США уничтожат позиции России в Украине, если она применит ядерное оружие, - глава МИД Польши Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что США предостерегли Россию от использования ядерного оружия - иначе будут уничтожены все российские военные цели в Украине.
Об этом он сказал в интервью для The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Американцы сказали россиянам, что если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, то мы ударим по всем вашим целям [позициям] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все", - акцентировал Сикорский и назвал это "реальной угрозой".
Издание отметило, что глава польского МИД скептически относится к российским угрозам применить ядерное оружие.
Кроме того, по словам Сикорского, Китай и Индия также предупредили Россию о запрете применения ядерного оружия.
"И это не детская забава, потому что если это табу также будет нарушено, как и табу на изменение границ силой, то Китай знает, что Япония и Корея станут ядерными державами, и, вероятно, они (Россия и Китай. - Ред.) этого не хотят", - добавил он.
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чи у них лише 500 санітарних патєрь за 3 роки великої війни?
"Не 500. Але підрахунок цей чиста фікція"
Фікція, це - твоє ниття про цифри. Кіт Бегемот - Реєстрація 20 травня 2024, а сьогодні - 25 травня. - Вітаю, ти "прожив" аж 5 днів на Цензорі, а орків все ж таки 500 тис. - двухсотими та + 600 тис. - "самоварів"-інвалідів.
Ніт
Реєстрація:25.05.2024
Ваня, а ти що думав, що кремлєботу "за просто так" гроші платять?
Та ти шо? - Перевіримо? - 1. Чий Крим? - 2. Чому росія здійснила напад на Україну?
"У нас" - це в кого?
Наприклад у білорусів кажуть інакше: "хто хлусіць?"
= нужно смотреть несколько источников информации =
Тоді б ти дивився не тільки ЗМІ воюючих сторін (з обох воюючих сторін завжди є військова пропаганда), а ще й потрібні інши джерела інформації. Наприклад, інфа від Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) тощо, та тільки після цього ти б міг об'єктивно щось казати про "правду посерединє". Але це типовий кремлєботський вислів з методичок про "правду посерединє". Вже багатьом за 10 років війни відоми типові кремлеботські вислови в інтернеті.
Тобто, під час війни, коли рашисти бомлять не тільки ВСУ, а в багатьох містах і селах мирне населення, де кожен день є загибли та поранені.. не треба шукати ворогів?
У мене є великий сумнів, що в тебе присутнє адекватне мислення.
Його попередили.
наличию валюты и ГСМ для армии и населения.
Будут покупать бензин втридорога.
А скважины будут гореть лет 100.
Там не российская ПВО и ПРО.
Про удар ЯЗ у відповідь не йшлося.
Но это все вилы по воде, я сомневаюсь что будет какой либо акт войны, слишком много ядерки у кацапов.
Заявить что "придет мой старший брат (он пришел с десанта) и даст вам
пизпо шее, совсем не ссыкотно
Всім і все вже зрозуміло .
Человек, который может - трахает.
Человек, который обещает трахнуть - импотент.
Та чхати їм на ту живу силу, це менше відсотка населення. Навіть коли жодного москаля не буде на території України хто вам сказав, що вони перестануть обстрілювати Україну(причому в даному випадку яз)? Ніщо не загрожує самій росії, точніше їхньому ВПК та економіці.
і не тільки москалі - половина придурошних професорів за межами росії теж вважає ці території "історично російськими", на кшталт того як довгий час були спірними Ельзас та Лотарингія
тобто така заява американців тільки провокує москалів застосувати цю зброю : по-перше територія росії в кордонах до 1991 року не постраждає, по-друге градус істерії побєдобєсія підніметься до небес - імперський кацапський режим тільки виграє
треба серйозніше погрожувати, панове американці
З ЯЗ,чи без!
так переживать, що московським цілям буде пи..да..
Тут, правда, виникає запитання:
Коли Україна сама знищить усі російські військові об'єкти (позиції) на своїй території,
тоді ціна такої погрози зменшиться до 0 (до нуля), так?