США будут твердо поддерживать Киев, но американские военные не будут воевать в Украине, - Байден
Президент США Джо Байден заявил о твердой поддержке Украины в борьбе с "жестоким тираном" Путиным.
Выступая в субботу, 25-го мая, перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, что в штате Нью-Йорк, Байден отметил критическую роль военных США в поддержке Украины и других партнеров в мире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
При этом он еще раз подчеркнул: американские военные не будут воевать в Украине, но военная поддержка США останется твердой.
"Нет американских солдат, которые бы воевали в Украине. И я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять рядом с украинцами, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть Украину и мы ее не покинем", - сказал Байден, обращаясь к более тысячи выпускников Военной академии США в Вест-Пойнте, которые приветствовали эти слова аплодисментами.
"Именно сейчас американские солдаты поддерживают отважных украинцев в борьбе за свободу. Наши солдаты круглосуточно работают над обеспечением перемещения боеприпасов и техники по суше, морю и воздуху", - сказал Байден.
Он добавил, что военная поддержка не исчерпывается только предоставлением оружия, американские военные также проводят обучение украинских коллег - учат их использовать передовые системы вооружения, такие как HIMARS, Patriot и танки Abrams.
Также они делятся уроками тактической боевой помощи раненым с украинскими медиками и хирургами, отметил Байден.
Байден в своей речи напомнил, что предупреждал российского президента Владимира Путина, который был уверен, что НАТО распадется "сразу после того, как я принял присягу".
"Я сказал ему в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию" Европы", - вспомнил Байден, как после вторжения России в Украину альянс НАТО стал "сильнее, чем когда-либо", когда в него вступили такие страны, как Швеция и Финляндия.
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Пильнуймо та боронімо Україну!!
Слава Україні!
А ви спитайте пересічних американців - чи хочуть ті воювати? Я-то з ними розмовляв - вони кажуть, що Україна вже перемогла, коли #уйло не зміг захопити її всю, але відбити все окуповане майже неможливо і заради цього точно не можна ризикувати американськими військовими - це таке кажуть звичайні американці і таких набагато більше, аніж тих, хто готовий пертися в Україну воювати.
А влада цивілізованої держави робить те, що хоче більшість. Більшість хоче триматись подалі від прямої участі у війні. Навіть в Україні влада змушена була зробити телемарафон, щоб не набралася критична маса її противників. А в США влада дослухається до більшості своїх громадян. Тому американських військових в Україні не буде доти, доки пересічні американці бояться ядерної війни - підіть переконайте їх, що це зовсім не страшно, можете зняти відео на тлі зруйнованого Харкова і так прямо і сказати - бачите, тут звичайною зброєю повбивали сотні й сотні цивільних, але ядерна зброя - то іграшка і зовсім не лячна. Успіхів у цьому!
Так отож
https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Трамп: Потрібно негайно розпочати переговори про закінчення війни в Україні, інакше все закінчиться Третьою світовою війною
Это уже никто не оспаривает, что дерьмократы не хотят победы Украины, и Байда делает все что бы Украину похерить. Как они похерили лендлиз, как они не выделяли средства из PDA, как они уничтожили 2 милиона касетных боеприпасов, когда Украина уже пылала.
Всё это все знают, кто не за Трампа, тот против Украины, только Трамп и никто больше !!!
Никто не проверяет, верят прессе, что даже Трамп и иные повторяют эти суммы
А після цього, якщо твій #уйло не погодиться зупинитись - Трамп дасть Україні "багато зброї" (хоча не так давно Трамп сказав, що - цікаво, що він мав на увазі?).
2) А за лендлізом можуть надати ядерну зброю? А F-35? А "Томагавки"? То нам не дають "Томагавки" лише через жадібність, бо не хочуть дарувати, але могли б дати в борг (ленд-ліз)?
Чи як вас розуміти, троллі? Чим ленд-ліз відрізнявся б від нинішньої моделі?
3) Скільки тебе пам'ятаю - жодного повідомлення українською? Щелепа заважає навіть писати українською?
И не надо мне указывать на каком языке писать, я знаю украинский лучше чем ты, и я родился и всю свою жизнь провел в москальско говорящем Киеве, как и мои родители, а не тыкаюсь по заграницам, и не покидал его даже после 24. Когда "поприехавшие" толпой от сюда валили.
Клінтон демократ - "умовив" віддати ядерну зброю
Обама демократ + Байден віцеспікер - "наполягали не стріляти" в Криму, тобто віддати
Байден в той час шатнажував - не дам 1млрд, якщо не знімете генпрокурора
Заборона передавати будь яку зброю
Трамп республіканець - заморозив СП2,
знизив ціни на нафту,
зняв заборону на передачу зброю..
