Стефанишина о переговорах по вступлению в ЕС: Украина имеет план В, С и D
Украина прилагает все усилия для того, чтобы межправительственная конференция по переговорам о вступлении Украины в ЕС состоялась в июне.
Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала журналистам в субботу, 25 мая, во время #РазомДіємо Феста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина имеет план B, план C, план D - на любой случай, чтобы эта конференция состоялась. То есть конференция должна состояться при любых условиях", - отметила вице-премьер-министр.
Она добавила, что Украина ведет регулярные переговоры со всеми государствами-членами ЕС по этой конференции. А также, что президент Еврокомиссии подтвердила, что ЕК будет настаивать на этом решении.
"Украинская правительственная команда уже готовится к этому заседанию 25-27 июня", - сказала Стефанишина.
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З великою ймовірністю ці плани полягають в перетворенні країни на другу білорусь/рашку/китай, нічого іншого ці "ефективні менеджери" створити не спроможні
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
План C - Стефанишина взимку їде відпочивати в Куршавель,
План D - Стефанишина навесні йде на пенсію і вступає/виїжджає в ЄС назавжди
Аби тільки щось ляпнути, себе показати...
Якщо щось піде не так, дзвоніть, в мене ще є план E, план F, план G... "парешаем"
План С - "досить перестати стріляти і ми побачимо мир в очах Путіна".
План Д - раз звільнення Залужного не покращило стану на фронті, звільнимо ще й Сирського!
- в країні нескінчена війна;
- ЗЄ за всіма показниками очільником корупції та узурпатором;
- влада України є антидемокрптичною;
- парламент є фікцією;
- в Україні діє телефонне право, а не закон;
- утискається свобода слова;
- президент прострочений;
- парламент прострочений.
З таким багажем приймають тільки в тайожний союз.