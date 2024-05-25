США уничтожат позиции России в Украине, если она применит ядерное оружие, - глава МИД Польши Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что США предостерегли Россию от использования ядерного оружия - иначе будут уничтожены все российские военные цели в Украине.

Об этом он сказал в интервью для The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Американцы сказали россиянам, что если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, то мы ударим по всем вашим целям [позициям] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все", - акцентировал Сикорский и назвал это "реальной угрозой".

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Издание отметило, что глава польского МИД скептически относится к российским угрозам применить ядерное оружие.

Кроме того, по словам Сикорского, Китай и Индия также предупредили Россию о запрете применения ядерного оружия.

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"И это не детская забава, потому что если это табу также будет нарушено, как и табу на изменение границ силой, то Китай знает, что Япония и Корея станут ядерными державами, и, вероятно, они (Россия и Китай. - Ред.) этого не хотят", - добавил он.