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Президент Эстонии Карис: Самое главное – остановить российскую военную машину

Президент Естонії Алар Каріс

Президент Эстонии Алар Карис считает, что перед тем как начинать серьезные переговоры, надо сделать все, чтобы поставить Путина на колени.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны в Украине", - сказал Карис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сейчас самое главное - остановить российскую военную машину.

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Он также скептически высказался относительно быстрых изменений в самой России.

"Я в быстрые изменения не очень верю. Россия имела шанс в начале 1990-х годов, но все пошло не так. Даже спасение от Владимира Путина не обязательно приведет к изменениям. Для них нужен целый ряд факторов, самый важный из которых - воля народа воспользоваться возможностью", - заявил Карис.

Он добавил, что миру, возможно, придется пережить еще много "Путиных" перед изменениями в РФ.

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"Возможно, нам придется пережить еще много российских лидеров, прежде чем что-то начнется", - предположил Карис.

По его словам, нужно давление, в том числе и со стороны Запада, чтобы простые россияне поняли, что надо что-то делать.

Автор: 

переговоры (4928) путин владимир (31237) Алар Карис (49)


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Примітивна демагогія...
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26.05.2024 00:22 Ответить
Правильно . Но только исключительно озабоченностями , потому , что стрелять нельзя .
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26.05.2024 00:31 Ответить
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Україні, не дивлячись на приблуд95!!
А московіти, будуть плюватися ЛАЙНОМ, для них це генетично!! Вялічіє, уже більше 500 000 орків закобздонених в Україні! За чим вдерлися, те і отримали! Історично … Слава Україні
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26.05.2024 01:36 Ответить
Чим зупинити, занепокоєннями та засудженнями? Мабуть це буде дуже складно
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26.05.2024 06:55 Ответить
Не тринди, естонці допомагають чи не найбільше.
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26.05.2024 09:00 Ответить
Чому так грубо? Естонія допомагає, так, велика дяка їй за це, але то крапля в морі. Ті хто реально може допомогти висловлюють занепокоєння, ну і зброю дають, звичайно, але в такій кількості і з такими умовами, щоб Україна не програла, але й не перемогла
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26.05.2024 09:34 Ответить
Президент Естонії Каріс: Найголовніше - зупинити російську військову машину.


Да ну.......

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26.05.2024 07:02 Ответить
Якщо вже ***** буде на колінах то це не переговори називається, а капітуляція. Але до цього ще дуже далеко. Без втручання НАТО просто неможливо. Тож і розмови про путіннаколінах це ні про що.
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26.05.2024 10:38 Ответить
 
 