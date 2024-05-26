РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4324 посетителя онлайн
Новости
18 339 147

Зеленский о полномасштабном вторжении РФ: Путин неадекватен или имел договоренности с другими странами

Президент Володимир Зеленський

Путин является неадекватной личностью, или он имел договоренности с другими странами, что ему ничего не будет за полномасштабное нападение на Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Он (Путин. - Ред.) неадекватная личность, потому что адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. Он неадекватен или он знал, что ему за это ничего не будет, а значит, были те или иные диалоги с другими странами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Тотального разрыва западных стран с Россией не произошло

Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полное предательство. Поэтому давайте подумаем все же, что у него не было договоренностей, а он просто неадекват, который решил, что никто не будет защищать Украину, а он может захватить нас и уничтожить", - заявил Зеленский.

Зеленский пожаловался на то, что "все с Россией оставляют двери немножечко приоткрытые", но не настолько открытые, как после 2014 года.

"Но многие лидеры немножко оставили. Потому что: "А что будет завтра? Мы должны как-то находить шанс на завтра. А вдруг Украина проиграет войну? Надо не закрывать двери тотально с Россией", - считает президент.

По его словам, если бы Путин собирался применить ядерное оружие, он бы применил его в первый год полномасштабной войны, когда не смог захватить Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Лучшим итогом саммита НАТО в Вашингтоне будут семь Patriot и решение США о F-16

"Он не применил его, потому что он, может, и неадекват, но очень любит свою жизнь. Потому что он понимает, что двери будут полностью закрыты, если он применит ядерное оружие", - сказал Зеленский.

"И если он любит жизнь, он не применил в первый год ядерное оружие, и он продолжает свои действия, а санкции есть, но уже начинают балансировать, лидеры начинают думать, то какая еще может быть большая эскалация, чем массированные убийства людей в Украине?" - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) путин владимир (31237)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+72
***** мав домовленості з тобою, зелена шмаркля, тому тобі торба з усіх боків
показать весь комментарий
26.05.2024 00:57
+58
Говорит чел который
1. Верил что с Путиным можно договориться.
2. Перед нападением в 2022 говорил что росияне тоже люди.
3. Когда Россия равняла Мариуполь с землей говорил о Евровидении в Мариуполе.
4. В 2023 году верил в кофе в Крыму.
5. Верит что он законный президент и закончит войну.
показать весь комментарий
26.05.2024 01:00
+51
З тобою він і мав домовленості, сам заглядав в якісь там очки і бачив мир, і збирався сходотись посередині і перестати стріляти. Але щось пішло не так. Два валодьї, два цинічні брехуни, узурпатори, диктатори, два ***** - два сапога пара.
показать весь комментарий
26.05.2024 00:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а як з домовленностю про вивід військ з Маріуполя
https://patrioty.org.ua/society/shakhtar-pryikhav-na-match-u-futbolkakh-iz-zaklykom-zvilnyty-zakhysnykiv-mariupolia-z-polonu-foto-515672.html "Шахтар" приїхав на матч у футболках із закликом звільнити захисників Маріуполя з полону (фото)

показать весь комментарий
26.05.2024 04:25 Ответить
Зелене гівно призналося що йому було відомо про напад кацапні і всеодно готував країну до шашличків.
показать весь комментарий
26.05.2024 04:38 Ответить
Шо ця скотина криворізька несе.Виходить у 2014 році коли рашка розвязала гібрідну війну наа донбасі а ця дешева маріонетка розгулювала по червоній площі в москві тотоді він був адекватний,а з 22р-ні???
показать весь комментарий
26.05.2024 05:00 Ответить
Безуглий зелений клован.
показать весь комментарий
26.05.2024 05:06 Ответить
рашашвайники расхрюкались .
видать будет "град" по ихним тупым черепушкам .
показать весь комментарий
26.05.2024 06:33 Ответить
"Домовленість з іншими країнами" БУЛА ! І була вона (в першу чергу) з ОДНІЄЮ країною В конкретний час В конкретному місці! З Китаєм! В Пекіні! Після Олімпіади!
Вони там з китайцями уклали "пакт Молотова-Рібентропа -2" І там знову "розділили світ" Бо єдина країна, яку реально Росія путінська боїться - це Китай Бо він не зв"язаний купою договорів безпеки і проводить ту політику, яку хоче (якщо йому дозволяють його економічні та військові можливості)
показать весь комментарий
26.05.2024 06:57 Ответить
Китай проводить ту політику яку йому довзоляють західні толерасти... більшість його екпорту в ЄС та штати... без їх технологій та інвестицій він б дальше лив чугун в кожному дворі...

