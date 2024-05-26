Зеленский о полномасштабном вторжении РФ: Путин неадекватен или имел договоренности с другими странами
Путин является неадекватной личностью, или он имел договоренности с другими странами, что ему ничего не будет за полномасштабное нападение на Украину.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Он (Путин. - Ред.) неадекватная личность, потому что адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. Он неадекватен или он знал, что ему за это ничего не будет, а значит, были те или иные диалоги с другими странами.
Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полное предательство. Поэтому давайте подумаем все же, что у него не было договоренностей, а он просто неадекват, который решил, что никто не будет защищать Украину, а он может захватить нас и уничтожить", - заявил Зеленский.
Зеленский пожаловался на то, что "все с Россией оставляют двери немножечко приоткрытые", но не настолько открытые, как после 2014 года.
"Но многие лидеры немножко оставили. Потому что: "А что будет завтра? Мы должны как-то находить шанс на завтра. А вдруг Украина проиграет войну? Надо не закрывать двери тотально с Россией", - считает президент.
По его словам, если бы Путин собирался применить ядерное оружие, он бы применил его в первый год полномасштабной войны, когда не смог захватить Украину.
"Он не применил его, потому что он, может, и неадекват, но очень любит свою жизнь. Потому что он понимает, что двери будут полностью закрыты, если он применит ядерное оружие", - сказал Зеленский.
"И если он любит жизнь, он не применил в первый год ядерное оружие, и он продолжает свои действия, а санкции есть, но уже начинают балансировать, лидеры начинают думать, то какая еще может быть большая эскалация, чем массированные убийства людей в Украине?" - добавил он.
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https://patrioty.org.ua/society/shakhtar-pryikhav-na-match-u-futbolkakh-iz-zaklykom-zvilnyty-zakhysnykiv-mariupolia-z-polonu-foto-515672.html "Шахтар" приїхав на матч у футболках із закликом звільнити захисників Маріуполя з полону (фото)
видать будет "град" по ихним тупым черепушкам .
Вони там з китайцями уклали "пакт Молотова-Рібентропа -2" І там знову "розділили світ" Бо єдина країна, яку реально Росія путінська боїться - це Китай Бо він не зв"язаний купою договорів безпеки і проводить ту політику, яку хоче (якщо йому дозволяють його економічні та військові можливості)
А це йому дозволила конкретно теперешня адміністрація, яка одразу при приході до влади зняла додаткові мита на китайські товари, тому що інфляція то все що цікавить діда...
а те що завдяки цьому та дешевим ресурсам з раші під час війни китай виліз з іпотечному колапсу та отримав можливість проводити переозброєння і можливість підтримувати як орків так і Іран, Корею то діду пох...
продавали сировину для титану з якого тепер ракети прилітають...
Нафту прокачуємо орківську з якої роблять бензин в ЄС а ми потім його купляємо....
Про прокачку газу мовчу тому що це єдине що стримує орків щоб не знищити ГТС яку буде важко відновити а це покладе пів економіки... та і опалення в багатьох регіонах... буде колапс... тому рішення по газу було нажаль правильним
Домовленості Байдена з ******
орки поставляють заходу дешеві ресурси з дисконтом а вони затримують озброєння...
Та і взагалі адміністрація називає Ху...ла адекватним і говорить що у разі програшу орків, в раші можуть відбутись політичні зміни та до влади можуть прийти неадекватні політики а там ЯО...
А взагалі був один момент коли Польща почала переговори про передачу міг29, і тут несподівано в англійській пресі хтось злив фото сина діда з проститутками і купою похожою на наркоту... одразу на другий день амери заборонили таку передачу типу ескалація і літаки перегнали до німців...
https://www.youtube.com/watch?v=Xx3tNahq54A&ab_channel=Politic.mem тут. А це все наслідки.
Тобто, в позу страуса? Бачу тільки те, що хочу, думаю тільки про те, про що хочу?
І це - президент ???????????
Виходить, що домовленності були, між тими хто тоді був при владі
Мабуть хтось когось "кинув" по домовленностям, та все пішло не так...