Зеленский о полномасштабном вторжении РФ: Путин неадекватен или имел договоренности с другими странами

Путин является неадекватной личностью, или он имел договоренности с другими странами, что ему ничего не будет за полномасштабное нападение на Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Он (Путин. - Ред.) неадекватная личность, потому что адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. Он неадекватен или он знал, что ему за это ничего не будет, а значит, были те или иные диалоги с другими странами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Тотального разрыва западных стран с Россией не произошло

Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полное предательство. Поэтому давайте подумаем все же, что у него не было договоренностей, а он просто неадекват, который решил, что никто не будет защищать Украину, а он может захватить нас и уничтожить", - заявил Зеленский.

Зеленский пожаловался на то, что "все с Россией оставляют двери немножечко приоткрытые", но не настолько открытые, как после 2014 года.

"Но многие лидеры немножко оставили. Потому что: "А что будет завтра? Мы должны как-то находить шанс на завтра. А вдруг Украина проиграет войну? Надо не закрывать двери тотально с Россией", - считает президент.

По его словам, если бы Путин собирался применить ядерное оружие, он бы применил его в первый год полномасштабной войны, когда не смог захватить Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Лучшим итогом саммита НАТО в Вашингтоне будут семь Patriot и решение США о F-16

"Он не применил его, потому что он, может, и неадекват, но очень любит свою жизнь. Потому что он понимает, что двери будут полностью закрыты, если он применит ядерное оружие", - сказал Зеленский.

"И если он любит жизнь, он не применил в первый год ядерное оружие, и он продолжает свои действия, а санкции есть, но уже начинают балансировать, лидеры начинают думать, то какая еще может быть большая эскалация, чем массированные убийства людей в Украине?" - добавил он.