А це йому дозволила конкретно теперешня адміністрація, яка одразу при приході до влади зняла додаткові мита на китайські товари, тому що інфляція то все що цікавить діда...

а те що завдяки цьому та дешевим ресурсам з раші під час війни китай виліз з іпотечному колапсу та отримав можливість проводити переозброєння і можливість підтримувати як орків так і Іран, Корею то діду пох...
показать весь комментарий
26.05.2024 08:35 Ответить
Можна подумать - ми були кращими! Особливо останні п"ять років!
показать весь комментарий
26.05.2024 08:38 Ответить
Та нічим не кращі, продавали двигуни до вертольотів та крилатих ракет оркам...

продавали сировину для титану з якого тепер ракети прилітають...

Нафту прокачуємо орківську з якої роблять бензин в ЄС а ми потім його купляємо....

Про прокачку газу мовчу тому що це єдине що стримує орків щоб не знищити ГТС яку буде важко відновити а це покладе пів економіки... та і опалення в багатьох регіонах... буде колапс... тому рішення по газу було нажаль правильним
показать весь комментарий
26.05.2024 08:51 Ответить
У кацапів прислів"я є: "Неча на зеркало пенять - коли рожа крива!"
показать весь комментарий
26.05.2024 09:04 Ответить
Тобі світить буцигарня за розпалювання антисемітизму.
показать весь комментарий
26.05.2024 07:42 Ответить
А щось світить за розпалювання антиукраїнізму?
показать весь комментарий
26.05.2024 07:57 Ответить
А от чому я став антисемітом саме при зеленій сволоті....
показать весь комментарий
26.05.2024 11:37 Ответить
ну умственно недоразвитый расскажи???ты же знаешь!!
показать весь комментарий
26.05.2024 08:44 Ответить
А як називати заяви старого маразматика Байдена в 22 та і тепер що солдати США не будуть участвовать в війні.
Домовленості Байдена з ******
показать весь комментарий
26.05.2024 07:21 Ответить
Все возможно. Даже война 1812 г. Наполеон вел переписку з Александром 2, где называл его " брат мой", и почему он попер на москву, если правительство находилось в Питере? Потом спалили москву и отдали французам. Французы побухали пару недель в москве и пошли домой.Потом их руские догнали, до Парижа дошли, побухали и тоже домой пошли.
показать весь комментарий
26.05.2024 08:46 Ответить
"Наибольшая из всех безнравственностей - это браться за дело, которое не умеешь делать." - Наполеон I Бонапарт
показать весь комментарий
26.05.2024 07:25 Ответить
Так вони весь час про щось домовляються. Тільки за безпеку держави Україна відповідальність лежить на найвеличнішому лідорі і саме він мав її забезпечувати. І його падлу попереджали, але замість розгортання військ для оборони воно до шашликів з москалями готувалося на 9 травня.
показать весь комментарий
26.05.2024 07:51 Ответить
Які ж тупі ваші коментарі.
показать весь комментарий
26.05.2024 07:59 Ответить
Думаю що перед війною домовленостей не було, навіщо було тоді попереджати Україну про напад, а от зараз то точно є....

орки поставляють заходу дешеві ресурси з дисконтом а вони затримують озброєння...

Та і взагалі адміністрація називає Ху...ла адекватним і говорить що у разі програшу орків, в раші можуть відбутись політичні зміни та до влади можуть прийти неадекватні політики а там ЯО...

