Стефанишина о переговорах по вступлению в ЕС: Украина имеет план В, С и D

Украина прилагает все усилия для того, чтобы межправительственная конференция по переговорам о вступлении Украины в ЕС состоялась в июне.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала журналистам в субботу, 25 мая, во время #РазомДіємо Феста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина имеет план B, план C, план D - на любой случай, чтобы эта конференция состоялась. То есть конференция должна состояться при любых условиях", - отметила вице-премьер-министр.

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Она добавила, что Украина ведет регулярные переговоры со всеми государствами-членами ЕС по этой конференции. А также, что президент Еврокомиссии подтвердила, что ЕК будет настаивать на этом решении.

"Украинская правительственная команда уже готовится к этому заседанию 25-27 июня", - сказала Стефанишина.