо, яку противагу встановлено проти можливості ядерного удару.
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26.05.2024 02:35 Ответить
Виглядає вагомо.

Тут, правда, виникає запитання:

Коли Україна сама знищить усі російські військові об'єкти (позиції) на своїй території,
тоді ціна такої погрози зменшиться до 0 (до нуля), так?
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26.05.2024 02:41 Ответить
Ще один пздбл вигулькнув.Прямо володар США і переможець кацапів.В тебе цапи президента вбили разом з високопосадовцями,твоїх громадян в твоїй Польщі своїми ракетами вбили.А ти у відповідь на це крім розповідей ротом більш ні що не здатне ,клоун.
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26.05.2024 04:55 Ответить
а якщо ЯО кинуть на країну НАТО, то може тоді відповісте конвенційною зброєю по росії?
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26.05.2024 05:44 Ответить
 
 