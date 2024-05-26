Президент Эстонии Карис: Самое главное – остановить российскую военную машину

Президент Эстонии Алар Карис считает, что перед тем как начинать серьезные переговоры, надо сделать все, чтобы поставить Путина на колени.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны в Украине", - сказал Карис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сейчас самое главное - остановить российскую военную машину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Эстонии Карис об отправке войск в Украину: Сам Киев пока не видит в этом необходимости

Он также скептически высказался относительно быстрых изменений в самой России.

"Я в быстрые изменения не очень верю. Россия имела шанс в начале 1990-х годов, но все пошло не так. Даже спасение от Владимира Путина не обязательно приведет к изменениям. Для них нужен целый ряд факторов, самый важный из которых - воля народа воспользоваться возможностью", - заявил Карис.

Он добавил, что миру, возможно, придется пережить еще много "Путиных" перед изменениями в РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары Украины по военным целям в тылу России являются абсолютно легитимными, - президент Эстонии Карис

"Возможно, нам придется пережить еще много российских лидеров, прежде чем что-то начнется", - предположил Карис.

По его словам, нужно давление, в том числе и со стороны Запада, чтобы простые россияне поняли, что надо что-то делать.