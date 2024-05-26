США будут твердо поддерживать Киев, но американские военные не будут воевать в Украине, - Байден

Президент США Джо Байден заявил о твердой поддержке Украины в борьбе с "жестоким тираном" Путиным.

Выступая в субботу, 25-го мая, перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, что в штате Нью-Йорк, Байден отметил критическую роль военных США в поддержке Украины и других партнеров в мире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

При этом он еще раз подчеркнул: американские военные не будут воевать в Украине, но военная поддержка США останется твердой.

"Нет американских солдат, которые бы воевали в Украине. И я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять рядом с украинцами, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть Украину и мы ее не покинем", - сказал Байден, обращаясь к более тысячи выпускников Военной академии США в Вест-Пойнте, которые приветствовали эти слова аплодисментами.

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"Именно сейчас американские солдаты поддерживают отважных украинцев в борьбе за свободу. Наши солдаты круглосуточно работают над обеспечением перемещения боеприпасов и техники по суше, морю и воздуху", - сказал Байден.

Он добавил, что военная поддержка не исчерпывается только предоставлением оружия, американские военные также проводят обучение украинских коллег - учат их использовать передовые системы вооружения, такие как HIMARS, Patriot и танки Abrams.

Также они делятся уроками тактической боевой помощи раненым с украинскими медиками и хирургами, отметил Байден.

Байден в своей речи напомнил, что предупреждал российского президента Владимира Путина, который был уверен, что НАТО распадется "сразу после того, как я принял присягу".

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"Я сказал ему в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию" Европы", - вспомнил Байден, как после вторжения России в Украину альянс НАТО стал "сильнее, чем когда-либо", когда в него вступили такие страны, как Швеция и Финляндия.