Стратегічні літаки США літають над Україною
В порти заходять військові кораблі США
немає ніякої ескалації
Байден демократ -
дозволив добудувати СП2,
"відпустив" ціни на нафту - росія заробила за 2022 рік, більше ніж за весь час,
якщо вторгнення "буде не велике, то це одна справа...",
закрив посольство, а потім взагалі перевів до Польші
заяви "вам 3 дні - і все закінчиться", в перші тижні взагалі ніякої допомоги,
заборона передавати літаки з Польші,
заборона бити по території росії, по НПЗ, допомагати пригожину
за весь час жодного разу не сказали слово перемога України
крапельна та дозована передача допомоги котру затвердив Конгрес
"забув" підписати 1.6млрд PDA в 2022, котрі "згоріли"
"не комфортно" передавати 4.2млрд PDA, котрі зависли з 2022-2023 років
не заключали контракти по USAI на 6.6млрд, котрі були доступні до квітня 2024
не виконував закон про лендліз, та замовчував
демократи маючи більшість в Сенаті - "похоронили" поправку 1224 про подовження лендлізу на 2024 рік
демократи в Сенаті - півроку до середини лютого 2024, намагались добавити всі свої "хотелки" в закон про допомогу Україні
Джонсон республіканець -
коли закон про допомогу поступив в Палату представників (середина лютого 2024), добавив наступне:
- вимогу розробити план перемоги України
- надати ракети атакамся
- конфіскувати активи росії
Буш-старший - дідька лисого, а не повернення Придністров'я.
Буш-молодший - дідька лисого, а не повернення Абхазії та Південної Осетії. А ще встромив язика в дупу, коли #уйло сказав, що знищить Україну у разі її вступу в НАТО.
Трамп - жодного клаптика Криму та ОРДЛО не повернулось в Україну, надав Джавеліни і заборонив використовувати для звільнення територій, дозволив лише якщо кацапи підуть ще далі.
Те саме Трамп пропонує зараз - зупинитись на поточній лінії зіткнення. Те саме хоче #уйло, а також всі, хто боїться потрапити на фронт, те саме хочете ви, проплачені тролі, які зникнуть відразу після перемоги Трампа. А я з радістю поспілкуюсь з вашими тупими жертвами, такими як один дописувач з нікнеймом з трьох літер.
"Буш-старший - дідька лисого, а не повернення Придністров'я."
"Російські війська втрутилися у війну у Придністров'ї в 1992 році та заморозили конфлікт" - президент США Клінтон демократ
"Буш-молодший - дідька лисого, а не повернення Абхазії та Південної Осетії." - конфлікт виник ще за Клінтона
Під кінець терміну Буша, коли вже знали що буде Обама - росія напала на Грузію. Проте США якось надавили, що все закінчилось за пару днів.
"Трамп - жодного клаптика Криму та ОРДЛО не повернулось в Україну, надав Джавеліни і заборонив використовувати для звільнення територій, дозволив лише якщо кацапи підуть ще далі."
За той час багато територій ордло повернулось до України.
Що за Трампа було втрачено?
Чому росія не вторглась коли Трамп був при владі, котрий начебто "друг" росії?
"Те саме Трамп пропонує зараз - зупинитись на поточній лінії зіткнення." - він зараз ніхто, і нічого не пропонує.
Це пропонував Обама+Байден віддати Крим, та зупинитись на поточній лінії
Не відомо, що буде якщо Трамп прийде до влади.
Проте за поточної влади, котра у демократів, ні разу не сказали, що вони за перемогу України, що підтверджується діями.
Навіть кошти котрі виділє Конгрес, або голосує - витрачають повільно, втрачають, або не виконують
А ще Трамп готовий віддати кацапам російськомовні частини України. Посилання: https://nymag.com/intelligencer/2023/03/trump-blurts-out-peace-plan-hand-russia-chunks-of-ukraine.html [1] https://www.businessinsider.com/fox-news-cuts-trump-let-russia-have-bits-of-ukraine-2023-3 [2] https://www.msnbc.com/rachel-maddow-show/maddowblog/trump-envisioned-deal-let-russia-take-parts-ukraine-rcna74132 [3]
Не обляпайтесь, троллі
🇺🇦
Тому я думаю, що Байден буде рідтримувати Україну доти, доки бургер в США не подорожчає вдвічі...
Джонсон вніс закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").