А взагалі був один момент коли Польща почала переговори про передачу міг29, і тут несподівано в англійській пресі хтось злив фото сина діда з проститутками і купою похожою на наркоту... одразу на другий день амери заборонили таку передачу типу ескалація і літаки перегнали до німців...
показать весь комментарий
26.05.2024 08:46 Ответить
Для прикладу, в нас за кловуна проголосувало 86%. Що хотіли - те й отримали
https://www.youtube.com/watch?v=Xx3tNahq54A&ab_channel=Politic.mem тут. А це все наслідки.
показать весь комментарий
26.05.2024 07:48 Ответить
73% тих, хто прийшов.
показать весь комментарий
29.05.2024 16:13 Ответить
А коли розвідки країн світу пів року попереджували про війну, а безтолковий ішак, на противагу, закликав маринувати шашлики - то це що, адекватність. ***** розпочало повномасштабну війну, бо побачило, що при владі опинилось якраз неадекватне, бездарне чмо, і такого шансу в нього більше не буде. Це обкурене чмо - першеджерело всіх негараздів його перебування "у руля". У відставку мудака!
показать весь комментарий
26.05.2024 07:50 Ответить
Причину треба шукати в собі , в такий важкий час став президентом той хто нічого не розуміє ні в політиці ,ні в економіці ,ні в військовій справі і той хто не любив Україну
показать весь комментарий
26.05.2024 07:52 Ответить
Та що воно верзе, оце півдурне!
показать весь комментарий
26.05.2024 08:39 Ответить
Про це я навіть не хочу думати Джерело:
Тобто, в позу страуса? Бачу тільки те, що хочу, думаю тільки про те, про що хочу?
І це - президент ???????????
показать весь комментарий
26.05.2024 08:40 Ответить
Мав домовленості? Мав - Оманські домовленості!
показать весь комментарий
26.05.2024 09:22 Ответить
Это только я не улавливаю смысл в прямой речи Зе?
показать весь комментарий
26.05.2024 09:48 Ответить
Важко вловити те, чого не існує
показать весь комментарий
26.05.2024 09:54 Ответить
Каже той, чиє кодло за спинами захисників жере в три горлянки та краде, ніби будуть жити тисячу років. І ******** народ, ніби безсмертні і мають імунітет до зашморгу або вил
показать весь комментарий
26.05.2024 09:58 Ответить
Якби я був путіним, а в сусідній країні, яка на мою думку не існує, довбойоби обирають довбойобів, які активно розвалюють усе що можна, я б теж напав.
показать весь комментарий
26.05.2024 10:04 Ответить
візьміть молдову. Там відбувається те що ви написали. Україна напала на неї?
показать весь комментарий
26.05.2024 16:27 Ответить
Може у нас путіна нема?
показать весь комментарий
26.05.2024 18:08 Ответить
то може проблема не в довбойобах, а в путіні? а ви маніпулюєте
показать весь комментарий
26.05.2024 23:57 Ответить
Може це комплексна проблема, а Ви вписуєтесь за довбойобів?
показать весь комментарий
27.05.2024 06:48 Ответить
а ви за путіна)
показать весь комментарий
27.05.2024 23:44 Ответить
Я написав що я путін? Ні. Ви вступилися за довбойобів? Так.
показать весь комментарий
28.05.2024 06:45 Ответить
"Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада"
Виходить, що домовленності були, між тими хто тоді був при владі

Мабуть хтось когось "кинув" по домовленностям, та все пішло не так...
показать весь комментарий
26.05.2024 10:15 Ответить
І це говорить 'найадекватніший' клоун на Землі, який за два дні до нападу ручні хотів будувати дороги і запрошував всіх на шашлики!
показать весь комментарий
26.05.2024 11:19 Ответить
Вполне адекватный,в Киеве по сей день сидит на должностях его агентура,агента сивковича и агента козыря знает весь мир,всяких мелких агентиков кремля там еще сотни.
показать весь комментарий
26.05.2024 12:32 Ответить
Нє, давай, Вова, подумаємо, що були домовленності - дуже цікаво послухати твої припущення, з ким же ***** міг домовивитись, де і коли?, бо неадекватний міг тільки Чонгар розмінувати, але щоб підтвердити неадекватність, потрібно того тіпочка віправити на профільне клінічне обстеження.
показать весь комментарий
26.05.2024 14:04 Ответить
х...ло мав домоленості не з іншими країнами, а шмарклєнскім, через потрохшева в Омані все узгодив.
показать весь комментарий
26.05.2024 16:14 Ответить
Та все дуже і дуже просто,ЗАКІНЧУЙ ЗАРОБЛЯТИ БАБЛО НА ВІЙНІ,Пороха вже в десятки разів перегнав!!!
показать весь комментарий
26.05.2024 19:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 