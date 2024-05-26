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Стефанишина о переговорах по вступлению в ЕС: Украина имеет план В, С и D

Ольга Стефанішина

Украина прилагает все усилия для того, чтобы межправительственная конференция по переговорам о вступлении Украины в ЕС состоялась в июне.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала журналистам в субботу, 25 мая, во время #РазомДіємо Феста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина имеет план B, план C, план D - на любой случай, чтобы эта конференция состоялась. То есть конференция должна состояться при любых условиях", - отметила вице-премьер-министр.

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Она добавила, что Украина ведет регулярные переговоры со всеми государствами-членами ЕС по этой конференции. А также, что президент Еврокомиссии подтвердила, что ЕК будет настаивать на этом решении.

"Украинская правительственная команда уже готовится к этому заседанию 25-27 июня", - сказала Стефанишина.

Автор: 

членство в ЕС (1010) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+17
Ніхіра собі вам "плану" навезли,тепер ясно від чого Вовку так штирить в щоденних вечірніх відосіках
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26.05.2024 01:39
+12
Идиотам всё неймётся - ЕС , НАТО , восстановление , дерибан в бешенных масштабах . Лучше бы думали о том , чтобы Украина завтра существовала .
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26.05.2024 02:12
+10
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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26.05.2024 02:54
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B(ld)- C(ku) -D(vbani)- план вони мають як саботувати цей процес
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26.05.2024 01:38 Ответить
Ніхіра собі вам "плану" навезли,тепер ясно від чого Вовку так штирить в щоденних вечірніх відосіках
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26.05.2024 01:39 Ответить
🤣👍
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26.05.2024 08:36 Ответить
Выфсеврете.Вава уже сдавал кровь на наркотики.Какие вам еще нужны доказательства?
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26.05.2024 09:31 Ответить
Он, кстати, и повестки так получал.Просто фотографа не было рядом.
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26.05.2024 09:34 Ответить
Идиотам всё неймётся - ЕС , НАТО , восстановление , дерибан в бешенных масштабах . Лучше бы думали о том , чтобы Украина завтра существовала .
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26.05.2024 02:12 Ответить
какое ес? а войну закончить не хотите? твари зеленые
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26.05.2024 02:15 Ответить
Жодного плану оборони на випадок вторгнення вони не мали, зате мають декілька планів на випадок, якщо Захід відмовить інтегрувари ракову єрмаківську пухлину в ЄС?
З великою ймовірністю ці плани полягають в перетворенні країни на другу білорусь/рашку/китай, нічого іншого ці "ефективні менеджери" створити не спроможні
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26.05.2024 02:40 Ответить
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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26.05.2024 02:54 Ответить
Ми осліпли? Чи то туман війни?
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26.05.2024 03:26 Ответить
Трусікі-нєдєлькі - мабуть, щось подібне. Здається, тут тільки раждєнниє в ссср мене зрозуміють
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26.05.2024 03:25 Ответить
Прям вітамінний ряд - їж та насолоджуйся. От тіки шо там з фронтом. Вже військові не хочуть бути гарматним м'ясом - як приклад харьковщина - бросають та уходять - бо нема фортіфікацій від гниди зеленского.
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26.05.2024 04:04 Ответить
План B - Стефанишина влітку їде в Італію,
План C - Стефанишина взимку їде відпочивати в Куршавель,
План D - Стефанишина навесні йде на пенсію і вступає/виїжджає в ЄС назавжди
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26.05.2024 04:42 Ответить
Шо не зелений то і ідиот.
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26.05.2024 05:07 Ответить
Стефанішина про перемовини щодо вступу до ЄС: Україна має план В, С і D?

Аби тільки щось ляпнути, себе показати...
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26.05.2024 06:26 Ответить
Україна має план B, план C, план D - на будь-який випадок.

Якщо щось піде не так, дзвоніть, в мене ще є план E, план F, план G... "парешаем"
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26.05.2024 06:54 Ответить
План В - ПреЗЕдент "уже закінчив війну у своїй голові".
План С - "досить перестати стріляти і ми побачимо мир в очах Путіна".
План Д - раз звільнення Залужного не покращило стану на фронті, звільнимо ще й Сирського!
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26.05.2024 06:55 Ответить
п'ять років, ще не закінчились!
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26.05.2024 08:02 Ответить
Ніколи не знав, що у плану є 3 сорти. Який ви там шмалите?
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26.05.2024 07:08 Ответить
План б - тайожний саюз, план д - брикс?
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26.05.2024 07:22 Ответить
План А,В,С..., а ЄС про ваші дитячі плани знає? Тут важливо щоб вас дебілів розуміли...
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26.05.2024 07:28 Ответить
головне не втылити план ЗЕ
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26.05.2024 07:37 Ответить
"... а-б-в-г-дейка, а-б-в-г-дейка, ето - наука, нє ігра......." ©
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26.05.2024 07:44 Ответить
ніфіга, ти дрєвній!
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26.05.2024 08:03 Ответить
)))
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26.05.2024 16:28 Ответить
три конверти Гнусавий вже відправив чи ще корячиться?
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26.05.2024 08:11 Ответить
план А ...🤡 на вихід , а все інше ...то то таке ...
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26.05.2024 08:38 Ответить
Озвучте весь алфавіт будь ласка?
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26.05.2024 08:55 Ответить
Зеленим наркоманам не завадило б прокапатися і поглянути на сиуацію тверезими очима:
- в країні нескінчена війна;
- ЗЄ за всіма показниками очільником корупції та узурпатором;
- влада України є антидемокрптичною;
- парламент є фікцією;
- в Україні діє телефонне право, а не закон;
- утискається свобода слова;
- президент прострочений;
- парламент прострочений.

З таким багажем приймають тільки в тайожний союз.
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26.05.2024 10:07 Ответить
Це значить що заготовлено три сорти туалетного папіру!
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26.05.2024 10:20 Ответить
то вам на носа зелене лайно з лисини накрапує і локшина на вухах гойдається.
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26.05.2024 11:35 Ответить
А чому починає перелік з плану В? Невже план А вже просрали?
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26.05.2024 10:45 Ответить
А план "Д" - це відновлення СРСР?
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26.05.2024 10:50 Ответить
У мене на зебiляче Му-у, про планы Б-С-Д, викликае рвотний рефлекс. Страна, в 73% от 37% проголосовавших, хотя этот посыл к 63% тех, кто проинфантильничал и не проголосовал, вы сейчас хоть понимаете, шо вы недонапереголосовали?
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26.05.2024 11:18 Ответить
Просьба разъяснить, мол от от какой буквы предыдущих планов Б-Ц отталкиваться, если говорить сейчась, шо Україна має план B, план C, план D , адже я так и не вкурил, типо , в прошлый раз, какой план Б чи Цэ был взят за основу, если был взят.
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26.05.2024 11:25 Ответить
План А: сцяними тряпками вигнати зейобань гнидну з усіх владних кабінетів.
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26.05.2024 11:26 Ответить
Попереджаю, нам не нужны здесь разные лечебные канабисы, типо план B, план C, план D.
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26.05.2024 11:28 Ответить
Альтернатива плану B, плану C, плану D -гнать заюриными тряпками главного плановщика.
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26.05.2024 11:30 Ответить
 
 